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до 10 чел.
Сказы Старого Новгорода
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
9 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 7100 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Вечерняя водная прогулка «Огни ночного Новгорода»
Увидеть знаковые локации Великого Новгорода с катамарана и узнать интересные факты
Начало: На причале «Ярославово дворище»
7 авг в 21:00
8 авг в 21:00
1000 ₽ за человека
Групповая
Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам кремля (обед включён)
Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
Начало: В центре города
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
3800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Набережная Александра Невского»
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