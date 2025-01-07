Приглашаю гостей всех возрастов на праздничный квест. Вы прикоснётесь к истории новогодней ёлки и тайнам восточного календаря. Откроете волшебный ларец и рассмотрите ёлочные игрушки разных лет. Узнаете, чем пахнет Новый год и как его отмечают в разных странах. Выясните, как правильно загадывать желания под бой курантов. В финале получите призы ручной работы!

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Описание квеста

Здание ресторана «Эрмитаж». Здесь изобрели всеми любимый салат оливье. Вы узнаете, из каких ингредиентов он изначально состоял.

Сандуны. Публичные бани, названные по имени их основателя Силы Сандунова. Я раскрою, кем он был и в чём его сила.

«Петровский пассаж». Торговые ряды, куда Киса Воробьянинов и Остап Бендер пришли за стульями.

Центральный детский магазин. Вы окунётесь в мир детства и загадаете желание под маятником гигантских часов.

ЦУМ. Я покажу вам место, где продают самые дорогие подарки в городе.

Организационные детали

Квест подойдёт гостям всех возрастов.