Истории и загадки города - по Мурманску пешком

Обойти Семёновское озеро и по-новому взглянуть на город на краю земли
Мурманск хранит много тайн и легенд, мы раскроем их и познакомим вас с историей края. Вы окунётесь в атмосферу северной природы и прогуляетесь по тундре, не покидая города. Почувствуете, как прошлое Мурманска связано с верой в его будущее. Услышите небанальный рассказ о городе и его жителях и откроете для себя чарующую красоту Заполярья.
4.8
5 отзывов
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Истории и загадки города - по Мурманску пешком
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

Описание экскурсии

  • Культурно-парковый комплекс имени О. П. Найдёнова. Оборудованные смотровые площадки и прекрасные виды на Семёновское озеро — здесь получаются отличные фотографии
  • Искусственный рельеф. Крыша комплекса выполняет роль смотровая площадки и прогулочной зоны. Она соединяет дорожки восточного берега озера с центральной набережной
  • Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны — атмосферное место и необычный монумент. А со смотровой неподалёку можно долго любоваться городом и кораблями в порту
  • Настоящая тундра. Невероятно, но частичку этой северной сказки можно найти даже в городе!
  • Памятник «Защитникам Заполярья» вы увидите с непривычной стороны. Это один из самых высоких монументов в России и самый высокий на Кольском полуострове
  • Мурманский океанариум — единственный в Европе аквариальный комплекс, где обучаются и выступают арктические тюлени
  • Кот Семён. Мы вернёмся в парк, чтобы вы могли нашептать свои желания на ушко бронзовому талисману города. После завершения экскурсии вы можете покататься на аттракционах, пообедать в кафе и покормить уток

Вы узнаете:

  • Об огромном скальном бомбоубежище, построенном в 1941 году
  • Как связана всемирно известная фирма «Шанель» с Семёновским озером
  • Как из подводной лодки сделать причал
  • И многое другое

А ещё мы угостим вас волшебной морошковой настойкой, которая снимает усталость, нервное перенапряжение и гармонизирует работу организма.

Организационные детали

  • Длина маршрута около 5 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Дегустация настойки включена в цену экскурсии

в будние дни в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
за группу от 3х человек7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У культурно-паркового комплекса ИМ.О.П. Найдёнова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Ф
5 мая 2025
Экскурсия по центру города понравилась. Обошли самые интересные и памятные места, получили представление о городе, начиная с 1916 года. Оксана историей своего города и края интересуется, читает дополнительную литературу. Рассказать все в рамках двух часов, конечно, невозможно. Рекомендую несколько экскурсий от этого гида, чтобы сложилось полное представление о городе.
Л
24 фев 2025
Отличная экскурсия!
А
15 фев 2025
Идеально построенный маршрут. Интересный рассказчик. Оксана умеет заинтересовать, чувствуется, что не просто знает город и его историю, а любит его. Благодаря только таким экскурсоводам, обычное местоположение становится уникальным и нескучным. Спасибо!
Н
14 янв 2025
Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
Оксана позаботилась о горячем чае. И морошковая настойка вкусная)
Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)Экскурсия прошла бодро. Посмотрели прекрасную панораму города, знаковые места, послушали историю. Вдоволь полазили по снегу. Фитнес)
А
20 дек 2024
Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте удобную обувь. Остались самые положительные впечатления.
Понравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайтеПонравилась экскурсия. Для ознакомления с Мурманском идеально подходит. Гид Оксана поддерживала меня когда было скользко, выбирайте

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