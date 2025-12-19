Мои заказы

Зимняя прогулка на электроходе "Стрельна" от причала "Киевский"

Электроход «Стрельна» — это комфортабельное бесшумное электросудно с панорамным салоном и рестораном на борту. Ледовый класс судна позволяет совершать прогулки в любое время года.

Вы отправитесь в путешествие по зимней Москве-реке от причала «Киевский», что позволит вам насладиться видами главных достопримечательностей столицы.

Вы увидите: Воробьевы горы, Нескучный сад, парк Горького, памятник Петру I, Кремль, парящий мост в парке «Зарядье».
Описание водной прогулки

Речная прогулка проходит по одному из самых популярных речных маршрутов Москвы — от причала «Киевский» до Зарядья и обратно. За время путешествия с борта панорамного электрохода вы увидите стены Кремля и храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Крымский мост, Нескучный сад, Лужники, московскую канатную дорогу и многое другое! Панорамное остекление и система климат-контроля сделают ваше зимнее путешествие особенно комфортным и запоминающимся. Важная информация:
Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников) • На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню.

Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Киевская площадь
  • Новодевичий монастырь
  • СК «Лужники»
  • МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
  • Нескучный сад х
  • ЦПКиО ИМ.А.М. Горького
  • Крымский мост
  • Памятник Петру Великому
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парк «Зарядье»
  • Парящий мост
Что включено
  • Речная прогулка
Что не входит в цену
  • Питание (можно заказать на борту по меню)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Киевский
Завершение: Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00, 15:00, 16:00, 19:00, 20:00
Экскурсия длится около 2 часов 40 минут 48 секунд
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Льготные билеты могут приобрести следующие категории граждан: дети от 6 до 12 лет включительно, члены многодетных семей, пенсионеры, участники СВО, сопровождающие школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
  • На борт категорически запрещено проносить свои продукты питания и напитки. На борту работает ресторан и вы можете сделать заказ по меню
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

