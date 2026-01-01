Вспоминая русских классиков: железнодорожный круиз к местам Достоевского и Пушкина
Проехать Серебряный маршрут с посещением Пушкинских Гор, увидеть памятники ЮНЕСКО и «Витославлицы»
Предлагаем взять в поездку томик любимого писателя, заменить отельный номер на комфортное купе и сэкономить время на трансферах.
По ночам, пока вы спите, круизный поезд будет перевозить вас из города в читать дальшеуменьшить
город, а днями запланирована насыщенная программа. Вы пройдёте по следам литературных гениев и вспомните их величайшие творения.
В Старой Руссе посетите дом Фёдора Достоевского, где сохранились личные вещи классика, и музейные залы, в которых воссозданы интерьеры из «Братьев Карамазовых».
Под Псковом осмотрите усадьбы, где жил, гостил, искал вдохновение для «Евгения Онегина» Александр Пушкин, и место его упокоения в семейной усыпальнице.
А также полюбуетесь наследием Древней Руси — каменной архитектурой Великого Новгорода, охраняемой ЮНЕСКО, и шедеврами деревянного зодчества «Витославлиц».
Описание тура
Организационные детали
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Программа тура по дням
1 день
Москва - Великий Новгород
В 22:10 — самостоятельная посадка в туристический поезд на Ленинградском вокзале Москвы. Переезд ночной, прибытие в Великий Новгород ранним утром следующего дня.
2 день
Великий Новгород, Старая Русса
Прибытие поезда в Великий Новгород — в 7:06. После завтрака вы встретитесь с гидом на перроне и отправитесь на экскурсию.
Сначала посетите Старую Руссу — один из древнейших и когда-то богатейших городов средневековой Руси. Вы погуляете по улочкам, зайдёте в дом Фёдора Достоевского и Музей романа «Братья Карамазовы». Далее — обед и знакомство с Музеем народного деревянного зодчества «Витославлицы», где собраны подлинные старинные церкви, избы, хозяйственные постройки.
По возвращении в Великий Новгород вы увидите уникальные памятники древности, признанные всемирным наследием ЮНЕСКО. Осмотрите монумент «Тысячелетие России», Ярославово дворище, торг, пройдётесь по территории кремля. Будет и свободное время для самостоятельных прогулок.
Далее в Псков состав отправится в 22:13.
3 день
Пушкинские Горы
К вокзалу Пскова поезд прибудет в 9:10. Вы позавтракаете и в сопровождении гида поедете изучать новые места.
Первая остановка запланирована в усадьбе Михайловское — родовом имении матери Александра Пушкина. Здесь поэт создал роман «Евгений Онегин» и написал огромное количество стихов.
После обеда — экскурсия по Святогорскому монастырю, где находятся семейное кладбище Пушкиных-Ганнибалов и могила солнца русской поэзии. Затем вы прогуляетесь по английскому пейзажному парку усадьбы Тригорское, принадлежавшей семье Осиповых-Вульф, дружившей с Александром Сергеевичем. Тут увидите скамью Онегина, аллею Татьяны, солнечные часы, зелёную танцевальную залу и баню, в которой любили отдыхать Пушкин и Вульф.
Отъезд в Москву запланировано в 19:23.
4 день
Возвращение в столицу
На Ленинградский вокзал Москвы поезд прибудет в 6:47.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
4-местное (взрослый, за чел.)
39 200 ₽
4-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)
38 300 ₽
2-местное (взрослый, за чел.)
56 300 ₽
2-местное (ребёнок младше 9 лет, за чел.)
55 400 ₽
1-местное
93 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание и проезд в 4-местном купе
2 завтрака, 2 обеда
Все экскурсии по программе с гидом, трансферами на автобусе и входными билетами
Что не входит в цену
Билеты в Москву и обратно в ваш город
Трансферы от/до Ленинградского вокзала
Питание вне программы
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 19 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградский вокзал, 22:10
Завершение: Ленинградский вокзал, 6:47
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок читать дальшеуменьшить
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.
