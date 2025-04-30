Железнодорожный вояж из Москвы в Сортавалу: «Рускеала», Мраморный каньон и водопады Ахвенкоски
Прокатиться на ретропоезде, погрузиться в карельскую сагу и подняться на гору Паасо за лучшим видом
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 16:50 (отправление п...
30 апр в 16:50
9 мая в 16:50
24 150 ₽ за человека
Железнодорожный круиз из Москвы в Карелию весной: 3 города, природа и ретропоезд
Увидеть мраморный каньон, Выборгский замок и водопад Кивач и послушать карело-финские композиции
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
11 апр в 21:05
18 апр в 21:05
45 580 ₽ за человека
На поезде из Москвы в Карелию летом: 3 города, Кижи и парк «Рускеала»
Увидеть замок в Выборге, прокатиться на ретропоезде до горного парка и теплоходе по Онеге
Начало: Ленинградский вокзал г. Москвы, поезд №928, отправ...
6 июн в 21:05
12 июн в 21:05
49 900 ₽ за человека
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