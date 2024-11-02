От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки

Увидеть, где добывали мрамор для питерских соборов, рассмотреть яранги и чумы и послушать водопады
Почему карьер в Карелии называется Итальянским? Где снимали фильм «А зори здесь тихие…»? Что едят северные олени и как звучит кантеле? С нами вы узнаете ответы на эти (и не
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только) вопросы, полюбуетесь Онежским и Ладожским озёрами и заглянете в гости к голубоглазым хаски.

Мы познакомим вас с бытом и культурными традициями народов севера и расскажем, где в Петрозаводске загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. Вы сможете прокатиться в упряжке с ездовыми собаками и на паровозе со старинными интерьерами. Короткое, но насыщенное путешествие всей семьёй подарит яркие впечатления!

От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
От заповедника до горного парка через резиденцию зимнего дедушки
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Проживание. 2-местное размещение. Гостиницы категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
Гостиницы категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Гостеприимство», «Космос, «Спа-отель Карелия».

*Фото отеля взято с сайта booking.com и представлено для примера в 1-м дне программы

Питание. В стоимость тура входит завтрак в гостинице во 2-й день, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музее

Встречаемся на ж/д вокзале в 7:30 или у отеля «Питер ИНН» в 9:00. Прибывающие на вокзал смогут позавтракать в ресторане при отеле (за доплату). В 9:00 садимся в автобус и отправляемся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, 2-му по величине в Европе, незамерзающему зимой. Вы увидите, как зажатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, и полюбуетесь видами с обзорных площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.

После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Каюр питомника расскажет об особенностях пород и гонках в собачьих упряжках. Желающие смогут прокатиться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете о жизни оленей в суровых условиях севера и о том, почему эти животные считаются символом благополучия. Побываем в саамской деревне, где вы осмотрите яранги и чумы, познакомитесь с бытом коренного народа.

В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.

В 18:30 разместимся в отеле, после чего будет свободное время для ужина и отдыха. Можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, а блюда готовятся по традиционным рецептам. Интересно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов. Можно прогуляться по Онежской набережной и посмотреть на скульптуры в стиле модерн, подаренные городами-побратимами.

Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музееЗаповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музее
2 день

Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоезде

После завтрака в 9:00 отправляемся к водопадам Ахвенкоски — каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки фильмов «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев.

В 14:00 прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с историей этого места и расскажет, чем можно заняться в свободное после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально чистой водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей; посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. Можно заказать дополнительную экскурсию и спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок.

В 17:00 желающие почувствовать атмосферу прошлого отправятся в Сортавалу на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами. Те, кто не приобрёл билет на поезд, в 17:30 выезжают в город на автобусе, откуда все разъедутся по домам.

Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоездеВодопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоезде

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 895 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах категории «оптима»
  • Завтрак во 2-й день
  • Трансферы по маршруту
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и из Сортавалы
  • Завтрак в 1-й день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 ₽ (шведский стол)
  • Комплексные обеды в туре - 850-950 ₽, ужины
  • Вход на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски
  • Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
  • Билеты на ретропоезд - от 420 ₽
  • Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 18 095 ₽ с человека, при 1-местном - 21 725 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 21 175 ₽ с человека, при 1-местном - 27 225 ₽
  • Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 16 775 ₽ с человека, при 1-местном - 20 405 ₽
  • При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 19 195 ₽, при 1-местном - 25 245 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж/д вокзале или по ул. Гагарина, 1 в 9:00
Завершение: Сортавала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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