Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге

Встретить рассвет в Секретном Каменном городе, подняться к Омутному камню и посидеть у костра
Приглашаем провести выходные в царстве снега, льда и высоких скал.

Вы увидите знаменитые Усьвинские столбы и прогуляетесь по улочкам Каменного города, сделаете фотографии на фоне впечатляющих ледопадов и научитесь уверенно бороздить
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сугробы на снегоступах.

Мы специально разделили программу на 2 дня, чтобы не спеша наслаждаться каждым местом, гулять и фотографироваться. Ночевать будем в комфортабельных условиях — в тёплых домиках с горячей водой и санузлом. А ещё в стоимость тура включена баня, чтобы расслабиться после активного морозного дня.

Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге
Зимнее путешествие к Усьвинским столбам: на снегоходах и снегоступах с проживанием в глэмпинге

Описание тура

Организационные детали

Перед турами мы добавляем туристов в общий чат по туру, где еще раз дублируем всю необходимую информацию. По одежде надо ориентироваться в зависимости от погоды.

Вот общие рекомендации на зиму:
Тёплая, удобная, непромокаемая обувь – отличный вариант треккинговые зимние ботинки (можно взять запасную пару обуви)
- Тёплый пуховик/горнолыжная куртка (лучше с мембраной, непромокаемая),
- Тёплые штаны (горнолыжные)
- Флисовая кофта
- Термобельё: верх, низ
- Футболки, 2 шт.
- Носки теплые, 2-3 пары
- Тёплая шапка, баф на шею (баф пригодится во время нашей снегоходной прогулки на банане)
- Запасной сменный комплект одежды
- Варежки, перчатки
- Личную аптечку, подушку для сна в дороге
- Бутылочку под воду и любимые вкусности в дорогу

Проживание. Будем жить в глэмпинге «Горы Реки» на берегу Усьвы, в 3-,4-местных домиках. В каждом есть мини-кухня, санузел, тёплые полы и Wi-Fi. На территории находится костровая зона, тёплая беседка и баня.

*Фото глэмпинга предоставил организатор

Питание. В стоимость включены обед, а также ужин, приготовленный гриле в 1-й день, завтрак и обед во 2-й день. Готовить будет повар в глэмпинге.

Транспорт. Микроавтобус или автомобили с кондиционером.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Уровень сложности. В туре не будет изнуряющих пеших переходов, чтобы увидеть максимум за ограниченное время. В программе вас ждут активности: прогулки на снегоступах и пешком, катание на банане. Особая физическая подготовка не понадобится.

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Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступах

Встретимся в 8:00 и поедем в посёлок Усьва, проехать предстоит 190 км. Доберёмся до места и пересядем на зимние бананы за снегоходами, чтобы домчаться до Усьвинских столбов. Прогуляемся по хребту, полюбуемся видами и пофотографируемся. Затем спустимся и на снегоступах отправимся к Омутному камню, а по пути увидим ледопады — замёрзшие ручьи. Сделаем привал, чтобы согреться чаем и перекусить.

К 18:00 прибудем в глэмпинг. Желающие смогут сходить в баню (включено в стоимость) и расслабиться, а вечером соберёмся все вместе у костра и поужинаем.

Усьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступахУсьвинские столбы и Омутный камень: прогулка на снегоходах и снегоступах
2 день

Встреча рассвета и прогулка по Каменному городу

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в Тайный Каменный город, где постараемся застать восход солнца. Наденем на ноги снегоступы и погуляем в окрестностях, наблюдая за пробуждением природы. Дальше на машине отправимся в Каменный город, пройдём вдоль огромных валунов, которые образуют узкие улочки. Мы расскажем, как появилось это необычное место.

В 14:30 вернёмся в глэмпинг, пообедаем и поедем обратно в Пермь. Прибудем в город ориентировочно в 18:00.

Встреча рассвета и прогулка по Каменному городуВстреча рассвета и прогулка по Каменному городуВстреча рассвета и прогулка по Каменному городуВстреча рассвета и прогулка по Каменному городуВстреча рассвета и прогулка по Каменному городу

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет33 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Катание на зимнем банане
  • Прогулка на снегоступах
  • Баня
  • Групповая аптечка
  • Билеты в природный парк
  • Посуда и средства личной гигиены
Что не входит в цену
  • Билеты до Перми и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, ул. Екатерининская, 30, 8:00
Завершение: Пермь, ул. Екатерининская, 30, 18:00. Рекомендуем выбирать обратные билеты с поздним вылетом/выездом или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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