Под Новый год Москва преображается: тысячи гирлянд, сверкающие ели, сказочные инсталляции и световые туннели превращают город в настоящий калейдоскоп огней.
Мы проедем по праздничным улицам и площадям, сделаем остановки для красивых фотоснимков, а после совершим полёт над городом — в кабинках канатной дороги на Воробьёвых горах, где можно загадать заветное желание.
Описание экскурсии
Поездка по самым нарядным улицам и центральным площадям.
Праздничные панорамы Красной площади, Кремля, Садового кольца и набережных.
Световые завесы, арки, шатры и тоннели из тысяч гирлянд.
Остановка у Храма Христа Спасителя — одного из самых красиво подсвеченных храмов столицы.
Фотопаузы на праздничных улицах и смотровых площадках.
Подъём по канатной дороге на Воробьёвых горах (за доплату) — незабываемый полёт над огнями вечернего города.
Финал маршрута — Манежная площадь. Отсюда рукой подать до Кремля и Театральной площади с Большим театром. Вы сможете продолжить вечер в самом сердце новогодней Москвы, наслаждаясь её зимним убранством.
Организационные детали
- В стоимость включено использование радиогида с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости гида
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачивается подъём на канатной дороге — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 683 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
