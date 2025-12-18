На этой новогодней экскурсии мы не просто пройдёмся по улицам Москвы. Но ещё поймём, как она выглядела в начале 20 века — и сравним с нынешним городом.
Откроем волшебные конвертики, разгадаем специальный шифр… Вас ждут интересные истории и увлекательные викторины, загадки, небольшой квест и сувениры ручной работы! Идём гулять?
Откроем волшебные конвертики, разгадаем специальный шифр… Вас ждут интересные истории и увлекательные викторины, загадки, небольшой квест и сувениры ручной работы! Идём гулять?
Описание экскурсии
Вместе с вами мы:
- поговорим о Пушкине, выясним, как он связан с Тверской — и какого цвета у него были глаза
- разгадаем тайну исчезновения монастыря и поймём, как Александр Сергеевич переходил Тверскую улицу
- проведём расследование об исчезновении балерины и отыщем жемчужину во дворе
- разберёмся, как дома «гуляли» по Тверской по ночам, почему у глазной больницы первый этаж построился позже второго — и как это возможно
- найдём странность на часах телеграфа и подумаем, зачем цокольный этаж дома облицован гранитом
- поставим представление и откроем, какие Дедушки Морозы приходят к детям в других странах
- и многое-многое другое!
Наш маршрут:
- Памятник Пушкину на одноимённой площади. «Мороз и солнце — день чудесный…»
- Здание мэрии Москвы. Какую память сохранили в себе медальоны на фасаде?
- Памятник Юрию Долгорукому. На что показывает Юрий и причём здесь Георгий?
- Саввинское подворье — жемчужина, поглощённая сталинской архитектурой
- Памятник Станиславскому и Немировичу-Данченко. А что, если самим поставить выступление?
- ЦУМ. Само здание — уже подарок. Но для кого?
- Большой театр. Айда на «Щелкунчика»!
Кому подойдёт экскурсия
И жителям Москвы, и гостям столицы. И детям, и взрослым!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 196 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
21 дек в 16:00
22 дек в 08:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
20 дек в 13:00
27 дек в 13:00
685 ₽ за человека