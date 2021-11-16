Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур

Экскурсионный тур «Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур» на 3 дня

5
3 отзыва
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии. Осенне-зимний тур
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Описание

Яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии. 

Увидим лучшие достопримечательности Карелии во всей их красе, расслабимся в шунгитовой пещере и отведаем вкуснейшие блюда национальной кухни. 

Это и многое другое ждет Вас в этом туре выходного дня.

Преимущества этого путешествия:

  • живописные пейзажи главных достопримечательностей Карелии – набережная Петрозаводска, уникальный горный парк Рускеала, знаменитый "северный богатырь" Кивач и много другое в золотых, багряных и белых тонах;
  • гибкая программа – выберем время года и отдых с экскурсиями по душе;
  • семейный отдых – комфортная и увлекательная программа подарит приятные впечатления всей семье и надолго оставят в памяти это бесценное время, проведенное вместе.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленей

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска по прибытии поезда №18  (~ 07.50).

Гид  встречает с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак  в уютном кафе.

Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте. В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии.

Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра по производству изделий из шунгита.

Это уникальный минерал, который  добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вам расскажут о его свойствах, угостят вкусным карельским чаем.

Здесь вы отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией и сможете приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

Обед с традиционными блюдами северной кухни и дегустацией алкоголя от карельского производителя.

Размещение в выбранной гостинице.

За дополнительную плату (в зависимости от сезона),бронирование и оплата  экскурсии при заказе тура.:

  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (в пути 1 час 15 минут).

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября)

  • 2-часовое сафари на квадроциклах
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей.
Петрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленейПетрозаводск. Центр Шунгита. Экскурсии на выбор: Кижи, сафари на квадроциклах, питомник ездовых собак и оленей
2 день
Уникальный горный парк «Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Экскурсия  в горном парке «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп.плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета

Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером

Уникальный горный парк «РускеалаУникальный горный парк «РускеалаУникальный горный парк «РускеалаУникальный горный парк «Рускеала
3 день
«Марциальные воды» – водопад Кивач

Завтрак в гостинице (шведский стол). 

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» – водопад Кивач».

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же в заповеднике «Кивач» увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на жд вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17 часов.

«Марциальные воды» – водопад Кивач«Марциальные воды» – водопад Кивач«Марциальные воды» – водопад Кивач«Марциальные воды» – водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
гостиница/размещение/
даты		 Двухместное Одноместное Дополнительное место
сентябрь октябрь-декабрь сентябрь октябрь-декабрь сентябрь октябрь-декабрь

Гостиница "Заречная" 3*

Завтрак – «шведский стол»

 14 400 13 900 17 300 16 800 13 100 12 600

Отель "Фрегат" 4*

Завтрак – «шведский стол»

 16 000 15 500 19 700 19 200 14 500 14 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение центра по производству изделий из шунгита
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на курорт «Марциальные воды» и в заповедник «Кивач»
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего 3 дня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи»: взрослый – 4 100 руб. пенсионер – 3 830 руб. ребенок 6-16 лет – 2 530 руб. ребенок от 2 до 5 лет включительно 2 200 руб. бесплатно - дети до 2 лет (не включительно).
  • Взрослый – 4 100 руб.
  • Пенсионер – 3 830 руб.
  • Ребенок 6-16 лет – 2 530 руб.
  • Ребенок от 2 до 5 лет включительно 2 200 руб.
  • Бесплатно - дети до 2 лет (не включительно).
  • 2-часовое сафари на квадроциклах: один человек на квадроцикле – 4 000 руб. /чел. два человека на квадроцикле – 3 000 руб. /чел. В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки). Трансфер к месту проката не включен.
  • Один человек на квадроцикле – 4 000 руб. /чел.
  • Два человека на квадроцикле – 3 000 руб. /чел.
  • В стоимость входит: аренда квадроциклов CF-MOTO, ГСМ, работа инструктора, экипировка (водоотталкивающие штаны и куртка, шлем, подшлемник, перчатки). Трансфер к месту проката не включен.
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей – 1 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие есть скидки в туре?

скидка на тур предоставляется:

  • ребенок до 6 лет – 1 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет – 500 руб.;
  • пенсионер от 60 лет – 400 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 ноя 2021
Тур нереальный!!! Красота необыкновенная!!! Эмоции только положительные, произошла перезагрузка и появились силы вновь жить, работать и просто наслаждаться каждым днём!)
А
22 июня 2022
Спасибо "Большой стране" тур, гостиница, трансфер, все организовано на отлично.
Л
22 июня 2022
Огромное спасибо нашему организатору Элоне Березовской! Очень внимательна, терпелива и заботлива. Благодаря ей наша поездка была интересна и увлекательна!!!

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