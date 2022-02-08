Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале.
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень – настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля "Карелия Спа"4* или уделить время для самостоятельного изучения города.
Размещение в отеле "Карелия Спа" 4*.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Обед в кафе.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп.плату экскурсии по сезону.
1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).
07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.
Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.
Продолжительность программы – до 15 часов.
В программе: трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).
Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).
Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.)
2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля в зависимости от ледовой обстановки).
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.
3. Экскурсия в питомник Хаски (круглый год).
Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте).
Экскурсия в горный парк Рускеала – "Мраморный каньон", продолжительность – 1 ч.15 мин.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Обед самостоятельно за доп.плату в одном из кафе на территории парка.
Возможна поездка на ретро-поезде №922 в 17:30 до г. Сортавала.
Билеты приобретаются самостоятельно заранее.
«Рускеальский экспресс» – единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге.
В пути следования рекомендуем: угоститься бесплатно фирменным чаем; отведать карельские блюда в вагоне-ресторане №3, выполненном в царском стиле; сделать фото в специальном фото-купе во втором вагоне!
Переезд на ж/д вокзал в г. Сортавала к 17:00 ч.
Отправление домой!
Рекомендуемый поезд №160.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Отель "Карелия"& SPA
|Двухместное размещение
|28 500
|Одноместное размещение (при группе от 2 чел)
|34 500
|Дополнительное место дети до 12 лет
|19 500
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.