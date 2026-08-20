Речная прогулка "Лето в Москве": от парка "Зарядье" до Киевского вокзала

Рассмотреть столицу с лучших ракурсов
Вас ждут два берега Москвы и целая коллекция городских символов.

С воды вы увидите Кремль и храм Христа Спасителя, проплывёте мимо Парка Горького, Лужников и Новодевичьего монастыря. Никаких пробок и долгих переходов — только речная прогулка, свежий воздух и столица перед глазами.
Речная прогулка "Лето в Москве": от парка "Зарядье" до Киевского вокзала
Речная прогулка "Лето в Москве": от парка "Зарядье" до Киевского вокзала
Речная прогулка "Лето в Москве": от парка "Зарядье" до Киевского вокзала

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город» — Парящий мост парка Зарядье — Ландшафтный парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Московский Кремль — Московский театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру Первому — Парк искусств «Музеон» — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Новодевичий монастырь — Площадь Евразии — Причал «Киевский вокзал»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на одном из теплоходов: «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов»
  • Продолжительность прогулки — 1 ч 15 мин. Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • Можно приносить свой алкоголь с чеком из магазина (кроме пенных напитков). Свою еду — нельзя
  • Детский посадочный билет (0–6 лет) оформляется обязательно
  • На борту теплохода проводятся экскурсии, работает аудиогид до 18:30

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, в одну сторону, до Киевского Вокзала650 ₽
Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону, до Киевского Вокзала590 ₽
Взрослый, туда и обратно, ПН—ПТ1200 ₽
Детский, в одну сторону, до Киевского Вокзала450 ₽
Детский, невозвратный тариф, с 6 до 12 лет, в одну сторону, до Киевского вокзала350 ₽
Детский, туда и обратно , ПН—ПТ800 ₽
Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, в одну сторону, До Киевского вокзала, Питание включено, ПН—ПТ3990 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 лет1 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 20526 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Речная прогулка "Лето в Москве": от парка "Зарядье" до Киевского вокзала»

Речная прогулка "Лето в Москве": от Киевского вокзала до парка "Зарядье"
Канатная дорога
1 час
Групповая
Речная прогулка "Лето в Москве": от Киевского вокзала до парка "Зарядье"
Рассмотреть столицу с лучших ракурсов
Начало: У причала «Киевский»
Сегодня в 14:32
Завтра в 13:52
650 ₽ за человека
Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
1 час
Групповая
Вечерняя прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье»
Увидеть столицу в совершенно ином свете
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 19:40
Завтра в 19:05
490 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Канатная дорога
Круизы
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 15:05
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
23 отзыва
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 14:14
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
650 ₽ за человека