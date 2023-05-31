Что вас ожидает:

Меню ланча:

1/4 пиццы Маргарита или пепперони.

Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).

Важно знать:

посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;

детский билет действует с 6 до 12 лет;

детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;

можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков);

приносить свои продукты питания на борт не разрешается.

Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке! На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город». На борту у вас будет возможность пообедать, расположившись на закрытой палубе, или подышать свежим воздухом на открытой. О достопримечательностях, которые вы увидите с теплохода, всю прогулку вам будет рассказывать аудиогид.