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У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного

4.8
9 отзывов
Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
Изучать историю 📖 любого города лучше с центральных площадей.

В Москве вокруг Красной площади находится огромное количество уникальных памятников архитектуры.

Во время пешей прогулки вы увидите основные достопримечательности 🏛️ у Кремля и узнаете больше о столице России.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 915 ₽ за экскурсию

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У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного

Что вы увидите

  • Александровский сад
  • Красная площадь
  • Манежная площадь
  • Кремль
  • Храм Василия Блаженного
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади и Александровскому саду.
Какая достопримечательность 🏛️ приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь, главное место нашей столицы ⭐️, символ не только Москвы, но и всей России. Сердце Москвы, главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей 🖼 и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.
Мы начнем нашу прогулку 👣 с Манежной площади, увидим современную гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва» и построенную еще при Сталине, посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра. Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три. И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее главными достопримечательностями. Наша экскурсия закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного, на самой необычной площади, имеющей покатое строение.
Что входит
  • Не банальный, авторский рассказ от гида, любящего свой город
  • Возможность обогатит ваши знания о Москве
  • Возможность оценить по достоинству "Сердце Москвы", главной площади города и всей России
Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Начало
🚩 памятник Жукову
Место завершения
🏁 У Храма Василия Блаженного на Красной площади
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного
У Кремля: от Вечного огня до Собора Василия Блаженного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла А.
Алла А.
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9 отзывов оставили туристы

Алла А. проводит ещё 5 экскурсий

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