Приглашаем на увлекательную речную экскурсию от причала «Китай-город» по Северному маршруту через весь центр столицы под рассказ интересного аудиогида!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Международный Дом Музыки
- Парящий мост парка Зарядье
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- ЦПКиО им. Горького
- Канатную дорогу на Воробьёвых Горах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке! На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город». На борту у вас будет возможность пообедать, расположившись на закрытой палубе, или подышать свежим воздухом на открытой. О достопримечательностях, которые вы увидите с теплохода, всю прогулку вам будет рассказывать аудиогид.
Меню ланча:
- 1/4 пиццы Маргарита или пепперони.
- Напиток на выбор (чай 0.3 или сок 0.2).
Важно знать:
- посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса;
- детский билет действует с 6 до 12 лет;
- детских билетов в одном билете не может быть больше чем взрослых;
- можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков);
- приносить свои продукты питания на борт не разрешается.
Ежедневно в в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
- Обед (при покупке билета с питанием)
- Что не входит
- Обед (при покупке билета без питания)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Причал «Китай-город»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса. Не опаздывайте
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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