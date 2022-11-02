Приглашаю на интерактивную экскурсию, посвященную подаркам. Вы узнаете, что в Москве покупали и дарили друг другу люди в разные эпохи. А также услышите о знаменитых парфюмерах и зодчих, художниках и предпринимателях. Всё это в поисково-игровом формате: с вопросами, загадками и ребусами. Ключевое финальное слово приведет вас к заветному призу!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир московских подарков

Во все времена дети и взрослые обожали получать подарки. Давайте подойдем к этому приятному вопросу исследовательски и вместе поразмышляем:

Как в нашей жизни появляются те или иные предметы, герои, песни

Что было лучшим подарком для девчонок и мальчишек 50, 100 лет назад и еще раньше

Какие игрушки ребята могли получить на праздники в разные эпохи

Где в Москве можно было купить подарки в прошлом столетии

В поисках ответов на эти вопросы мы пройдем по центральным улицам и площадям Москвы: площади Революции и Театральной, кусочкам Петровки, Кузнецкого моста и Пушечной. Завершим прогулку в теплом и радостном месте: Центральном Детском Магазине на Лубянке. Вы узнаете его историю, изучите все самое интересное в интерьерах и, по желанию, зайдете в музей Советского детства. В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы.

Организационные детали