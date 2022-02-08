В Карелию на четыре дня
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Петрозаводск. Центр Шунгита. Питомник Хаски (по желанию за доп. плату)
Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у вагона № 9 поезда № 18 Москва — Петрозаводск.
Завтрак «шведский стол».
Обзорная экскурсия по столице Карелии — городу Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Посещение Центра Шунгита.
Посещение сувенирной лавки, где можно приобрести фигурки, косметику, бижутерию из шунгита по оптовым ценам.
А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита.
Природный черный камень—настоящее чудо.
Лекарство от множества болезней, спасение жизни.
Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать светлым, чистым и благодатным.
Окончание экскурсии в 12:00 у вашей гостиницы.
Экскурсия за доп. плату по желанию в питомник Хаски.
Бронируется и оплачивается при покупке тура.
Стоимость:
- взрослые — 6 500 руб. /чел.;
- дети до 12 лет — 5 000 руб. /чел.;
- дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) — 2 500 руб. /чел.
12:00Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник —единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.
Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.
Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.
Катание на упряжках по подготовленной трассе 2 км.
Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.
Почувствуете дух крайнего Севера!
Обед в Гостевом чуме с ухой, традиционной выпечкой и напитками.
Возвращение в гостиницу.
15:00 Самостоятельное размещение в гостинице 4*.
Свободный день или дополнительные экскурсии
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению города или съездить на экскурсию за доп. плату.
За доп. плату экскурсии по сезону (бронируются и оплачиваются при покупке тура):
1. Программа «Путешествие на остров Кижи через Заонежье» (октябрь, ноябрь, декабрь).
Стоимость:
- взрослые — 7 500 руб. /чел.;
- школьники, студенты, пенсионеры — 7 300 руб. /чел.
08:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.
Вы совершите увлекательное путешествие до о. Кижи, посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Пока лед на Онежском озере еще не встал, у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.
Продолжительность программы до 15 часов.
В программе: Трансфер из Петрозаводска до с. Великая Губа (на автобусе, ок. 5 часов 30 минут в одну сторону с остановками по маршруту).
Трансфер до острова Кижи (на судне на воздушной подушке «Хивус-10»).
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» по основной экспозиции музея (90 минут).
2. Программа «Путешествие на о. Кижи зимой на воздушной подушке» из Петрозаводска (с февраля по апрель в зависимости от ледовой обстановки).
Стоимость:
- взрослые — 7 500 руб. /чел.;
- школьники — 7 300 руб. /чел.
10:00 Выезд на воздушной подушке из Петрозаводска на остров Кижи.
Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.
Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.
Возвращение в Петрозаводск.
Горный парк Рускеала
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд в горный парк Рускеала.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.
В переводе с финского языка «Окунёвый порог».
Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».
На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».
Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.
В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (вход на водопад оплачивается самостоятельно на месте — 400 руб.).
Экскурсия в горный парк Рускеала «Мраморный каньон», продолжительность 1 час 15 минут.
Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Возвращение в гостиницу.
Водопад Кивач и Марциальные воды
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды», основанный Петром I в 1719 г.
Осмотр церкви святого апостола Петра (1721 г.), дегустация воды из знаменитых природных источников.
Осмотр музея Петра и Павла — 1721 г.
Посещение Водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите музей природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Переезд на ж/д вокзал в г. Петрозаводск к 17:00.
Отправление домой!
До новых встреч!
Внимание: Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Двухместное размещение
|27 500
|Одноместное размещение
|34 500
|Дополнительное место
|23 400
Варианты проживания
Отель 4
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание, указанное в программе (4 завтрака)
- Трансфер
- Обзорная экскурсия по городу Петрозаводску
- Экскурсия на Марциальные воды
- Экскурсия на водопад Кивач
- Посещение музея природы заповедника Кивач
- Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
- Экскурсия в Рускеальский горный парк - «Мраморный каньон» (продолжительность - 1 час 15 минут)
- Входные билеты
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсия в питомник Хаски (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослые - 6 500 руб. /чел. дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел. дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Взрослые - 6 500 руб. /чел
- Дети от 5 до 12 лет - 5 000 руб. /чел
- Дети до 5 лет (с местом в автобусе, без питания, катание вместе с родителем) - 2 500 руб. /чел
- Экскурсия на о. Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослые - 7 500 руб. /чел. школьники, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
- Взрослые - 7 500 руб. /чел
- Школьники, студенты, пенсионеры - 7 300 руб. /чел
- Входная плата на водопад (оплачивается на месте) - 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документ, удостоверяющий личность, для туристов, путешествующих с детьми обязательно свидетельство о рождении детей.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- Предметы личной гигиены.
- Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
- Погода в Карелии переменчива. Отправляясь в путешествие, захватите с собой непромокаемую куртку и теплый свитер.
- Для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам — длинные брюки.
- Обувь для поездки должна быть удобной.
- Не забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка в стоимость нашего тура не входит.
По желанию вы можете оформить страховку https://bolshayastrana.com/strahovka">на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой, подселение в двухместный номер не предоставляется.