Электроход «Стрельна» — это комфортабельное бесшумное электросудно с панорамным салоном и рестораном на борту. Ледовый класс судна позволяет совершать прогулки в любое время года.
Вы отправитесь в путешествие по зимней Москве-реке от причала «Киевский», что позволит вам насладиться видами главных достопримечательностей столицы.
Вы увидите: Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького, памятник Петру I, Кремль, парящий мост в парке «Зарядье».
Описание водной прогулки
Речная прогулка проходит по одному из самых популярных речных маршрутов Москвы — от причала «Киевский» до Зарядья и обратно. За время путешествия с борта панорамного электрохода вы увидите стены Кремля и храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Крымский мост, Нескучный сад, Лужники, московскую канатную дорогу и многое другое! Панорамное остекление и система климат-контроля сделают ваше зимнее путешествие особенно комфортным и запоминающимся. Важная информация:
Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников) • На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню.
Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Киевская площадь
- Новодевичий монастырь
- СК «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Нескучный сад х
- ЦПКиО ИМ.А.М. Горького
- Крымский мост
- Памятник Петру Великому
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк «Зарядье»
- Парящий мост
Что включено
- Речная прогулка
Что не входит в цену
- Питание (можно заказать на борту по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Киевский
Завершение: Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 2 часов 40 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
- На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню
Входит в следующие категории Москвы
