Когда: в будние дни в 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала