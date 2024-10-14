Зимний вояж по Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
Предлагаем отправиться в 3-дневный зимний вояж по самым ярким и знаменитым местам Карелии.

Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям, прокатиться на ретропоезде в горном парке «Рускеала» и пообщаться с животными в Карельском зоопарке.
Зимний вояж по Карелии
Зимний вояж по Карелии
Зимний вояж по Карелии
Ближайшие даты:
14
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель «Бюджет». Цена за человека в 2-х местном номер16 500 ₽
Отель «Бюджет». Одноместный номер21 000 ₽
Отель «Оптима». Цена за человека в 2-х местном номере17 550 ₽
Отель «Оптима». Одноместный номер22 100 ₽
Отель «Хит». Цена за человека в 2-х местном номере20 850 ₽
Отель «Хит». Одноместный номер27 700 ₽

Что вас ожидает:

  • Петрозаводск
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей на вотчине ТалвиУкко
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Сортавала
  • Кительское месторождение граната
  • Зимние водопады
  • Карельский зоопарк

Описание

Что вас ждет

Давайте отправимся в зимний вояж по самым ярким местам Карелии и отметимся в знаменитых точках республики. Несколько часов на поезде — и голос вокзала Петрозаводска вам скажет, куда дальше. А дальше — в удивительное приключение на три дня. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а возможность отправиться в экспедицию к лесным водопадам и увезти с собой драгоценный камень станет увлекательным приключением и останется в вашей памяти надолго. Важно знать• Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петрозаводск
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей на вотчине ТалвиУкко
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Сортавала
  • Кительское месторождение граната
  • Зимние водопады
  • Карельский зоопарк
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении всех дней тура
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" с местным гидом по "Рускеале"
  • Экспедиция к зимним водопадам и к месторождению граната
  • Входные билеты в Карельский зоопарк
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага". В период новогодних праздников (30.12.2023 - 08.01.2024) - посещение дворца Снегурочки Лумикки, осмотр гранд-макета Карелия и визит в резиденцию не входит в стоимость и приобретается по желанию на месте.
  • Входные билеты в Музей изобразительных искусств Республики Карелия
  • Интерактивная программа" Вселенная "Калевала" в Музее изобразительных искусств Республики Карелия
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • ""
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты до Петрозаводска и из Сортавала
  • Ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • Оплачивается по желанию в момент бронирования тура:
  • Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 руб. (шведский стол)
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды в туре: 500-700 руб. /чел.
  • Стоимость комплексных обедов на период январских праздников (01.01-08.01.2024) составляет 750-950 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Активные развлечения в вотчине ТалвиУкко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
Завершение: ж/д вокзал города Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 288 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

ГрупповыеНа автобусеЗимниеПрирода и пейзажиКарелияВыездныеРускеалаПопулярные местаВсе туры3-дневные турыВстреча с хаскиЖивотныеЗолотое кольцо Карелии

Похожие туры из Петрозаводска

Зимнее очарование Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Карелии
г. Петрозаводск
26 янв
2 фев
9 фев
16 фев
34 800 за человека
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды Севера. Очарование зимней Карелии
г. Петрозаводск
2 янв
5 янв
11 янв
18 янв
от 31 900 за человека
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
23 янв
6 фев
20 фев
от 71 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
All Airlines
ХорошоТам