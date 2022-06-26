Прибытие в Петрозаводск утренним поездом.

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска с табличкой в 09:45.

10:00 Поездка в загородное поместье к Карельскому деду Морозу – Зимнему Деду.

По легенде новорожденный Талви Укко упал в карельский лес с неба.

Его спасли собаки: подобрали, обогрели и принесли своим хозяевам.

В эко-хуторе «Aho» – самый большой в России питомник ездовых собак.

Их там больше 60.

Именно там и находится Вотчина Карельского Зимнего Деда.

В программе: Посещение питомника ездовых собак, знакомство с собаками, посещение резиденции Талви Укко, поздравление от Деда Мороза, управление финскими санями, катание с горки.

Катание на собачьих упряжках за доп. плату.

Встречает группу помощница Зимнего Деда – Лумикки.

Она пригласит Вас в Резиденцию Зимнего деда, покажет лабораторию погоды, рабочий кабинет и приемную Талви Укко.

В резиденции можно посидеть на троне Талви Укко и загадать желание, которое непременно сбудется в новом году!

Кульминация визита – встреча с Талви Укко и поздравление от Карельского Деда Мороза.

Во время поездки вы сможете принять участие в карельской забаве «А ну-ка, сани, везите сами» и узнать много нового о финских санях "поткури" и секретах их управления.

Продолжительность поездки 3,5 – 4 часа.

13:30 Обед в кафе, трансфер в гостиницу, размещение.

Во второй половине дня программа за доп. плату.

Пешеходная обзорная экскурсия по центру Петрозаводска "Любимый город" с посещением Музея – заповедника «Кижи», или Национального музея, или музея ИЗО на Ваш выбор.

Интерактивная программа с мастер-классом: веселье, смех и чуть-чуть старания!

После посещения музея веселое времяпровождение на Рождественской площади.

В дни зимних праздников здесь устанавливают мобильный каток, работают торговые ряды с сувенирами местных умельцев, выступают артисты.