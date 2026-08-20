Вас ждут два берега Москвы и целая коллекция городских символов.
С воды вы увидите Кремль и храм Христа Спасителя, проплывёте мимо Парка Горького, Лужников и Новодевичьего монастыря. Никаких пробок и долгих переходов — только речная прогулка, свежий воздух и столица перед глазами.
С воды вы увидите Кремль и храм Христа Спасителя, проплывёте мимо Парка Горького, Лужников и Новодевичьего монастыря. Никаких пробок и долгих переходов — только речная прогулка, свежий воздух и столица перед глазами.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город» — Парящий мост парка Зарядье — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Новодевичий монастырь — Площадь Евразии — Причал «Киевский вокзал»
Организационные детали
- Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов»
- Продолжительность прогулки — 1 ч 15 мин. Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
- Можно приносить свой алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Свою еду — нельзя
- Детский посадочный билет (0–6 лет) оформляется обязательно
- На борту теплохода проводятся экскурсии, работает аудиогид до 18:30
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, в одну сторону, до Киевского Вокзала
|650 ₽
|Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону, до Киевского Вокзала
|590 ₽
|Взрослый, туда и обратно, ПН—ПТ
|1200 ₽
|Детский, в одну сторону, до Киевского Вокзала
|450 ₽
|Детский, невозвратный тариф, с 6 до 12 лет, в одну сторону, до Киевского вокзала
|350 ₽
|Детский, туда и обратно , ПН—ПТ
|800 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, в одну сторону, До Киевского вокзала, Питание включено, ПН—ПТ
|3990 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|1 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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