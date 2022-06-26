Рождество в Петрозаводске

Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования

Волшебство рождественских праздников более всего ощущаешь на Севере, там, где сохранились традиции празднования Рождества Христова.

Рождество в Карелии – это возможность не только увидеть удивительную природу Русского Севера, но и познакомиться с традициями и обычаями его коренных народов.
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Рождество в Петрозаводске
Ближайшие даты:
02
янв
03
янв
04
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05
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янв

Программа тура по дням

1 день
Встреча, карельский Дед Мороз, программа по желанию

Прибытие в Петрозаводск утренним поездом.

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска с табличкой в 09:45.

10:00 Поездка в загородное поместье к Карельскому деду Морозу – Зимнему Деду.

По легенде новорожденный Талви Укко упал в карельский лес с неба.

Его спасли собаки: подобрали, обогрели и принесли своим хозяевам.

В эко-хуторе «Aho» – самый большой в России питомник ездовых собак.

Их там больше 60.

Именно там и находится Вотчина Карельского Зимнего Деда.

В программе:  Посещение питомника ездовых собак, знакомство с собаками, посещение резиденции Талви Укко, поздравление от Деда Морозауправление финскими санямикатание с горки.

Катание на собачьих упряжках за доп. плату.

Встречает группу помощница Зимнего Деда – Лумикки.

Она пригласит Вас в Резиденцию Зимнего деда, покажет лабораторию погоды, рабочий кабинет и приемную Талви Укко. 

В резиденции можно посидеть на троне Талви Укко и загадать желание, которое непременно сбудется в новом году!

Кульминация визита – встреча с Талви Укко и поздравление от Карельского Деда Мороза.

Во время поездки вы сможете принять участие в карельской забаве «А ну-ка, сани, везите сами» и узнать много нового  о финских санях "поткури" и секретах их управления.

Продолжительность поездки 3,5 – 4 часа.

13:30 Обед в кафе, трансфер в гостиницу, размещение.

Во второй половине дня программа за доп. плату.

Пешеходная обзорная экскурсия по центру Петрозаводска "Любимый город" с  посещением Музея – заповедника «Кижи», или Национального музея, или музея ИЗО на Ваш выбор.

Интерактивная программа с мастер-классом: веселье, смех и чуть-чуть старания! 

После  посещения музея веселое времяпровождение на Рождественской площади.

В дни зимних праздников здесь устанавливают мобильный каток, работают торговые ряды с сувенирами местных умельцев, выступают артисты.

2 день
Загородная экскурсия «Чудеса Заозерья»

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Отправление на загородную экскурсию «Чудеса Заозерья» к новогодней и рождественской Ели. 

Автобусный переезд до Заозерья с рассказом гида из истории Петровской слободы.

Много интересного о природе Карелии, геологии, развитие края.

Знакомство с горнолыжным курортом «Ялгора».

На маршруте: Самая большая ель Фенноскандии. 

В 2011 г. в заказнике была обнаружена огромная ель, которая получила название "Самая большая ель в Фенноскандии", а в 2013 г. ей был присвоен почетный статус "Памятник живой природы" в рамках Всероссийской программы "Деревья – памятники живой природы".

В заказнике разработана экологическая тропа, оборудованы туристические стоянки, обустроены тропы. 

Церковь во имя Сретения Господня.

Каменный двуглавый собор с колокольней является одним из старейших каменных храмов Петрозаводска.

Церковь строилась в 1775-1781 годах на средства олонецкого купца Ильи Кононова.

Освящена в 1780 году.

Приход возник на месте упраздненной Салминской пустыни, основанной в XVI веке учеником прп. Александра Свирского старцем Кассианом Соломенским.

В советский период храмы неоднократно закрывались.

В Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, а затем – школа.

Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви.

В храме установлен резной трехъярусный иконостас, созданный палехскими мастерами.

По прибытию в Петрозаводск обед в кафе.

После обеда  экскурсионные  программы за доп. плату:

  • Водный центр «Акватика» – тропическая атмосфера, горка, джакузи, водные массажеры, финская сауна, турецкая баня, спортивный бассейн и т.д. (ваш заказ оформляем по предварительной заявке, просьба указывать при бронировании  тура);
  • Художественная галерея Дом куклы Татьяны Калининой с экскурсией.

 Этот маленький музей состоит из 3 выставочных залов и мастерских.

Дом куклы отличается от других галерей тем, что здесь царит особая домашняя атмосфера.

Атмосфера добра, любви и счастья. 

"Это семейный дом радости, аптека для души" – говорила автор.

Сотворенные фантазией и руками художника, куклы Татьяны, и в самом деле живые, теплые – с собственным характером, с переменчивым настроением. 

  • Катание на снегоходах.
3 день
Экскурсия «Заповедник  Кивач – Марциальные  Воды», центр шунгита, отъезд

Завтрак, выезд из гостиницы с вещами.

10:00 Отправление на загородную экскурсию «Заповедник Кивач и первый российский курорт Марциальные воды».

Во время экскурсии вы посетите смотровые площадки на водопаде – вода бурлит под снежным покрывалом и вырывается из скованного льдом панцыря! 

Дендропарк с карельской березой, музей природы расскажет вам много нового о животном и растительном мире Карелии.

Марциальные воды – курорт, который был основан Петром Первым.

Император лечился – пил целебную воду, принимал грязевые ванны, дышал чистейшим воздухом и радовался жизни!  

Обед в кафе на маршруте.

Посещение рыбного магазина известного карельского предпринимателя форелефода – всегда свежая, подсоленая, подкопченая, вкуснейшая рыбка к вашему столу.

Посещение шунгитовогой центра: сувениры из карельского черного камня, чай на шунгитовой воде, релакс-комната из уникального материала, способная за несколько минут сделать вас моложе и энергичнее.

Трансфер на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостиница/аппартамены

2-местный

1-местный

Дети до 12 лет на основном  месте/на доп.месте

Аппартаменты - 1 комнатная квартира  / студио с кухней в центре

Ведомственная гостиница / отель

База отдыха в пригороде Петрозаводска

15 700

18 690

 15 200 / 13 700

Гостиница 4*

18 900

  -

 18 500

На заезд 2-4.01 предоставляется скидка – 1 000 рублей.

Без размещения стоимость 3-х дневной  экскурсионной программы с обедом – 10 000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице на базе завтрака (в гостинице, Ауринко, Руна, Петрозаводск завтрак не входит в стоимость размещения, оплачивается дополнительно)
  • Встреча в день приезда на вокзале
  • Экскурсионная программа: поездка в загородное поместье к Карельскому деду Морозу – Талви Укко по программе Северная сага автобусная экскурсия "Чудеса Заозерья" загородная экскурсия "Бренды Карелии" с посещением заповедника Кивач и Первого российского курорта.
  • Поездка в загородное поместье к Карельскому деду Морозу – Талви Укко по программе Северная сага
  • Автобусная экскурсия "Чудеса Заозерья"
  • Загородная экскурсия "Бренды Карелии" с посещением заповедника Кивач и Первого российского курорта.
  • Сопровождение куратора на протяжение всего отдыха
  • Карта города Петрозаводска в подарок каждому гостю
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Пешеходная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску в день приезда с посещением музея и мастер-классом – 600 рублей, дополнительно оплачивается мастер-класс в музее – от 200 рублей
  • Водный центр "Акватика" (бронирование при заказе тура): взрослый – 380 руб. школьник – 330 руб.
  • Взрослый – 380 руб.
  • Школьник – 330 руб.
  • Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением музея кукол – 1 000 рублей, скидка ребенку – 50 рублей
  • Катание на снегоходах: при посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб. при посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход.
  • При посадке 1 человек на снегоходе – 4 000 руб.
  • При посадке 2 человек на снегоходе – 6 000 руб. за снегоход
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие скидки есть в туре?

Школьникам и пенсионерам предоставляется скидка 700 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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