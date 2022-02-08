2 день

Свободный день или дополнительные экскурсии

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на экскурсию за доп. плату.

За доп. плату экскурсии по сезону (бронируются и оплачиваются при покупке тура):



1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье» (октябрь, ноябрь, декабрь).

Стоимость:

взрослые — 7 500 руб. /чел.;

школьники, студенты, пенсионеры — 7 300 руб. /чел.

08:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Пока лед на Онежском озере еще не встал, у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Продолжительность программы до 15 часов.

В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).

Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).

Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 минут).

2. Программа «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).

Стоимость:

взрослые — 7 500 руб. /чел.;

школьники — 7 300 руб. /чел.

10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Возвращение в Петрозаводск.