Московский калейдоскоп за 6 дней

Знакомьтесь, это солнечная Москва, где сотни памятников, необычных кафе

Знакомьтесь, это солнечная Москва, где сотни памятников, необычных кафе и развлечений, которых нет в других российских городах.

Посетим главную площадь страны — Красную площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий.

Прогуляемся по музею-усадьбе «Царицыно», где вы почувствуете красоту, величие и восхищение от этого прекрасного места. Отправимся в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва… Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Московский калейдоскоп за 6 дней
Ближайшие даты:
4
июл
11
июл
18
июл
25
июл
1
авг
8
авг

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы

12.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы

Главная площадь страны —  Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го. 

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям —  Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке. 

История и архитектура Московского Кремля с посещением собора. 

Московский Кремль —  визитная карточка не только Москвы, но и России. 

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! 

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. 

Храмы и терема, дворцы и парк —  всё это территория Московского Кремля. 

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. 

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Пешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру Столицы
2 день

Царицыно

14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно». 

Драматична судьба подмосковной императорской резиденции Екатерины Великой. 

Так случилось, что он никогда не был использован по своему прямому назначению. 

Постепенно разрушаясь он превратился в грандиозные руины. 

И вот в начале XXI века всё переменилось! 

Дворец восстановили, он по праву получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных гостей! 

Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение. 

Так и кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении учтивых кавалеров и…….начнется праздник в традициях «галантного века» !

ЦарицыноЦарицыноЦарицыноЦарицыно
3 день

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи. 

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. 

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... 

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины... 

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. 

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... 

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи. 

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. 

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить. 

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
4 день

Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд»

15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм. 

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. 

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. 

Павильоны, натурные площадки. 

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве

10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля. 

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. 

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ. 

Территория Кремля. 

Московский Кремль —  визитная карточка не только Москвы, но и России. 

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! 

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. 

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля. 

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. 

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней. 

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры. 

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по Москве
6 день

Пешеходная экскурсия по Москва-сити

15.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити. 

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. 

Блистающий огнями «Афимол-сити». 

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». 

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».  

Подъем на смотровую площадку Москва-сити (за доп. плату, бронировать и оплачивать при покупке тура).

Вам предстоит осмотреть макет комплекса. 

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

Пешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-сити

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Заезды: 11.05.2022-28.12.2022.

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря                  2-местный номер стандартный16 720.00 руб.
Заря1-местный номер стандартный23 320.00 руб.
Заря2-местный номер стандартный

14 720.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

14 720.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

16 720.00 руб.

Доп. место Взрослый

Космос2-местный номер стандартный18 220.00 руб.
Космос1-местный номер стандартный24 520.00 руб.
Космос2-местный номер стандартный

16 120.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

16 420.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

17 820.00 руб.

Доп. место

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Подъем на смотровую площадку Москва-сити (бронировать и оплачивать при покупке тура).
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 700.00 руб.
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 500.00 руб.
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 500.00 руб.
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07 ч 00мин 1 000.00 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные туры

Похожие туры в Москве

Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
от 990 за 1 человека
Московские чаехлёбы
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Московские чаехлёбы
Чаепитие в Москве - это не просто трапеза, а явление. Причем явление неординарное
1 200 за 1 человека
Знакомьтесь, Москва
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Irina
Irina
5
34 отзыва
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
30 июня
1 июля
4 июля
5 июля
3 250 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Москвы
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.9
15 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы - это отличный вариант для тех, кто приехал
5 000 за 1 человека
Москва Купеческая: Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Незабываемая
Незабываемая
4.9
12 отзывов
Москва Купеческая: Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками, невысокими домами
2 июля
3 июля
9 июля
10 июля
700 за 1 человека
Москва - весь день я с Тобой
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
1 отзыв
Москва - весь день я с Тобой
Если вы хотели максимально полно познакомиться с Москвой - эта экскурсия для вас. У нас будет целый день, чтобы
14 500 за всё до 15 чел.
Москва Мистическая: по следам Московских приведений
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Москва Мистическая: по следам Московских приведений
Хотите заглянуть по ту сторону всем известных достопримечательностей
от 700 за 1 человека
Москва заповедная
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Катерина
Катерина
4
1 отзыв
Москва заповедная
Москва строилась и перестраивалась всегда. Особенно много изменений ее постигло после пожара 1812 года
5 000 за всё до 6 чел.
Один день в Москве
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
5
2 отзыва
Один день в Москве
Москву невозможно изучить за один день. Город меняется стремительными темпами. Через пару месяцев вы уже не сможете
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
3 600 за 1 человека
Полёт на самолете над Москвой
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Tatiana
Tatiana
5
3 отзыва
Полёт на самолете над Москвой
Москва - столица России, город федерального значения с великой историей. Также это крупный культурный
16 000 за всё до 3 чел.
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Легенды
Легенды
4.4
11 отзывов
Затерянный мир купеческой Москвы - Замоскворечье
Приглашаем вас на атмосферную экскурсию по чудесному уголку старой Москвы - Замоскворечью
4 июля
11 июля
18 июля
25 июля
500 за 1 человека
Самобытные площади Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Самобытные площади Москвы
Погулять по главным столичным площадям и услышать о них интересные факты
30 июня
1 июля
2 июля
3 июля
3 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ