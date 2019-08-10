5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Долго будет Карелия сниться...»

Живописные водопады, пещеры и история края

Людмила
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Людмила – ваш гид
Вам предстоит отправиться в фантастически красивое путешествие по природным достопримечательностям Карелии.

Вас поразят водопады, мраморная пещера, Ладожское озеро.

Во время экскурсии вы услышите любопытные исторические факты и рассказы о природных особенностях нашего края.
7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.4
«Долго будет Карелия сниться...»
«Долго будет Карелия сниться...»

Что вас ожидает

Ладожское Озеро
Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живописный район Карелии. Мы посетим этот край в спокойном и размеренном темпе, уделяя много времени и внимания деталям. Ладога крупнейшее пресноводное озеро в Европе, и особо охраняемая уникальная природная зона.

Рускеальские Водопады
Перед каньоном вы встретите водопад “Ахвенкоски” – это целый комплекс из четырех живописных водопадов в месте разлива реки Тохмайоки. Тохминские водопады – историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». У вас будет время на фотосъемку и небольшую экскурсию по этому красивому природному объекту.

Долина Героев
Наш путь будет пролегать через Долину Героев, где во время советско-финской войны 1939-1940 гг. шли наиболее ожесточенные бои. Мы посетим мемориал — Крест скорби, посвященный Зимней войне. Всего за 105 дней боевых действий погибли и пропали без вести 130-150 тыс. советских воинов, финны потеряли более 22 тыс. человек.

Мраморный Каньон Далее перед вами предстанет уникальное творение — огромная чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на юг на 456 метров, а ее ширина — 109 метров. Вы прогуляетесь вдоль необыкновенного озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка. Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона или покататься на лодке по пещерам каньона.

Организационные детали

  • Трансфер от места вашего пребывания и обратно (автомобиль, минивэн или автобус, в зависимости от количества туристов)
  • Продолжительность экскурсии указана с учетом времени на дорогу (8 часов туда и обратно)
  • Дополнительные расходы: обед — около 400 руб/человек, транспорт (по запросу), входные билеты — 400 руб/чел, подземная экскурсия — 1200 руб/человек, аренда лодки — 600 руб/час
  • При заказе экскурсии вы также получите уникальный промо-код на скидку 10% в одном из ресторанов Петрозаводска, где можно отведать блюда карельской кухни
  • В период с 23.12 по 10.01, с 01.05 по 12.05 общая стоимость экскурсии повышается на 15%
«Долго будет Карелия сниться...»
«Долго будет Карелия сниться...»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте! Я коренная жительница Петрозаводска, провожу экскурсии и знакомлю гостей с красотами Карелии. Рассказы и беседы о моей малой родине совсем непохожи на привычную экскурсионную классику.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 августа 2019
После этой экскурсии точно Карелия будет долго сниться. Природа поражает своей красотой и силой. Экскурсия проведена профессионально. Всем рекомендую.
16 октября 2017
Поставила 3 балла за экскурсию, только потому что красота Карелии не может не радовать,но с индивидуальным экскурсоводом нам не повезло. Совершенно неинтересно, без увлечения, тихо что-то себе под нос-это так нам преподнес экскурсию Павел. Не знаю,кто ставит такие высокие оценки,но своим друзьям я бы не стала советовать Павла.
12 сентября 2017
Гид Артур приятный, пунктуальный, очень внимательный и терпеливый человек, спасибо ему за прекрасно проведённый день!
25 июля 2017
Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление. Мы посетили необыкновенно красивые места. Очень понравился водопад Белый мост, мы смогли подойти совсем близко к нему, так что чувствовали брызги на лице. Это было потрясающе! Огромное впечатление произвел Мраморный карьер, его красоту трудно передать словами. Мы плавали по нему на лодке, заплывали в гроты, кормили уточек прямо с рук. Павел знает про Карелию все! Он ответил на все наши вопросы, его было очень интересно слушать. И еще с ним было комфортно, он учитывал наши интересы и пожелания. В следующем году опять планируем поехать на эту экскурсию.
Людмила
17 июня 2017
Превосходно, получила массу позитивных впечатлений, увидела первозданную и неописуемую природу Карелии + Павел катал на лодке по Марморному Озеру, ощущение сказочные, не даром говорят, что Карелия - страна историй, загадок и легенд. По дороге, мы проезжали очень много озёр, теперь я действительно понимаю, почему Карелию нызавают страной 1000 озёр! Экскурсия стоящая, я бы сказала вам так, если вы были в Карелии и не съездили на эту экскурсию, вы совершили ошибку! Очень понравилось, рекомендую!

Людмила проводит ещё 4 экскурсии

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