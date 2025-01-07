Мои заказы

Новогодняя квест-экскурсия в Москве

Погрузиться в историю праздника через увлекательные игры, загадки и ребусы
Приглашаю гостей всех возрастов на праздничный квест. Вы прикоснётесь к истории новогодней ёлки и тайнам восточного календаря. Откроете волшебный ларец и рассмотрите ёлочные игрушки разных лет. Узнаете, чем пахнет Новый год и как его отмечают в разных странах. Выясните, как правильно загадывать желания под бой курантов. В финале получите призы ручной работы!
4.7
3 отзыва
Описание квеста

Здание ресторана «Эрмитаж». Здесь изобрели всеми любимый салат оливье. Вы узнаете, из каких ингредиентов он изначально состоял.

Сандуны. Публичные бани, названные по имени их основателя Силы Сандунова. Я раскрою, кем он был и в чём его сила.

«Петровский пассаж». Торговые ряды, куда Киса Воробьянинов и Остап Бендер пришли за стульями.

Центральный детский магазин. Вы окунётесь в мир детства и загадаете желание под маятником гигантских часов.

ЦУМ. Я покажу вам место, где продают самые дорогие подарки в городе.

Организационные детали

Квест подойдёт гостям всех возрастов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 196 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Анна
7 янв 2025
Детям экскурсия понравилась.
Был ряд остановок на конкурсы, благодаря чему совсем не устали.
Как развлечение подойдет, содержательно можно было бы еще насытить.
Уложились в 1.5 часа. Нам в принципе было достаточно
31 дек 2024
Замечательная, веселая, позитивная экскурсия, как раз то, что надо перед Новым годом😍! Замечательная и веселая Елена👍! Спасибо!
24 дек 2024
Спасибо Елене за интересную экскурсию! И маршрут хорош и рассказывала Елена интересно. Порадовала подготовка к встрече: были и загадки и ребусы и угощение, сделанное своими руками. Очень приятно! Всем понравилось
