Что было хорошо: работа гидов, организованность во время экскурсий.

Что было плохо:был заявлен номер категории «комфорт». Заселили в номер « стандарт».

Номер очень маленький. Не было шкафа, личные вещи и одежду разместить некуда. Без кондиционера, окно без маскитной сетки. Окна выходят на проезжую часть, шумно. Без внутреннего телефона, не было минихолодильника.

Программу поездки не сообщили. О том, в какой отель нас разместят, узнали поздно вечером после первого дня путешествия.