Мы начнём в самом сердце России — златоглавой Москве, прекрасной и контрастной: перенесёмся на столетия в прошлое на
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+.
Питание. Входят завтраки и обеды, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортные минивэны с кондиционером или 15-местный Mercedes-Benz Sprinter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, пешие прогулки в спокойном темпе до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Москва: "Москва-Сити", Воробьёвы горы, МГУ, Красная площадь, "Зарядье"
Встретим вас на ж/д вокзале Москвы. Сразу начнём знакомиться со столицей и поедем к комплексу небоскрёбов «Москва-Сити» — бизнес-сердцу города, где сосредоточены органы власти, крупные банки и компании. Поднимемся на смотровую Panorama 360 на 89 этаже башни «Федерация», чтобы полюбоваться златоглавой с высоты и полакомиться мороженым и шоколадом от расположенных тут фабрик.
После обеда продолжим осматривать визитные карточки Москвы. Увидим Воробьёвы горы и МГУ, пройдём с экскурсией «Первопрестольная столица» по Красной площади, устроим фотосессию на стеклянном мосту парка «Зарядье».
Вечером — заселение в отель, отдых.
Владимир: кулинарный мастер-класс, Музей хрусталя, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
После завтрака необходимо освободить номера. Затем направимся во Владимир, прибудем к обеду. Первым делом — мастер-класс по лепке пельменей с последующей дегустацией.
Далее — пешеходная экскурсия по историческому центру. На нашем пути встретятся Музей хрусталя и символ города — поражающие мощью Золотые ворота. Увидим и шедевры белокаменного зодчества Древней Руси — величественный Успенский собор с фресками Андрея Рублёва и Даниила Чёрного и ажурный Дмитриевский собор со сценами Страшного Суда на стенах.
Потом разместимся в номерах.
Суздаль: кремль, храмы, обители, Музей деревянного зодчества
Позавтракаем и поедем в следующий пункт — Суздаль. Начнём знакомство с его сердца и древнейшего архитектурного ансамбля города — кремля.
Осмотрим Рождественский собор, Архиерейские палаты, Никольскую, Успенскую, Христорождественскую церкви. Побываем в Крестовой палате, где хранятся редчайшие сокровища окрестных храмов. Со смотровой полюбуемся Покровским монастырём — местом заточения боярынь, княжон, аристократок, ставших неугодными мужьям. Также увидим неприступную цитадель с мощными стенами и башнями на крутом берегу Каменки — Спасо-Евфимиев монастырь.
После обеда сходим в Музей деревянного зодчества. Здесь собраны подлинные старинные здания — крестьянские избы, дворянские хоромы, ветряные мельницы, хозяйственные постройки.
Затем вернёмся в Москву.
Клин: отдых на пасеке с экскурсией, мастер-классами, обедом и чаепитиями
Напоследок посетим Клин. Заедем на пчелиную пасеку, где во время чаепития нас угостят мёдом, сотами, домашними яйцами и мармеладом, горячим хлебом из печи. Во время экскурсии вы узнаете о буднях пчеловода и интересных фактах о пчёлах, рассмотрите рамку в стеклянном улье, вручную откачаете мёд и заглянете в цех.
На обед подадут наваристый куриный суп, шашлык из свинины, овощи, чёрный чай с травами и свежим мёдом. Далее — череда мастер-классов по изготовлению ароматных свечей из вощины, кремов на пчелопродуктах, русского хлеба. Напоследок отдохнём у костровой чаши, выпьем чаю с лакомствами и сыграем в «пчелиную мафию».
Вечером доставим вас в Москву и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|42 900 ₽
|1-местное размещение
|52 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 4 обеда
- Трансферы от/до ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты, экскурсии и активности по программе
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Билеты в Москву и обратно в ваш город
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
- Банкет в новогодние даты (по желанию) - 7000 ₽