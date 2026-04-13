Приглашаю на интерактивную экскурсию, посвящённую праздникам и подаркам. Вы узнаете, что в Москве покупали и дарили друг другу люди в разные эпохи. А также услышите о знаменитых парфюмерах и зодчих, художниках и предпринимателях. Всё это в поисково-игровом формате: с вопросами, загадками и ребусами. Ключевое финальное слово приведёт вас к заветному призу!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Мир московских подарков

Во все времена дети и взрослые обожали получать подарки. Давайте подойдём к этому приятному вопросу исследовательски и вместе поразмышляем:

Как в нашей жизни появляются те или иные предметы, герои, песни

Что было лучшим подарком для девчонок и мальчишек 50, 100 лет назад и ещё раньше

Какие игрушки ребята могли получить на праздники в разные эпохи

Где в Москве можно было купить подарки в прошлом столетии

В поисках ответов на эти вопросы мы пройдём по центральным улицам и площадям Москвы: площади Революции и Театральной, кусочкам Петровки, Кузнецкого Моста и Пушечной. Завершим прогулку в тёплом и радостном месте: Центральном детском магазине на Лубянке. Я расскажу его историю и покажу интересные детали в интерьерах. По желанию, вы зайдёте в музей детства. В завершение выйдете на смотровую площадку на крыше магазина и полюбуетесь великолепной панорамой Москвы.

Организационные детали