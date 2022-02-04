Что вы можете увидеть 🤩

Отправляйтесь на прогулку по «тихому центру» столицы — району Якиманка. Обещаем, вы удивитесь, как много архитектурных стилей хранит в себе это место.

Об экскурсии

Наш маршрут начнется с Калужской площади. Проходя через большие проспекты и укромные переулки, вы увидите, как тесно уживаются друг с другом маленькие купеческие дома, древние храмы и советские высотки. Вы узнаете, какие секреты прячут с виду неприметные здания и какие истории об их обитателях сохранились до наших дней.

Вы пройдете мимо Патриаршего моста и попадете в парк-музей под открытым небом «Музеон». Сейчас здесь выставлено около 700 скульптурных работ, регулярно проходят выставки, работают атмосферные кафе. Так что Музеон, с уверенностью, можно назвать одним из культурных центров столицы. А еще из парка открывается потрясающий вид на Москва-реку и храм Христа Спасителя.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты