Описание тура
Организационные детали
Участникам из Петербурга и других городов России рекомендуем приезжать в Москву 4 июля + ночь в отеле.
Обратно — 6 июля 2025
Поезд: Любой поезд после 16:00 из Тулы, удобный Вам до Москвы или Петербурга.
Примеры:
16:22 Тула — Москва ж/д поезд 252
17:35 Тула — Москва ж/д Ласточка
Проживание. 2-, 3-, 4-местное размещение в экопарке Zagrad:
- Деревянный лодж у реки с открытой террасой и видом на реку и цветущие поля (для 2-х человек). В доме есть кухня с посудой и холодильником, спальни с удобными кроватями, ванная комната с принадлежностями.
- Деревянный лодж с панорамным видом (для 3-4 человек). В доме есть кухня, спальни с удобной кроватью (1 двуспальная), ванная комната с принадлежностями, гостиная с дровяной печкой и двуспальным диваном.
В парке есть детская площадка, работает баня с купелью.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 3 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Автобус.
Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 7 лет.
Программа тура по дням
Музей-усадьба «Мелихово», экскурсия по Туле и размещение в экопарке
В 8:50 сбор группы у метро «Аннино», затем выезд. В 10:15 начнётся экскурсия в Музее-усадьбе «Мелихово», посвящённой Антону Павловичу Чехову. Это один из важнейших литературных музеев страны, где представлены материалы о жизни и творчестве писателя.
Во время интерактивной экскурсии дети смогут примерить на себя различные театральные профессии, а ещё посмотрят кукольную постановку рассказа «Каштанка».
В 13:30 — обед (входит в стоимость). После вас ждёт экскурсия по Туле.
Около 20:00 прибудем в экопарк и разместимся в домиках. Ужин — самостоятельно.
Лавандовые поля, сырная дегустация, мастер-класс и фотосессия
После завтрака вас ждёт экскурсия по ферме и лавандовому хозяйству. На территории в 2 гектара раскинулись цветущие лавандовые поля. Только представьте: какой аромат расплывается над фиолетовым морем. Вы прогуляетесь среди этой красоты и сможете забрать с собой букетик свежей лаванды — он станет душистым напоминанием о поездке.
В 14:00 — обед (включён в стоимость).
После обеда вас ждут сырная дегустация, лавандовое чаепитие с угощением и творческий мастер-класс. Например, можем нарисовать картину или создать ароматическую свечку.
В 18:45 — ужин (включён в стоимость).
В 20:00 — фотосессия в лавандовых полях. Сделаем эффектные кадры на фоне сиреневых цветов, а потом вернёмся в отель.
Музей-усадьба «Ясная Поляна» и отъезд
После завтрака в 10:00 — выезд из отеля.
Вы посетите музей-усадьбу «Ясная Поляна» в Щёкинском районе Тульской области — место, где родился, жил и работал Лев Николаевич Толстой. Именно здесь он создал свои величайшие произведения — «Войну и мир», «Анну Каренину» и многие другие.
В 14:00 — обед (входит в стоимость).
После обеда — трансфер на ж/д вокзал Тулы и отправление в Москву и Санкт-Петербург.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|95 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 3 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Фотосессия в лавандовых полях с фотографом
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты Тула - Москва
- Ужины
- Стоимость тура:
- Для 2 человек - 178 000 ₽
- Для 3 человек - 259 000 ₽
- Для 4 человек - 339 000 ₽