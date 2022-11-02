Во все времена дети и взрослые обожали получать подарки. Давайте подойдем к этому приятному вопросу исследовательски и вместе поразмышляем:
В поисках ответов на эти вопросы мы пройдем по центральным улицам и площадям Москвы: площади Революции и Театральной, кусочкам Петровки, Кузнецкого моста и Пушечной. Завершим прогулку в теплом и радостном месте: Центральном Детском Магазине на Лубянке. Вы узнаете его историю, изучите все самое интересное в интерьерах и, по желанию, зайдете в музей Советского детства. В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы.