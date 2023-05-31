Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»

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Приглашаем на увлекательную речную экскурсию от причала «Китай-город» по Северному маршруту через весь центр столицы под рассказ интересного аудиогида!
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Международный Дом Музыки
  • Парящий мост парка Зарядье
  • Московский Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • ЦПКиО им. Горького
  • Канатную дорогу на Воробьёвых Горах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке! На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город». На борту у вас будет возможность пообедать, расположившись на закрытой палубе, или подышать свежим воздухом на открытой. О достопримечательностях, которые вы увидите с теплохода, всю прогулку вам будет рассказывать аудиогид.

Меню ланча:

  • 1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
  • Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).

Важно знать:

  • посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
  • детский билет действует с 6 до 12 лет;
  • детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;
  • можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков);
  • приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Ежедневно в в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
  • Обед (при покупке билета с питанием)
Что не входит
  • Обед (при покупке билета без питания)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса. Не опаздывайте
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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