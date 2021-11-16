Петрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленей

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).

Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.

Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в выбранной гостинице.

За дополнительную плату (в зависимости от сезона),бронирование и оплата экскурсии при заказе тура.:

Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (в пути 1 час 15 минут).

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября)

2-часовое сафари на квадроциклах