10.00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; совместный комплексный завтрак в кафе.
После завтрака мы отправимся в вотчину Талвиукко — карельского деда Мороза, где нас встретят его верные друзья и помощники.
Мы познакомимся с чудесными северными оленями, обученными ходить в упряжке, побываем в самом большом в России питомнике ездовых собак, посетим деревню саамов — первопоселенцев карельской земли.
Также во время экскурсии нас ждут мастер-класс по изготовлению оригинальной игрушки и чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.
Ориентировочно 14.30 — возвращение в Петрозаводск, заселение в гостиницу, свободное время.
В свободное время по желанию группы совершим совместную прогулку по центру города.
Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Это европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.
Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые тракторы «Онежец».
Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.
Ночевка в гостинице.
Сегодня нас ждет знакомство с Северным Приладожьем.
Завтрак в гостинице.
После завтрака отправляемся в мраморный каньон Рускеала.
Дорога займет у нас около четырех часов, которые пролетят незаметно благодаря постоянно меняющимся видам: мы проедем мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
А перед горным парком Рускеала сделаем остановку у рускеальских водопадов: здесь снимался фильм «А зори здесь тихие…».
В горном парке Рускеала нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону.
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
После обзорной экскурсии вокруг каньона — свободное время.
За дополнительную плату здесь можно покататься на лодочках, перелететь через каньон на канатной дороге или пройти под ним “подземным маршрутом”.
Возвращение в гостиницу.
Доброе утро! Сегодня нас ждет путешествие в сказку — на дивный остров Кижи.
Завтрак в гостинице.
По красивейшей набережной — визитной карточке Петрозаводска — мы дойдем до речного вокзала.
Именно отсюда на быстроходной «Комете» отправимся в сказочное Заонежье.
Сама по себе водная полуторачасовая прогулка на “Комете” — сплошное удовольствие.
Мы пройдем мимо островов и заливов, по заонежским шхерам и наконец увидим остров Кижи, украшенный куполами деревянных церквей.
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры русского севера, один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
После организованной экскурсии по Кижам у нас будет свободное время на острове.
Вы сможете погулять, перекусить, сделать красивые фотографии и просто подышать здешним воздухом, который считается одним из самых чистых в Европе.
Возвращение в гостиницу, сборы, отъезд.
Тур предполагает размещение в гостинице в центре Петрозаводска в двух- и трехместных номерах. Завтраки в гостинице включены в стоимость, остальное питание — самостоятельно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.