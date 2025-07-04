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Эта экскурсия — погружение в старую Москву.



Мы прогуляемся по уникальному району Патриарших прудов и выясним, почему пруд на самом деле всего один. Вы увидите несколько роскошных особняков.



И посетите особняк Тарасова — московский Дворец дожей, который будто попал сюда с венецианских площадей. А мы расскажем, как купец сказочно разбогател — и о многом другом!