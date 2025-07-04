Эта экскурсия — погружение в старую Москву.
Мы прогуляемся по уникальному району Патриарших прудов и выясним, почему пруд на самом деле всего один. Вы увидите несколько роскошных особняков.
И посетите особняк Тарасова — московский Дворец дожей, который будто попал сюда с венецианских площадей. А мы расскажем, как купец сказочно разбогател — и о многом другом!
Мы прогуляемся по уникальному району Патриарших прудов и выясним, почему пруд на самом деле всего один. Вы увидите несколько роскошных особняков.
И посетите особняк Тарасова — московский Дворец дожей, который будто попал сюда с венецианских площадей. А мы расскажем, как купец сказочно разбогател — и о многом другом!
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- сталинскую высотку на Баррикадной
- особняк купца Тарасова на Спиридоновке
- готический особняк Зинаиды Морозовой
- особняк Лаврентия Берии
- Патриаршие пруды
А ещё вы узнаете:
- почему особняк Тарасова считается самым загадочным произведением архитектора Жолтовского и что ещё он построил в Москве
- какие тайны хранят гаргульи готического особняка Морозовой
- где начинается роман «Мастер и Маргарита», почему нельзя разговаривать с неизвестными и почему Мастер выиграл именно 100 тысяч
- что охраняют львы на Патриарших и когда это место стало таким модным
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Все здания, кроме особняка Тарасова, мы осматриваем снаружи
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 129 туристов
Меня зовут Лариса, я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы: будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.Задать вопрос
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