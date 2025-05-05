Мурманск хранит много тайн и легенд, мы раскроем их и познакомим вас с историей края. Вы окунётесь в атмосферу северной природы и прогуляетесь по тундре, не покидая города. Почувствуете, как прошлое Мурманска связано с верой в его будущее. Услышите небанальный рассказ о городе и его жителях и откроете для себя чарующую красоту Заполярья.
Время начала: 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Описание экскурсии
- Культурно-парковый комплекс имени О. П. Найдёнова. Оборудованные смотровые площадки и прекрасные виды на Семёновское озеро — здесь получаются отличные фотографии
- Искусственный рельеф. Крыша комплекса выполняет роль смотровая площадки и прогулочной зоны. Она соединяет дорожки восточного берега озера с центральной набережной
- Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны — атмосферное место и необычный монумент. А со смотровой неподалёку можно долго любоваться городом и кораблями в порту
- Настоящая тундра. Невероятно, но частичку этой северной сказки можно найти даже в городе!
- Памятник «Защитникам Заполярья» вы увидите с непривычной стороны. Это один из самых высоких монументов в России и самый высокий на Кольском полуострове
- Мурманский океанариум — единственный в Европе аквариальный комплекс, где обучаются и выступают арктические тюлени
- Кот Семён. Мы вернёмся в парк, чтобы вы могли нашептать свои желания на ушко бронзовому талисману города. После завершения экскурсии вы можете покататься на аттракционах, пообедать в кафе и покормить уток
Вы узнаете:
- Об огромном скальном бомбоубежище, построенном в 1941 году
- Как связана всемирно известная фирма «Шанель» с Семёновским озером
- Как из подводной лодки сделать причал
- И многое другое
А ещё мы угостим вас волшебной морошковой настойкой, которая снимает усталость, нервное перенапряжение и гармонизирует работу организма.
Организационные детали
- Длина маршрута около 5 км
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дегустация настойки включена в цену экскурсии
в будние дни в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|за группу от 3х человек
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 215 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фирсова
5 мая 2025
Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана историей своего города и края интересуется, читает дополнительную литературу. Рассказать все в рамках двух часов, конечно, невозможно. Рекомендую несколько экскурсий от этого гида, чтобы сложилось полное представление о городе.
Л
Лоцманова
24 фев 2025
Отличная экскурсия!
А
Александр
15 фев 2025
Идеально построенный маршрут. Интересный рассказчик. Оксана умеет заинтересовать, чувствуется, что не просто знает город и его историю, а любит его. Благодаря только таким экскурсоводам, обычное местоположение становится уникальным и нескучным. Спасибо!
Н
Наталья
14 янв 2025
Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
Оксана позаботилась о горячем чае. И морошковая настойка вкусная)
Оксана позаботилась о горячем чае. И морошковая настойка вкусная)
А
Анна
20 дек 2024
Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте удобную обувь. Остались самые положительные впечатления.
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