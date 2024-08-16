Насладитесь красотой Великого Новгорода, где вас ждут организованные экскурсии, а также будет свободное время, которое вы сможете провести на
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В гостинице «Амакс», одной из лучших в Новгороде. Расположена в историческом центре города, рядом с кремлём и Волхов-рекой. Ресторан гостиницы славится роскошными завтраками «шведский стол». Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное проживание.
Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Великий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырь
Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур. Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке.
После вас ждёт экскурсия по Новгородскому Детинцу, которая пройдёт под руководством местного лицензированного гида и высококлассного знатока этого объекта. Он расскажет вам историю кремля, Софийского собора и памятника «Тысячелетие России». У вас также останется свободное время, чтобы прогуляться по кремлёвской территории.
Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.
В 18:30 — свободное время, в 19:30 — ужин.
Свободный день в Великом Новгороде
Сегодня предусмотрено свободное время. До обеда предлагаем прогуляться по Кремлёвскому парку или совершить водную прогулку на теплоходе по реке Волхов. Во второй половине дня рекомендуем посмотреть выступления хищных птиц на «Соколином дворе», поучаствовать в мастер-классах в городских мастерских, например, в «Новгородской печатне», посетить Грановитую (Владычную) палату и другие музеи.
Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова
После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».
Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.
В 22:40-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург, в 19:30 — отъезд на поезде по маршруту Псков — Москва (не входит в стоимость), 06:50 — прибытие в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Номер стандарт
|18 490 ₽
|Номер повышенной комфортности
|19 490 ₽
|Номер стандарт, более 30 дней до начала
|18 390 ₽
|Номер повышенной комфортности, более 30 дней до начала
|19 390 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды - от 550 руб., ужины - от 600 руб., завтрак для путешественников из Москвы утром 1-го дня - 400 руб
- Доплата за одноместное размещение: номер "стандарт" - 4000 руб., "стандарт с повышенной комфортностью" - 5000 руб
- Катание на лошадях: взрослые - 250 руб. /10-15 мин., дети - 200 руб. /10-15 мин
- Посещение хозяйственного уголка - 120 руб
- Музеи, выставки, мастер-классы, экскурсии в Великом Новгороде - по ценам объектов
- Вход в музей «Витославлицы»: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - студенты и дети с 15 лет
- Обратите внимание: стоимость тура указана при проживании в номере "стандарт". При проживании в номере "стандарт с повышенной комфортностью" стоимость тура составит 24 527 руб
- Также при бронировании тура более, чем за 30 дней до даты старта, стоимость тура составит: при номере "стандарт" - 20 890 руб., при номере "стандарт с повышенной комфортностью" - 23 617 руб