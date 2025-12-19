Речная прогулка проходит по одному из самых популярных речных маршрутов Москвы — от причала «Киевский» до Зарядья и обратно. За время путешествия с борта панорамного электрохода вы увидите стены Кремля и храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Крымский мост, Нескучный сад, Лужники, московскую канатную дорогу и многое другое! Панорамное остекление и система климат-контроля сделают ваше зимнее путешествие особенно комфортным и запоминающимся. Важная информация:

Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников) • На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню.