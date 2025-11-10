Мои заказы

Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке

Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Приглашаем вас в атмосферное и уютное путешествие, каждый день которого посвящён новому городу.

Мы начнём в самом сердце России — златоглавой Москве, прекрасной и контрастной: перенесёмся на столетия в прошлое на
читать дальше

Красной площади, восхитимся монументальностью сталинского ампира у стен МГУ, проникнемся ритмом суперсовременного и стремительного мегаполиса в «Москва-Сити» и «Зарядье».

Съездим во Владимир и Суздаль, насквозь пропитанные духом Древней Руси: полюбуемся шедеврами белокаменного и деревянного зодчества, а также налепим и съедим пельменей.

Завершим отпуск отдыхом на пасеке под Клином: узнаем всё о пчеловодстве, поучаствуем в мастер-классах по изготовлению свечей, кремов, хлеба, сытно пообедаем и напьёмся ароматного чая с мёдом, сотами, домашними яйцами и мармеладом.

Ближайшие даты:
22
ноя30
дек4
янв13
фев7
мар28
мар18
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+.

Питание. Входят завтраки и обеды, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"

Встретим вас на ж/д вокзале Москвы. Сразу начнём знакомиться со столицей и поедем к комплексу небоскрёбов «Москва-Сити» — бизнес-сердцу города, где сосредоточены органы власти, крупные банки и компании. Поднимемся на смотровую Panorama 360 на 89 этаже башни «Федерация», чтобы полюбоваться златоглавой с высоты и полакомиться мороженым и шоколадом от расположенных тут фабрик.

После обеда продолжим осматривать визитные карточки Москвы. Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье».

Вечером — заселение в отель, отдых.

Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"
2 день

Владимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы

После завтрака необходимо освободить номера. Затем направимся во Владимир, прибудем к обеду. Первым делом — мастер-класс по лепке пельменей с последующей дегустацией.

Далее — пешеходная экскурсия по историческому центру. На нашем пути встретятся Музей хрусталя и символ города — поражающие мощью Золотые ворота. Увидим и шедевры белокаменного зодчества Древней Руси — величественный Успенский собор с фресками Андрея Рублёва и Даниила Чёрного и ажурный Дмитриевский собор со сценами Страшного Суда на стенах.

Потом разместимся в номерах.

Владимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборыВладимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборыВладимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборыВладимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
3 день

Суздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчества

Позавтракаем и поедем в следующий пункт — Суздаль. Начнём знакомство с его сердца и древнейшего архитектурного ансамбля города — кремля.

Осмотрим Рождественский собор, Архиерейские палаты, Никольскую, Успенскую, Христорождественскую церкви. Побываем в Крестовой палате, где хранятся редчайшие сокровища окрестных храмов. Со смотровой полюбуемся Покровским монастырём — местом заточения боярынь, княжон, аристократок, ставших неугодными мужьям. Также увидим неприступную цитадель с мощными стенами и башнями на крутом берегу Каменки — Спасо-Евфимиев монастырь.

После обеда сходим в Музей деревянного зодчества. Здесь собраны подлинные старинные здания — крестьянские избы, дворянские хоромы, ветряные мельницы, хозяйственные постройки.

Затем вернёмся в Москву.

Суздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчестваСуздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчестваСуздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчестваСуздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчества
4 день

Клин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиями

Напоследок посетим Клин. Заедем на пчелиную пасеку, где во время чаепития нас угостят мёдом, сотами, домашними яйцами и мармеладом, горячим хлебом из печи. Во время экскурсии вы узнаете о буднях пчеловода и интересных фактах о пчёлах, рассмотрите рамку в стеклянном улье, вручную откачаете мёд и заглянете в цех.

На обед подадут наваристый куриный суп, шашлык из свинины, овощи, чёрный чай с травами и свежим мёдом. Далее — череда мастер-классов по изготовлению ароматных свечей из вощины, кремов на пчелопродуктах, русского хлеба. Напоследок отдохнём у костровой чаши, выпьем чаю с лакомствами и сыграем в «пчелиную мафию».

Вечером доставим вас в Москву и попрощаемся.

Клин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиямиКлин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиямиКлин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиямиКлин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиями

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение42 900 ₽
1-местное размещение52 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Люсинэ
Люсинэ — Организатор в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Люсинэ. Я живу в Краснодаре более 25 лет, очень люблю свой край, являюсь руководителем агентства. Опыт работы в туризме более 10 лет, сама провожу экскурсии. Приезжайте — я покажу вам самые красивые места.
Задать вопрос

