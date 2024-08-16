Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур. Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке.

После вас ждёт экскурсия по Новгородскому Детинцу, которая пройдёт под руководством местного лицензированного гида и высококлассного знатока этого объекта. Он расскажет вам историю кремля, Софийского собора и памятника «Тысячелетие России». У вас также останется свободное время, чтобы прогуляться по кремлёвской территории.

Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.

В 18:30 — свободное время, в 19:30 — ужин.