Выходные в Карелии

Предлагаем тебе отправиться в небольшой, но насыщенный тур по Карелии

5
3 отзыва
Предлагаем тебе отправиться в небольшой, но насыщенный тур по Карелии.
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Выходные в Карелии
Ближайшие даты:
23
сен

Что вас ожидает 🤩

Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону, множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место
Вотчина Талвиукко
Вотчина Талвиукко
Познакомимся с чудесными северными оленями, обученными ходить в упряжке, побываем в самом большом в России питомнике ездовых собак, посетим деревню саамов
Остров Кижи
Остров Кижи
Центр традиционной крестьянской культуры русского севера, один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Этно-парк: хаски и олени

10.00 — встреча группы на ж/д вокзале Петрозаводска; совместный комплексный завтрак в кафе.

После завтрака мы отправимся в вотчину Талвиукко — карельского деда Мороза, где нас встретят его верные друзья и помощники.

Мы познакомимся с чудесными северными оленями, обученными ходить в упряжке, побываем в самом большом в России питомнике ездовых собак, посетим деревню саамов — первопоселенцев карельской земли.

Также во время экскурсии нас ждут мастер-класс по изготовлению оригинальной игрушки и чай из карельских трав с выпечкой и сладостями.

Ориентировочно 14.30 — возвращение в Петрозаводск, заселение в гостиницу, свободное время.

В свободное время по желанию группы совершим совместную прогулку по центру города.

Петрозаводск — порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Это европейский город с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые тракторы «Онежец».

Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Ночевка в гостинице.

Этно-парк: хаски и олениЭтно-парк: хаски и олениЭтно-парк: хаски и олениЭтно-парк: хаски и олени
2 день

Мраморный каньон Рускеала

Сегодня нас ждет знакомство с Северным Приладожьем.

Завтрак в гостинице.

После завтрака отправляемся в мраморный каньон Рускеала.

Дорога займет у нас около четырех часов, которые пролетят незаметно благодаря постоянно меняющимся видам: мы проедем мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

А перед горным парком Рускеала сделаем остановку у рускеальских водопадов: здесь снимался фильм «А зори здесь тихие…».

В горном парке Рускеала нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону.

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

После обзорной экскурсии вокруг каньона — свободное время.

За дополнительную плату здесь можно покататься на лодочках, перелететь через каньон на канатной дороге или пройти под ним “подземным маршрутом”.

Возвращение в гостиницу.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Остров Кижи

Доброе утро! Сегодня нас ждет путешествие в сказку — на дивный остров Кижи.

Завтрак в гостинице.

По красивейшей набережной — визитной карточке Петрозаводска — мы дойдем до речного вокзала.

Именно отсюда на быстроходной «Комете» отправимся в сказочное Заонежье.

Сама по себе водная полуторачасовая прогулка на “Комете” — сплошное удовольствие.

Мы пройдем мимо островов и заливов, по заонежским шхерам и наконец увидим остров Кижи, украшенный куполами деревянных церквей.

Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры русского севера, один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом.

Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

После организованной экскурсии по Кижам у нас будет свободное время на острове.

Вы сможете погулять, перекусить, сделать красивые фотографии и просто подышать здешним воздухом, который считается одним из самых чистых в Европе.

Возвращение в гостиницу, сборы, отъезд.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в центре Петрозаводска в двух- и трехместных номерах. Завтраки в гостинице включены в стоимость, остальное питание — самостоятельно.

Варианты проживания

Гостиница в центре Петрозаводска

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе на комфортабельном микроавтобусе
  • Проживание в гостинице в центре Петрозаводска (2 ночи)
  • Завтраки
  • Программа в вотчине Талвиукко (2 часа, включает посещение питомника ездовых собак, прогулку по оленьей ферме, посещение саамской деревни, мастер-класс по оригинальной игрушке, чаепитие)
  • Экскурсия в горном парке Рускеала (1 час)
  • Трансфер на “Комете” на остров Кижи и обратно
  • Экскурсионная программа в Кижах (1,5 часа)
  • Инструкторское сопровождение (1 гид на группу из 10 человек)
  • Входные билеты на все достопримечательности, запланированные программой
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и развлечения, не предусмотренные программой
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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