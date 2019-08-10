5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ладожское Озеро

Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии. Мы посетим этот край в спокойном и размеренном темпе, уделяя много времени и внимания деталям. Ладога крупнейшее пресноводное озеро в Европе, и особо охраняемая уникальная природная зона.

Рускеальские Водопады

Перед каньоном вы встретите водопад “Ахвенкоски” – это целый комплекс из четырех живописных водопадов в месте разлива реки Тохмайоки. Тохминские водопады – историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». У вас будет время на фотосъемку и небольшую экскурсию по этому красивому природному объекту.

Долина Героев

Наш путь будет пролегать через Долину Героев, где во время советско-финской войны 1939-1940 гг. шли наиболее ожесточенные бои. Мы посетим мемориал — Крест скорби, посвященный Зимней войне. Всего за 105 дней боевых действий погибли и пропали без вести 130-150 тыс. советских воинов, финны потеряли более 22 тыс. человек.

Мраморный Каньон Далее перед вами предстанет уникальное творение — огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 метров, а ее ширина — 109 метров. Вы прогуляетесь вдоль необыкновенного озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка. Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона или покататься на лодке по пещерам каньона.