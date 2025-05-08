Приглашаем провести выходные в царстве снега, льда и высоких скал.Вы увидите знаменитые Усьвинские столбы и прогуляетесь по улочкам Каменного города, сделаете фотографии на фоне впечатляющих ледопадов и научитесь уверенно бороздить

сугробы на снегоступах. Мы специально разделили программу на 2 дня, чтобы не спеша наслаждаться каждым местом, гулять и фотографироваться. Ночевать будем в комфортабельных условиях — в тёплых домиках с горячей водой и санузлом. А ещё в стоимость тура включена баня, чтобы расслабиться после активного морозного дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Перед турами мы добавляем туристов в общий чат по туру, где еще раз дублируем всю необходимую информацию. По одежде надо ориентироваться в зависимости от погоды.

Вот общие рекомендации на зиму:

Тёплая, удобная, непромокаемая обувь – отличный вариант треккинговые зимние ботинки (можно взять запасную пару обуви)

- Тёплый пуховик/горнолыжная куртка (лучше с мембраной, непромокаемая),

- Тёплые штаны (горнолыжные)

- Флисовая кофта

- Термобельё: верх, низ

- Футболки, 2 шт.

- Носки теплые, 2-3 пары

- Тёплая шапка, баф на шею (баф пригодится во время нашей снегоходной прогулки на банане)

- Запасной сменный комплект одежды

- Варежки, перчатки

- Личную аптечку, подушку для сна в дороге

- Бутылочку под воду и любимые вкусности в дорогу