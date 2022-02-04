Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох

Отправляйтесь на прогулку по «тихому центру» столицы - району Якиманка

Индивидуально
Отправляйтесь на прогулку по «тихому центру» столицы — району Якиманка.

Обещаем, вы удивитесь, как много архитектурных стилей хранит в себе это место.

Увидите красивейший панорамный вид на Храм Христа Спасителя.

Узнаете историю создания самого высокого памятника Петру I.

Узнаете, в какой церкви в советское время был устроен кинотеатр.

Найдете, где спрятана капсула времени.

Рассмотрите парковые скульптуры в Музеоне.
Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох
Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох
Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох
Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох
Якиманка и Крымский Вал: аудиоэкскурсия по коллекции архитектурных стилей прошлых эпох

Что вы можете увидеть 🤩

  • Патриарший мост
  • Храм Христа Спасителя
  • Парк Музеон
  • Памятник Петру I
  • Третьяковская галерея
  • Церковь Ивана Воина
  • Особняк купца Игумнова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на прогулку по «тихому центру» столицы — району Якиманка. Обещаем, вы удивитесь, как много архитектурных стилей хранит в себе это место.

Об экскурсии

Наш маршрут начнется с Калужской площади. Проходя через большие проспекты и укромные переулки, вы увидите, как тесно уживаются друг с другом маленькие купеческие дома, древние храмы и советские высотки. Вы узнаете, какие секреты прячут с виду неприметные здания и какие истории об их обитателях сохранились до наших дней.
Вы пройдете мимо Патриаршего моста и попадете в парк-музей под открытым небом «Музеон». Сейчас здесь выставлено около 700 скульптурных работ, регулярно проходят выставки, работают атмосферные кафе. Так что Музеон, с уверенностью, можно назвать одним из культурных центров столицы. А еще из парка открывается потрясающий вид на Москва-реку и храм Христа Спасителя.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты

  • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
  • Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
  • Звоните или пишите в WhatsApp на ‭+7 (812) 602 74-95.
  • Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать?
  • 1. Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении WeGoTrip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456».
  • 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии».
  • 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
  • Как моя семья или друзья откроют экскурсию?
  • Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская площадь, Москва
Завершение: Парк искусств Музеон, ул. Крымский Вал, 2
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров⚙️Необычные🌇Вечерние🙏Религиозные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🥰Романтические🏯Парки и усадьбы⛪️Монастыри, церкви, храмыНеобычные домаИнтерактивныеТематические экскурсии🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Москве

История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
В группе
до 6 чел.
4
10
1ч 30м
975
за 1 чел.
История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
👣 Пешая
Прогулка по району с элементами ностальгического путешествия в прошлое
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Архитектурная Москва
Индивидуально
до 10 чел.
5
9
2600
2 210
за 1-10 чел.
Архитектурная Москва
👣 Пешая
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
Архитектурные эпохи Москвы
Индивидуально
до 10 чел.
4.8
11
9 000
за 1-10 чел.
Архитектурные эпохи Москвы
👣 Пешая
История образования столицы и мировоззрение ее жителей — в зданиях одной улицы
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Индивидуально
до 5 чел.
5
29
3 250
за 1-5 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
👣 Пешая
Прогуляться по самой московской улочке, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Красная Площадь - сердце столицы
В группе
до 5 чел.
5
1
600
за 1 чел.
Красная Площадь - сердце столицы
👣 Пешая
На полуторачасовой прогулке по самому центру страны и столицы, вы узнаете, что Красную площадь можно читать, как книгу,
Ежедневно в 12:00, 15:00, 19:00
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
В группе
до 15 чел.
4.1
14
500
за 1 чел.
Прогулка с экскурсией на теплоходе по историческому центру Москвы
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Приглашаем вас увидеть Москву с воды и поближе познакомиться со столицей
Ежедневно каждые 15 минут с 10:30 до 22:00
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
В группе
до 20 чел.
5
1
1ч 30м
506
за 1 чел.
Лучшие виды Кремля — с мостов и набережных
👣 Пешая
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
в пятницу в 10:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
Индивидуально
до 10 чел.
3ч 30м
9 000
за 1-10 чел.
Привет, Москва! Нескучная прогулка с историком архитектуры
👣 Пешая
Раскрыть прошлое столицы через сюжеты и детали её ключевых памятников
Архитектурные причуды Москвы
В группе
до 15 чел.
4
13
800
за 1 чел.
Архитектурные причуды Москвы
🚌 На автобусе
На нашей экскурсии вас ждет прогулка по центру Москвы
Каждую субботу в 16:00
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
В группе
до 10 чел.
4.8
5
1ч 30м
650
за 1 чел.
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
👣 Пешая
Узнать больше о стиле №1 в 20 веке и собрать коллекцию выразительных особняков
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Индивидуально
до 15 чел.
5
7
6 000
за 1-15 чел.
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
👣 Пешая
Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Индивидуально
до 6 чел.
4.9
18
4500
4 050
за 1-6 чел.
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
👣 Пешая
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ