Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: 6 городов, ремёсла, "Биг Бен" и "Малый Эрмитаж"
Посидеть за партой Есенина, узнать секреты ткачества, изучить стык русской и татарской культур
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
27 сен в 07:15
2 ноя в 07:15
16 900 ₽ за человека
Киновыходные под Рязанью: тур по местам съёмок с обедом из комедии Гайдая и трапезой от бабы Гали
Увидеть площадки и декорации из фильмов, заглянуть в закулисье, отведать ухи с дымком и сырного супа
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
8 авг в 07:45
2 ноя в 07:45
32 100 ₽ за человека
Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
13 сен в 07:45
22 ноя в 07:45
16 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Касимов»
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