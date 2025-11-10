Встретим вас на ж/д вокзале Москвы. Сразу начнём знакомиться со столицей и поедем к комплексу небоскрёбов «Москва-Сити» — бизнес-сердцу города, где сосредоточены органы власти, крупные банки и компании. Поднимемся на смотровую Panorama 360 на 89 этаже башни «Федерация», чтобы полюбоваться златоглавой с высоты и полакомиться мороженым и шоколадом от расположенных тут фабрик.

После обеда продолжим осматривать визитные карточки Москвы. Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье».

Вечером — заселение в отель, отдых.