Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Красной площади и Александровскому саду.

Какая достопримечательность 🏛️ приходит в голову первой, когда думаешь про Москву? Конечно, Красная площадь, главное место нашей столицы ⭐️, символ не только Москвы, но и всей России. Сердце Москвы, главная площадь города, раскинувшаяся вдоль северо-восточной стены Кремля. Мавзолей, Лобное место, Храм Василия Блаженного, Казанский собор, Исторический музей 🖼 и прочие достопримечательности делают ее местом, куда в первую очередь направляются все гости столицы.

Мы начнем нашу прогулку 👣 с Манежной площади, увидим современную гостиницу, бывшую когда-то советской гостиницей «Москва» и построенную еще при Сталине, посмотрим на здание Манежа, которое строилось выдающимся архитектором Осипом Бове, знаменитым создателем Большого театра. Зайдем в Александровский сад, увидим главный Вечный огонь, который охраняют солдаты Преображенского полка и узнаем, что садов там на самом деле три. И, конечно же, посетим саму Красную площадь со всеми ее главными достопримечательностями. Наша экскурсия закончится на Васильевском спуске у Собора Василия Блаженного, на самой необычной площади, имеющей покатое строение.