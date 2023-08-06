Необычный тур по Карелии: горный парк Рускеала и незамерзающие водопады
Трехдневный тур по Карелии из Петрозаводска – отличный повод устроить себе длинные выходные. Пять удивительных мест, много ярких эмоций и отдых уже ждут вас.
Каждый день тура проверен десятками путешественников и собрал сотни положительных отзывов. Иногда для полного счастья нужен всего один дополнительный день подальше от городской суеты.
Каждый день тура проверен десятками путешественников и собрал сотни положительных отзывов. Иногда для полного счастья нужен всего один дополнительный день подальше от городской суеты.
Ближайшие даты:
11
июн
июн
18
июн
июн
25
июн
июн
2
июл
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9
июл
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даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номере
|16 950 ₽
|Отель «Бюджет». Одноместный номер
|21 250 ₽
|Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере
|19 450 ₽
|Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере
|22 950 ₽
|Отель «Хит». Одноместный номер
|31 350 ₽
|Отель «Оптима». Одноместный номер
|24 850 ₽
Что вас ожидает:
- Петрозаводск
- Остров Валаам и
- Ладожские шхеры
- Остров Кижи
- Бальнеологические источники Марциальные Воды
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Минеральный центр шунгита
Описание
Трехдневный тур по Карелии из Петрозаводска – отличный повод устроить себе длинные выходные. Пять удивительных мест, много ярких эмоций и отдых уже ждут вас. Каждый день тура проверен десятками путешественников и собрал сотни положительных отзывов. Иногда для полного счастья нужен всего один дополнительный день подальше от городской суеты. Важно! Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петрозаводск
- Остров Валаам и
- Ладожские шхеры
- Остров Кижи
- Бальнеологические источники Марциальные Воды
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Минеральный центр шунгита
Что включено
- Водная прогулка на катере с посещением острова Валаам и Ладожских шхер
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты на территорию заповедника Кивач
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Посещение бальнеологических источников Марциальные воды
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 5900 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 5400 руб./чел. 3550 руб. / дети от 2 до 17 лет (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации)
- Ж/д билеты
Место начала и завершения?
пл. Гагарина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шибаршина
6 авг 2023
Что было хорошо: работа гидов, организованность во время экскурсий.
Что было плохо:был заявлен номер категории «комфорт». Заселили в номер « стандарт».
Номер очень маленький. Не было шкафа, личные вещи и одежду разместить некуда. Без кондиционера, окно без маскитной сетки. Окна выходят на проезжую часть, шумно. Без внутреннего телефона, не было минихолодильника.
Программу поездки не сообщили. О том, в какой отель нас разместят, узнали поздно вечером после первого дня путешествия.
Что было плохо:был заявлен номер категории «комфорт». Заселили в номер « стандарт».
Номер очень маленький. Не было шкафа, личные вещи и одежду разместить некуда. Без кондиционера, окно без маскитной сетки. Окна выходят на проезжую часть, шумно. Без внутреннего телефона, не было минихолодильника.
Программу поездки не сообщили. О том, в какой отель нас разместят, узнали поздно вечером после первого дня путешествия.
Н
Наталья
29 июля 2023
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