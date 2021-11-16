Яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии.
Увидим лучшие достопримечательности Карелии во всей их красе, расслабимся в шунгитовой пещере и отведаем вкуснейшие блюда национальной кухни.
Это и многое другое ждет Вас в этом туре выходного дня.
Преимущества этого путешествия:
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18 (~ 07.50).
Гид встречает с табличкой «Выходные в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии.
Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение центра по производству изделий из шунгита.
Это уникальный минерал, который добывается в Карелии.
Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.
Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.
Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя.
Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.
Размещение в выбранной гостинице.
За дополнительную плату (в зависимости от сезона),бронирование и оплата экскурсии при заказе тура.:
Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября)
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Экскурсия в горном парке «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета
Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».
Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на жд вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница/размещение/
даты
|Двухместное
|Одноместное
|Дополнительное место
|сентябрь
|октябрь-декабрь
|сентябрь
|октябрь-декабрь
|сентябрь
|октябрь-декабрь
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Гостиница "Заречная" 3*
Завтрак – «шведский стол»
|14 400
|13 900
|17 300
|16 800
|13 100
|12 600
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Отель "Фрегат" 4*
Завтрак – «шведский стол»
|16 000
|15 500
|19 700
|19 200
|14 500
|14 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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