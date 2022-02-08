В Карелию на четыре дня. Осенне-зимнее приключение
Групповой тур в Петрозаводске

В Карелию на четыре дня

5
3 отзыва
Откройте для себя Карелию с новой стороны — природа и удивительные места не оставят вас равнодушными! В этом четырехдневном туре собраны самые популярные экскурсии по Карелии.
В Карелию на четыре дня. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на четыре дня. Осенне-зимнее приключение
В Карелию на четыре дня. Осенне-зимнее приключение
Ближайшие даты:
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев

Что вас ожидает:

Экскурсии на выбор
Экскурсии на выбор
При желании отправимся на о. Кижи или в питомник ездовых собак
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Центр шунгита
Центр шунгита
Посетим комнату релаксации, наполненную жизненной силой шунгита
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Восхитимся великолепием самого известного мраморного карьера
Знакомство с Петрозаводском
Знакомство с Петрозаводском
Окунемся в дружескую атмосферу северного города
«Марциальные воды»
«Марциальные воды»
Посетим курорт, основанный Петром I, и увидим церковь Св. Апостола Петра

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.

Завтрак «шведский стол».

Обзорная экскурсия по столице Карелии — городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.

Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Посещение Центра Шунгита.

Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.

А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.

Природный черный камень—настоящее чудо.

Лекарство от множества болезней, спасение жизни.

Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.

Окончание экскурсии в 12:00 у вашей гостиницы.

Экскурсия за доп. плату по желанию в питомник Хаски.

Бронируется и оплачивается при покупке тура.

Стоимость:

  • взрослые — 6 500 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет — 5 000 руб. /чел.;
  • дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.

12:00Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник —единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.

Возвращение в гостиницу.

15:00 Самостоятельное размещение в гостинице 4*.

Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)
2 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на экскурсию за доп. плату.

За доп. плату экскурсии по сезону (бронируются и оплачиваются при покупке тура):

1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье» (октябрь, ноябрь, декабрь).

Стоимость:

  • взрослые — 7 500 руб. /чел.;
  • школьники, студенты, пенсионеры — 7 300 руб. /чел.

08:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Пока лед на Онежском озере еще не встал, у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Продолжительность программы до 15 часов.

В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).

Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 минут).

2. Программа «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость:

  • взрослые — 7 500 руб. /чел.;
  • школьники — 7 300 руб. /чел.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск.

Свободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсииСвободный день или дополнительные экскурсии
3 день

Горный парк Рускеала

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд в горный парк Рускеала.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте — 400 руб.).

Экскурсия в горный парк Рускеала «Мраморный каньон», продолжительность 1 час 15 минут.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в гостиницу.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
4 день

Водопад Кивач и Марциальные воды

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.

Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.

Осмотр музея Петра и Павла — 1721 г.

Посещение Водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.

Отправление домой!

До новых встреч!

Внимание: Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.

Водопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные водыВодопад Кивач и Марциальные воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение27 500
Одноместное размещение34 500
Дополнительное место23 400

Варианты проживания

Отель 4

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака)
  • Трансфер
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
  • Экскурсия на Марциальные воды
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение музея природы заповедника Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон» (продолжительность - 1 час 15 минут)
  • Входные билеты
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в питомник Хаски (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Взрослые - 6 500 руб. /чел
  • Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
  • Дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
  • Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
  • Взрослые - 7 500 руб. /чел
  • Школьники, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
  • Входная плата на водопад (оплачивается на месте) - 400 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей.
  • Полис обязательного медицинского страхования.
  • Предметы личной гигиены.
  • Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
  • Погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер.
  • Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
  • Обувь для поездки должна быть удобной.
  • Не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка в стоимость нашего тура не входит.

По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 фев 2022
Организация тура великолепная! Благодарю Вас и в частности своего гида Анну, водителя Вадима! Очень хорошо знают историю республики Карелия, правильная и интеллигентная речь у гида Анны. Водитель Вадим, просто водитель от Бога. Красоты Карелии впечатлили не меньше, великолепие! Спасибо за организацию моего отдыха! Процветания ВАМ!
М
30 янв 2024
Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.
Р
24 янв 2024
Всё чётко, организованно, без сбоев и накладок. Комфорт на высшем уровне.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе туры3-дневные турыЦентр шунгитаМарциальные воды4-дневные турыКарелияНа автобусе

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