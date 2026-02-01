Железнодорожный круиз из Москвы в Карелию весной: 3 города, природа и ретропоезд
Увидеть мраморный каньон, Выборгский замок и водопад Кивач и послушать карело-финские композиции
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
«В парк «Рускеала» доедете на знаменитом ретропоезде, увидите скалы, штольни, каньоны, озёра и посетите природный заповедник «Кивач», где находится второй по величине равнинный водопад Европы»
43 800 ₽ за человека
Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала» и Мраморный каньон
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и полюбоваться лучшими видами
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
«Здесь восхититесь красотой Мраморного каньона, надышитесь хвойными ароматами и сделаете красивые снимки на фоне изумрудной воды»
6 фев в 16:50
13 фев в 16:50
25 700 ₽ за человека
Выходные в Карелии: мини-вояж на поезде из Москвы с посещением Сортавалы и «Рускеалы»
Рускеала - Карельская сага: проехать на ретропоезде и посетить Мраморный каньон
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 18:45
«Он домчит нас до горного парка «Рускеала», где мы посетим Мраморный каньон, заглянем в «Сухую штольню» и узнаем, как добывали мрамор для столичных дворцов»
6 фев в 18:45
13 фев в 18:45
27 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Каньоны»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Каньоны" можно забронировать 3 тура от 25 700 до 43 800.
Забронируйте тур в Москве на 2026 год по теме «Каньоны», цены от 25700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель