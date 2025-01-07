Приглашаю гостей всех возрастов на праздничный квест. Вы прикоснётесь к истории новогодней ёлки и тайнам восточного календаря. Откроете волшебный ларец и рассмотрите ёлочные игрушки разных лет. Узнаете, чем пахнет Новый год и как его отмечают в разных странах. Выясните, как правильно загадывать желания под бой курантов. В финале получите призы ручной работы!
Описание квеста
Здание ресторана «Эрмитаж». Здесь изобрели всеми любимый салат оливье. Вы узнаете, из каких ингредиентов он изначально состоял.
Сандуны. Публичные бани, названные по имени их основателя Силы Сандунова. Я раскрою, кем он был и в чём его сила.
«Петровский пассаж». Торговые ряды, куда Киса Воробьянинов и Остап Бендер пришли за стульями.
Центральный детский магазин. Вы окунётесь в мир детства и загадаете желание под маятником гигантских часов.
ЦУМ. Я покажу вам место, где продают самые дорогие подарки в городе.
Организационные детали
Квест подойдёт гостям всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 196 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
7 янв 2025
Детям экскурсия понравилась.
Был ряд остановок на конкурсы, благодаря чему совсем не устали.
Как развлечение подойдет, содержательно можно было бы еще насытить.
Уложились в 1.5 часа. Нам в принципе было достаточно
Эльмира
31 дек 2024
Замечательная, веселая, позитивная экскурсия, как раз то, что надо перед Новым годом😍! Замечательная и веселая Елена👍! Спасибо!
Елена
24 дек 2024
Спасибо Елене за интересную экскурсию! И маршрут хорош и рассказывала Елена интересно. Порадовала подготовка к встрече: были и загадки и ребусы и угощение, сделанное своими руками. Очень приятно! Всем понравилось
