Вы разместитесь на нижней закрытой или верхней открытой палубе — и перед вами предстанут символы Москвы.
Теплоход пройдёт по главной акватории Москвы-реки с видами на Кремль, парк «Зарядье» и высотку на Котельнической, а затем сворачивает в Водоотводный канал, проплывая прямо через исторический центр, мимо Третьяковской галереи, старинных фабрик и Патриаршего моста.
Теплоход пройдёт по главной акватории Москвы-реки с видами на Кремль, парк «Зарядье» и высотку на Котельнической, а затем сворачивает в Водоотводный канал, проплывая прямо через исторический центр, мимо Третьяковской галереи, старинных фабрик и Патриаршего моста.
Описание фото-прогулки
Маршрут
Причал «Патриарший мост» — Собор Василия Блаженного — Парящий мост и парк «Зарядье» — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Водоотводный канал — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Патриарший мост»
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе типа «Лоцман» (без питания). На борту есть туалет
- Сопровождение гида не предполагается
- На теплоходе работает профессиональный фотограф (за дополнительную плату)
- Нельзя приносить свою еду или напитки на борт. На судне работает кафе-бар
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками, животными и велосипедами
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ
|1000 ₽
|ДЕТСКИЙ БИЛЕТ , ДЕТИ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ
|800 ₽
|детский билет БЕЗ МЕСТА!, от 0 до 5 лет
|10 ₽
|льготный билет, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного или пенсионного удостоверения.
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Патриаршего моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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