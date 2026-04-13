Приглашаю на интерактивную экскурсию, посвящённую праздникам и подаркам. Вы узнаете, что в Москве покупали и дарили друг другу люди в разные эпохи. А также услышите о знаменитых парфюмерах и зодчих, художниках и предпринимателях. Всё это в поисково-игровом формате: с вопросами, загадками и ребусами. Ключевое финальное слово приведёт вас к заветному призу!
Описание квеста
Мир московских подарков
Во все времена дети и взрослые обожали получать подарки. Давайте подойдём к этому приятному вопросу исследовательски и вместе поразмышляем:
- Как в нашей жизни появляются те или иные предметы, герои, песни
- Что было лучшим подарком для девчонок и мальчишек 50, 100 лет назад и ещё раньше
- Какие игрушки ребята могли получить на праздники в разные эпохи
- Где в Москве можно было купить подарки в прошлом столетии
В поисках ответов на эти вопросы мы пройдём по центральным улицам и площадям Москвы: площади Революции и Театральной, кусочкам Петровки, Кузнецкого Моста и Пушечной. Завершим прогулку в тёплом и радостном месте: Центральном детском магазине на Лубянке. Я расскажу его историю и покажу интересные детали в интерьерах. По желанию, вы зайдёте в музей детства. В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы.
Организационные детали
- Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)
- Небольшие сувениры включены в стоимость
- На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды, чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии (если вас больше 5 человек)
- Билеты в музей детства оплачиваются дополнительно: 399 ₽ с человека (посещение по желанию)
- Большее количество участников возможно по предварительному согласованию
- Экскурсию возможно провести для школьной группы до 17 человек, включая сопровождающих взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В раойне метро Театральная/площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1465 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина. Я аккредитованный гид по Москве, а ещё многодетная мама. Поэтому большинство моих экскурсий адаптированы для детей разных возрастов и проходят в формате квестов. Мне нравится
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересный для всех возрастов квест. динамично, не утомительно. Катя прекрасный гид, у всех остались самые лучшие впечатления.
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Экскурсия с Катей очень понравилась! Нам очень понравилось, когда ответы на вопросы в квесте надо было угадать по звуку/аромату/наощупь — очень интересный формат заданий. За эту прогулку мы узнали много нового о знакомых местах Москвы: Большом театре, гостинице «Метрополь», ЦУМе, ЦДМе. Экскурсия пошла очень легко, доброжелательно, с вниманием и заботой о каждом госте. Придем еще обязательно!
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О
Екатерина, спасибо огромное за этот день! 🙌 Вся семья получила огромное удовольствие от такого увлекательного формата экскурсии. Задания интересные, подача живая, никакой скуки. Отдельное спасибо за тёплое отношение и индивидуальный подход к каждому. Время пролетело как один миг! Всем советую! Екатерина — лучший гид для семьи!»
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Приятно получать информацию от красивого, культурного и образованного человека.
Продуманный до мелочей, творчески-увлекательный подход к изложению информации - и довольные, счастливые, поумневшие (!) дети нам были обеспечены!
Новых маршрутов и идей их исполнения Вам, Катя! Спасибо!!
Продуманный до мелочей, творчески-увлекательный подход к изложению информации - и довольные, счастливые, поумневшие (!) дети нам были обеспечены!
Новых маршрутов и идей их исполнения Вам, Катя! Спасибо!!
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А
Всё было супер! Детям было интересно! Спасибо за отличную экскурсию и приятные подарки🔥
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Нам очень понравилась экскурсия. 3 семьи с детьми от 5-11 лет. Программа была адаптирована под детей, при этом Катя каждому ребенку уделила отдельное внимание, все были вовлечены в процесс. Получили угощения и подарки). По погоде тоже адаптировались в процессе - заходили греться. Однозначно рекомендую для семейной прогулки
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