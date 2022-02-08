В свободное время у Вас есть возможность за доп.плату насладиться спа-процедурами в оздоровительном центре отеля "Карелия Спа"4* или уделить время для самостоятельного изучения города.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

Обзорная экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Посещение рыбного магазина карельского фермера , который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

За доп.плату экскурсии по сезону.

1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье (до февраля в зависимости от ледовой обстановки).

07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Продолжительность программы – до 15 часов.

В программе: трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту: г. Медвежьегорск, пос. Толвуя, источник «Царицын ключ»).

Трансфер из Великой Губы до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10», от причала, 30 мин. в одну сторону).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 мин.).

Дополнительная тематическая экскурсия с чаепитием (до 90 мин.)

2. Программа "Путешествие на о.Кижи зимой на воздушной подушке" из Петрозаводска (с февраля в зависимости от ледовой обстановки).

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.



3. Экскурсия в питомник Хаски (круглый год).

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.