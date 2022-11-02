Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»

Погулять вокруг Центрального Детского Магазина на Лубянке и раскрыть «подарочную» историю Москвы

Приглашаю на интерактивную экскурсию, посвященную подаркам. Вы узнаете, что в Москве покупали и дарили друг другу люди в разные эпохи. А также услышите о знаменитых парфюмерах и зодчих, художниках и предпринимателях. Всё это в поисково-игровом формате: с вопросами, загадками и ребусами. Ключевое финальное слово приведет вас к заветному призу!
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Семейная экскурсия-квест «Лучший мой подарочек»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мир московских подарков

Во все времена дети и взрослые обожали получать подарки. Давайте подойдем к этому приятному вопросу исследовательски и вместе поразмышляем:

  • Как в нашей жизни появляются те или иные предметы, герои, песни
  • Что было лучшим подарком для девчонок и мальчишек 50, 100 лет назад и еще раньше
  • Какие игрушки ребята могли получить на праздники в разные эпохи
  • Где в Москве можно было купить подарки в прошлом столетии

В поисках ответов на эти вопросы мы пройдем по центральным улицам и площадям Москвы: площади Революции и Театральной, кусочкам Петровки, Кузнецкого моста и Пушечной. Завершим прогулку в теплом и радостном месте: Центральном Детском Магазине на Лубянке. Вы узнаете его историю, изучите все самое интересное в интерьерах и, по желанию, зайдете в музей Советского детства. В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы.

Организационные детали

  • Экскурсия адаптирована для детей 7-14 лет (разные задания для разных возрастов)
  • Клад (приз) включен в стоимость
  • На экскурсии я использую индивидуальные радиогиды, чтобы все хорошо слышали меня даже на расстоянии
  • Большее количество участников возможно по предварительному согласованию
  • Билеты в музей Советского детства оплачиваются дополнительно: 120 руб. с человека (посещение по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в раойне метро Театральная / площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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