Вы увидите знаменитые Усьвинские столбы и прогуляетесь по улочкам Каменного города, сделаете фотографии на фоне впечатляющих ледопадов и научитесь уверенно бороздить
Описание тура
Организационные детали
Перед турами мы добавляем туристов в общий чат по туру, где еще раз дублируем всю необходимую информацию. По одежде надо ориентироваться в зависимости от погоды.
Вот общие рекомендации на зиму:
Тёплая, удобная, непромокаемая обувь – отличный вариант треккинговые зимние ботинки (можно взять запасную пару обуви)
- Тёплый пуховик/горнолыжная куртка (лучше с мембраной, непромокаемая),
- Тёплые штаны (горнолыжные)
- Флисовая кофта
- Термобельё: верх, низ
- Футболки, 2 шт.
- Носки теплые, 2-3 пары
- Тёплая шапка, баф на шею (баф пригодится во время нашей снегоходной прогулки на банане)
- Запасной сменный комплект одежды
- Варежки, перчатки
- Личную аптечку, подушку для сна в дороге
- Бутылочку под воду и любимые вкусности в дорогу
Проживание. Будем жить в глэмпинге «Горы Реки» на берегу Усьвы, в 3-,4-местных домиках. В каждом есть мини-кухня, санузел, тёплые полы и Wi-Fi. На территории находится костровая зона, тёплая беседка и баня.
*Фото глэмпинга предоставил организатор
Питание. В стоимость включены обед, а также ужин, приготовленный гриле в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день. Готовить будет повар в глэмпинге.
Транспорт. Микроавтобус или автомобили с кондиционером.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Уровень сложности. В туре не будет изнуряющих пеших переходов, чтобы увидеть максимум за ограниченное время. В программе вас ждут активности: прогулки на снегоступах и пешком, катание на банане. Особая физическая подготовка не понадобится.
Программа тура по дням
Усьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступах
Встретимся в 8:00 и поедем в посёлок Усьва, проехать предстоит 190 км. Доберёмся до места и пересядем на зимние бананы за снегоходами, чтобы домчаться до Усьвинских столбов. Прогуляемся по хребту, полюбуемся видами и пофотографируемся. Затем спустимся и на снегоступах отправимся к Омутному камню, а по пути увидим ледопады — замёрзшие ручьи. Сделаем привал, чтобы согреться чаем и перекусить.
К 18:00 прибудем в глэмпинг. Желающие смогут сходить в баню (включено в стоимость) и расслабиться, а вечером соберёмся все вместе у костра и поужинаем.
Встреча рассвета и прогулка по Каменному городу
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в Тайный Каменный город, где постараемся застать восход солнца. Наденем на ноги снегоступы и погуляем в окрестностях, наблюдая за пробуждением природы. Дальше на машине отправимся в Каменный город, пройдём вдоль огромных валунов, которые образуют узкие улочки. Мы расскажем, как появилось это необычное место.
В 14:30 вернёмся в глэмпинг, пообедаем и поедем обратно в Пермь. Прибудем в город ориентировочно в 18:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|33 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение гида
- Катание на зимнем банане
- Прогулка на снегоступах
- Баня
- Групповая аптечка
- Билеты в природный парк
- Посуда и средства личной гигиены
Что не входит в цену
- Билеты до Перми и обратно