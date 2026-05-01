С детьми в Тулу: усадьба Чехова, «Ясная Поляна», лавандовые поля, мастер-класс и фотосессия

Примерить на себя театральные профессии, отведать лавандового сыра и насладиться творчеством
Приглашаем провести волшебные выходные в Тульской области. Вы посетите усадьбу А. П. Чехова в Мелихове: здесь дети смогут попробовать себя в разных профессиях, связанных с театром, а ещё посмотрят кукольную
постановку «Каштанка». В музее-усадьбе «Ясная Поляна» ближе познакомитесь с творчеством Л. Н. Толстого и насладитесь неспешной атмосферой этого места.

Целый день проведём в лавандовых полях и на ферме! Будем вдыхать душистые ароматы и фотографироваться, пообщаемся с милыми животными и даже соберём на память букетик цветов. А ещё продегустируем сыры, в том числе лавандовый, и займёмся творчеством. Например, нарисуем картину или сделаем лавандовые свечи.

Описание тура

Организационные детали

Участникам из Петербурга и других городов России рекомендуем приезжать в Москву 4 июля + ночь в отеле.

Обратно — 6 июля 2025
Поезд: Любой поезд после 16:00 из Тулы, удобный Вам до Москвы или Петербурга.
Примеры:
16:22 Тула — Москва ж/д поезд 252
17:35 Тула — Москва ж/д Ласточка

Проживание. 2-, 3-, 4-местное размещение в экопарке Zagrad:

  • Деревянный лодж у реки с открытой террасой и видом на реку и цветущие поля (для 2-х человек). В доме есть кухня с посудой и холодильником, спальни с удобными кроватями, ванная комната с принадлежностями.
  • Деревянный лодж с панорамным видом (для 3-4 человек). В доме есть кухня, спальни с удобной кроватью (1 двуспальная), ванная комната с принадлежностями, гостиная с дровяной печкой и двуспальным диваном.

В парке есть детская площадка, работает баня с купелью.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 3 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Автобус.

Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Музей-усадьба «Мелихово», экскурсия по Туле и размещение в экопарке

В 8:50 сбор группы у метро «Аннино», затем выезд. В 10:15 начнётся экскурсия в Музее-усадьбе «Мелихово», посвящённой Антону Павловичу Чехову. Это один из важнейших литературных музеев страны, где представлены материалы о жизни и творчестве писателя.
Во время интерактивной экскурсии дети смогут примерить на себя различные театральные профессии, а ещё посмотрят кукольную постановку рассказа «Каштанка».

В 13:30 — обед (входит в стоимость). После вас ждёт экскурсия по Туле.

Около 20:00 прибудем в экопарк и разместимся в домиках. Ужин — самостоятельно.

2 день

Лавандовые поля, сырная дегустация, мастер-класс и фотосессия

После завтрака вас ждёт экскурсия по ферме и лавандовому хозяйству. На территории в 2 гектара раскинулись цветущие лавандовые поля. Только представьте: какой аромат расплывается над фиолетовым морем. Вы прогуляетесь среди этой красоты и сможете забрать с собой букетик свежей лаванды — он станет душистым напоминанием о поездке.

В 14:00 — обед (включён в стоимость).

После обеда вас ждут сырная дегустация, лавандовое чаепитие с угощением и творческий мастер-класс. Например, можем нарисовать картину или создать ароматическую свечку.

В 18:45 — ужин (включён в стоимость).

В 20:00 — фотосессия в лавандовых полях. Сделаем эффектные кадры на фоне сиреневых цветов, а потом вернёмся в отель.

3 день

Музей-усадьба «Ясная Поляна» и отъезд

После завтрака в 10:00 — выезд из отеля.

Вы посетите музей-усадьбу «Ясная Поляна» в Щёкинском районе Тульской области — место, где родился, жил и работал Лев Николаевич Толстой. Именно здесь он создал свои величайшие произведения — «Войну и мир», «Анну Каренину» и многие другие.

В 14:00 — обед (входит в стоимость).

После обеда — трансфер на ж/д вокзал Тулы и отправление в Москву и Санкт-Петербург.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник95 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 3 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Фотосессия в лавандовых полях с фотографом
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты Тула - Москва
  • Ужины
  • Стоимость тура:
  • Для 2 человек - 178 000 ₽
  • Для 3 человек - 259 000 ₽
  • Для 4 человек - 339 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 8:50
Завершение: Тула, после 14:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

