Что вас ждет

Давайте отправимся в зимний вояж по самым ярким местам Карелии и отметимся в знаменитых точках республики. Несколько часов на поезде — и голос вокзала Петрозаводска вам скажет, куда дальше. А дальше — в удивительное приключение на три дня. Вы сможете побывать одновременно на берегах Онежского и Ладожского озер, заглянуть в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд на протяжении всего путешествия, а возможность отправиться в экспедицию к лесным водопадам и увезти с собой драгоценный камень станет увлекательным приключением и останется в вашей памяти надолго. Важно знать• Тур начинается в Петрозаводске, недалеко от ж/д вокзала, и будет удобен для туристов из Москвы и других регионов России, приезжающих в Карелию на поезде.

Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.