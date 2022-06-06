1 день

Этно-парк: хаски и олени

10.00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; совместный комплексный завтрак в кафе.

После завтрака мы отправимся в вотчину Талвиукко — карельского деда Мороза, где нас встретят его верные друзья и помощники.

Мы познакомимся с чудесными северными оленями, обученными ходить в упряжке, побываем в самом большом в России питомнике ездовых собак, посетим деревню саамов — первопоселенцев карельской земли.

Также во время экскурсии нас ждут мастер-класс по изготовлению оригинальной игрушки и чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.

Ориентировочно 14.30 — возвращение в Петрозаводск, заселение в гостиницу, свободное время.

В свободное время по желанию группы совершим совместную прогулку по центру города.

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Это европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые тракторы «Онежец».

Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Ночевка в гостинице.