Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Проживание. 2-местное размещение. Гостиницы категории «оптима»: «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко».
Гостиницы категории «хит»: «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Гостеприимство», «Космос, «Спа-отель Карелия».
*Фото отеля взято с сайта booking.com и представлено для примера в 1-м дне программы
Питание. В стоимость тура входит завтрак в гостинице во 2-й день, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Заповедник «Кивач», вотчина Талви Укко, питомник хаски и оленей, интерактивная программа в музее
Встречаемся на ж/д вокзале в 7:30 или у отеля «Питер ИНН» в 9:00. Прибывающие на вокзал смогут позавтракать в ресторане при отеле (за доплату). В 9:00 садимся в автобус и отправляемся в государственный заповедник «Кивач» к одноимённому равнинному водопаду, 2-му по величине в Европе, незамерзающему зимой. Вы увидите, как зажатая базальтовыми скалами река Суна обрушивается по ступеням каменной лестницы с 11-метровой высоты, и полюбуетесь видами с обзорных площадок. Желающие посетят дендрарий и заглянут в Музей природы.
После обеда едем на вотчину карельского Деда Мороза — Талви Укко. Это комплекс с питомником ездовых собак, фермой северных оленей, резиденцией зимнего дедушки, горницей карельской Снегурочки — Лумикки и саамской деревней. Каюр питомника расскажет об особенностях пород и гонках в собачьих упряжках. Желающие смогут прокатиться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, маламутами и самоедами. Прогуляемся по оленьей ферме: вы узнаете о жизни оленей в суровых условиях севера и о том, почему эти животные считаются символом благополучия. Побываем в саамской деревне, где вы осмотрите яранги и чумы, познакомитесь с бытом коренного народа.
В 17:00 вас ждёт погружение в атмосферу мира «Калевалы» — карело-финского эпоса во время интерактивной программы в Музее изобразительных искусств, коллекция которого знакомит с северным краем, его обрядами и традициями. Слышали ли вы звуки карельского музыкального инструмента кантеле? Знаете ли вы, что по калевальской легенде, мир появился из яйца? Вам расскажут, для чего были нужны валёк и рубель, как варили пиво по старинному рецепту и что надевали на свадьбу.
В 18:30 разместимся в отеле, после чего будет свободное время для ужина и отдыха. Можно посетить музей-ресторан «ВКарелииЕсть», где проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы, а блюда готовятся по традиционным рецептам. Интересно заглянуть в расположенную здесь же иммерсивную пещеру петроглифов. Можно прогуляться по Онежской набережной и посмотреть на скульптуры в стиле модерн, подаренные городами-побратимами.
Водопады Ахвенкоски, горный парк «Рускеала», поездка на ретропоезде
После завтрака в 9:00 отправляемся к водопадам Ахвенкоски — каскадам на лесной речке в окружении гранитных уступов, где проходили съёмки фильмов «А зори здесь тихие…» и «Тёмный мир». Желающие прогуляются по экомаршруту «Аллея сказок» и посмотрят с высоты подвесных мостов на бурлящие воды и фигурки персонажей карельских мифов и «Калевалы», спрятанные среди деревьев.
В 14:00 прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала». Местный гид познакомит вас с историей этого места и расскажет, чем можно заняться в свободное после экскурсии время. Главная достопримечательность парка — Мраморный каньон с кристально чистой водой и отвесными берегами, где когда-то добывали мрамор для отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. Можно прогуляться по оборудованным тропам вокруг каньона и полюбоваться контрастом тёмных сосен и елей; посетить Итальянский карьер («Итальянские каменоломни») и посмотреть на срезы мрамора и заполненный водой мраморный бассейн. Можно заказать дополнительную экскурсию и спуститься к штольням и пещерам вглубь мраморной горы; пройти тропами интерактивной части парка, посвящённой карельскому эпосу; посетить мраморный завод. Есть и экстремальные развлечения: зиплайн, тарзанка над каньоном, верёвочный городок.
В 17:00 желающие почувствовать атмосферу прошлого отправятся в Сортавалу на ретропоезде с настоящим паровозом и старинными интерьерами. Те, кто не приобрёл билет на поезд, в 17:30 выезжают в город на автобусе, откуда все разъедутся по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 895 ₽
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Что включено
- Проживание в гостиницах категории «оптима»
- Завтрак во 2-й день
- Трансферы по маршруту
- Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и из Сортавалы
- Завтрак в 1-й день тура в ресторане «Паулайнер» - 700 ₽ (шведский стол)
- Комплексные обеды в туре - 850-950 ₽, ужины
- Вход на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски
- Развлечения в горном парке «Рускеала» - по ценам парка
- Билеты на ретропоезд - от 420 ₽
- Внимание: для заездов со 2 по 4 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 18 095 ₽ с человека, при 1-местном - 21 725 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 21 175 ₽ с человека, при 1-местном - 27 225 ₽
- Для заездов со 5 по 8 января стоимость тура при проживании в отеле категории «оптима» при 2-местном размещении составляет 16 775 ₽ с человека, при 1-местном - 20 405 ₽
- При проживании в отеле категории «хит» при 2-местном размещении - 19 195 ₽, при 1-местном - 25 245 ₽