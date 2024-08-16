Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада

Побывать в Новгородском кремле и познакомиться с достопримечательностями Пскова, Изборска и Печор
Вы познакомитесь с историческими местами Пскова, славными подвигами Изборска и живописными Печорами.

Насладитесь красотой Великого Новгорода, где вас ждут организованные экскурсии, а также будет свободное время, которое вы сможете провести на
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своё усмотрение: погулять, посетить интересные музеи, мастер-классы и интерактивные программы.

На протяжении всей поездки вас будет сопровождать наш опытный гид, а Новгородский Детинец вы осмотрите вместе с местным знатоком этой архитектурной жемчужины.

Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
Великий Новгород и города-крепости Северо-Запада
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В гостинице «Амакс», одной из лучших в Новгороде. Расположена в историческом центре города, рядом с кремлём и Волхов-рекой. Ресторан гостиницы славится роскошными завтраками «шведский стол». Размещение 2-местное. За доплату возможно одноместное проживание.

Питание. Включены завтраки по системе «шведский стол». Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Великий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырь

Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур. Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке.

После вас ждёт экскурсия по Новгородскому Детинцу, которая пройдёт под руководством местного лицензированного гида и высококлассного знатока этого объекта. Он расскажет вам историю кремля, Софийского собора и памятника «Тысячелетие России». У вас также останется свободное время, чтобы прогуляться по кремлёвской территории.

Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.

В 18:30 — свободное время, в 19:30 — ужин.

Великий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырьВеликий Новгород: музей «Витославлицы», кремль со знатоком, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырь
2 день

Свободный день в Великом Новгороде

Сегодня предусмотрено свободное время. До обеда предлагаем прогуляться по Кремлёвскому парку или совершить водную прогулку на теплоходе по реке Волхов. Во второй половине дня рекомендуем посмотреть выступления хищных птиц на «Соколином дворе», поучаствовать в мастер-классах в городских мастерских, например, в «Новгородской печатне», посетить Грановитую (Владычную) палату и другие музеи.

Свободный день в Великом НовгородеСвободный день в Великом НовгородеСвободный день в Великом НовгородеСвободный день в Великом Новгороде
3 день

Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова

После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».

Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.

В 22:40-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург, в 19:30 — отъезд на поезде по маршруту Псков — Москва (не входит в стоимость), 06:50 — прибытие в Москву.

Достопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и ПсковаДостопримечательности Печор, Изборска и Пскова

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер стандарт18 490 ₽
Номер повышенной комфортности19 490 ₽
Номер стандарт, более 30 дней до начала18 390 ₽
Номер повышенной комфортности, более 30 дней до начала19 390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (размер автобуса зависит от размера группы)
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды - от 550 руб., ужины - от 600 руб., завтрак для путешественников из Москвы утром 1-го дня - 400 руб
  • Доплата за одноместное размещение: номер "стандарт" - 4000 руб., "стандарт с повышенной комфортностью" - 5000 руб
  • Катание на лошадях: взрослые - 250 руб. /10-15 мин., дети - 200 руб. /10-15 мин
  • Посещение хозяйственного уголка - 120 руб
  • Музеи, выставки, мастер-классы, экскурсии в Великом Новгороде - по ценам объектов
  • Вход в музей «Витославлицы»: 300 руб. - взрослые, 200 руб. - студенты и дети с 15 лет
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при проживании в номере "стандарт". При проживании в номере "стандарт с повышенной комфортностью" стоимость тура составит 24 527 руб
  • Также при бронировании тура более, чем за 30 дней до даты старта, стоимость тура составит: при номере "стандарт" - 20 890 руб., при номере "стандарт с повышенной комфортностью" - 23 617 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского собора, 07:30 - отправление от станции метро «Московская»
Завершение: Санкт-Петербург, 22:40-00:00.19:30 - отъезд на поезде по маршруту Псков-Москва для туристов из Москвы, 06:50 - прибытие в Москву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Великого Новгорода

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