Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами.
Самые интересные экскурсии по Карелии включены в стоимость тура, чтобы дополнительные расходы не отвлекали вас
Самые интересные экскурсии по Карелии включены в стоимость тура, чтобы дополнительные расходы не отвлекали вас
Описание тураВсе самые интересные экскурсии по Карелии включены в стоимость тура! Вы увидите шедевры деревянного зодчества на острове Кижи, попадете на знаменитый остров Валаам и съездите в горный парк «Рускеала». В течение трех дней тура вы побываете как в Петрозаводске, так и в Сортавала. Эти гостеприимные карельские города всегда встречают туристов радушно и тепло, даже если на улице переменчивое северное лето! Отправьтесь в трехдневное путешествие по Карелии из Петрозаводска и получите максимум впечатлений и положительных эмоций! Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Город Сортавала
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Входные билеты и экскурсия в горный парк Рускеала
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Посещение острова Валаам по выбранной программе
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по о. Кижи с профессиональным местным гидом
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов:/nВалаамский архипелаг/n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ)./n/nПри посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж 350 руб. за посещение национального парка «Ладожские шхеры» (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Завтрак в первый день тура в ресторане «Паулайнер»: 750 руб/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Гагарина д. 1
Завершение: Ж/д вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анкица
21 июн 2025
Тур входит в следующие категории Петрозаводска
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