Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Омску
Прогуляйтесь по Омску и узнайте его историю, посетив главные достопримечательности. Профессиональные фото станут отличным воспоминанием
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
