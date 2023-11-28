Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Групповой тур в Петрозаводске

Выходные в Карелии на 3 дня

5
3 отзыва
Яркие и динамичные выходные в сказочной Карелии! Увидим лучшие достопримечательности Карелии во всей их красе и отведаем вкуснейшие блюда национальной кухни. По индивидуальным запросам программа может быть организована в любые даты.
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
Выходные в Карелии на 3 дня. Осенне-зимний тур
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Что вас ожидает:

Экскурсия по столице Карелии
Экскурсия по столице Карелии
Познакомимся с историческим центром, губернаторским парком и прогуляемся вдоль Онежского озера
Горный парк «Рускеала»
Горный парк «Рускеала»
Остановимся у Рускеальских водопадов и полюбуемся видами на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера
Курорт «Марциальные воды»
Курорт «Марциальные воды»
Узнаем историю курорта, продегустируем воду из целебных источников и увидим церковь св. апостола Петра
Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас
Посетим уникальный природный объект — здесь застывшая лава, горные породы, песчаные дюны и густые сосновые боры
Водопад «Кивач»
Водопад «Кивач»
Насладимся завораживающим видом мощного потока воды, настоящей карельской березы и посетим музей Природы
Отдых на любой вкус
Отдых на любой вкус
При желании сможем дополнить программу экскурсией на о. Кижи или в питомник ездовых собак и оленей

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленей

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

07:50 По прибытии поезда № 18 гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии (продолжительность: 2–2,5 часа).

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра Karelian Design.

Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии.

Также представлена сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в гостинице «Северная» 4* — находится в историческом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.

За дополнительную плату экскурсии на выбор:

1. Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронируется заранее, продолжительность: 6 часов).

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября).

Стоимость:

  • взрослый — 5 300 руб. /чел.;
  • пенсионер — 4 900 руб. /чел.;
  • ребенок 6–16 лет — 4 900 руб. /чел.;
  • ребенок от 2 до 5 лет (включительно) — 3 300 руб. /чел.;
  • ребенок до 2 лет (не включительно) — бесплатно.

Обязательно: Бронирование и оплата экскурсии при заказе тура.

2. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность: 3 часа).

Стоимость — 2 000 руб. /чел.

Экскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленейЭкскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленейЭкскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленейЭкскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленей
2 день

Уникальный горный парк Рускеала

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала» (продолжительность: 12 часов).

Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).

По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».

Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.

Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: взрослый — 400 руб. /чел.; дети, пенсионеры, студенты — 300 руб. /чел.).

Экскурсия в горном парке «Рускеала».

Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.

Аналогов нет ни в России, ни в Европе!

В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Возвращение в Петрозаводск вечером.

Уникальный горный парк РускеалаУникальный горный парк РускеалаУникальный горный парк РускеалаУникальный горный парк Рускеала
3 день

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Завтрак в гостинице (шведский стол).

Освобождение номеров.

Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность: 8 часов).

Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.

Дегустация воды из трех целебных источников.

Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.

Далее увидим древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект.

Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад.

Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.

Посещаем еще один природный шедевр водопад «Кивач».

Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».

Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают.

Здесь же вы увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отъезд вечерними поездами после 17:00.

До новых встреч в Карелии!

«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Петрозаводска (завтрак — «шведский стол»).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместный номерОдноместный номерДоп. место
Гостиница «Северная»22 20025 40021 400
Гостиница «Petra»23 00027 70022 000

Скидки на тур:

  • ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
  • пенсионер от 60 лет — 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4Гостиница «Северная» 4

Гостиница «Petra»

2 ночи

Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.

Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.

На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.

Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.

Гостиница «Petra»Гостиница «Petra»Гостиница «Petra»Гостиница «Petra»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение центра «Karelian Design»
  • Экскурсия в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия на курорт "Марциальные воды", вулкан Гирвас и в заповедник "Кивач"
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида по программе (3 дня)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Услуги, не включенные в стоимость тура
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронируется заранее):взрослый - 5 300 руб. /чел. пенсионер - 4 900 руб. /чел. ребенок 6-16 лет - 4 900 руб. /чел. ребенок от 2 до 5 лет (включительно) - 3 300 руб. /чел. ребенок до 2 лет (не включительно) - бесплатно
  • Взрослый - 5 300 руб. /чел
  • Пенсионер - 4 900 руб. /чел
  • Ребенок 6-16 лет - 4 900 руб. /чел
  • Ребенок от 2 до 5 лет (включительно) - 3 300 руб. /чел
  • Ребенок до 2 лет (не включительно) - бесплатно
  • Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей - 2 000 руб. /чел
  • Прогулка по экотропе у Рускеальских водопадов: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Взрослый - 400 руб. /чел
  • Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
  • Дополнительные программы на территории горного парка "Рускеала" (приобретаются на месте, заранее не бронируются):экскурсия "Подземная Рускеала"экспозицию деревянных скульптур "Обитель ангелов" катание на троллее (zip-line)
  • Экскурсия «Подземная Рускеала»
  • Экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов»
  • Катание на троллее (zip-line)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть скидки в туре?

Скидки на тур:

  • ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
  • ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
  • пенсионер от 60 лет — 400 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
28 ноя 2023
Спасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о Петрозаводске
Андрею от принимающей стороны - просто так рассказывать о Карелии может человек любящий Родину. И о войнах, (вспомнили своих пап и дедушек), и читать стихи, и дать возможность услышать кантеле.
И в завершении поездки удивила "рыбачка" Оля не только интересным рассказом о природе и заповедных местах, а пониманием того, что карельская девушка может всё….. И рыбу поймать, и грибов насолить.
Спасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о ПетрозаводскеСпасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о ПетрозаводскеСпасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о ПетрозаводскеСпасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о ПетрозаводскеСпасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о ПетрозаводскеСпасибо гидам: Марине, за тёплую встречу и рассказ о Петрозаводске
Н
4 окт 2023
В восторге. Всё очень понравилось. Хочется вернуться.
Н
11 окт 2022
Замечательный отдых с вашей компанией! Спасибо! Вернулись домой с прекрасными впечатлениями от экскурсий!
Огромное спасибо экскурсоводам Людмиле и Андрею! Время пролетело незаметно благодаря интересной подаче материала.
Жаль,что нет разнообразия по отелям. Выбрали гостиницу Северная,но,к сожалению,она не соответствует 4*.
Очень маленькие номера,тапочки только для вида, шампунь и гель для душа-самого низкого качества.
Завтраки тоже оставляют желать лучшего. Расположение у гостиницы отличное,но пожалуй,на этом все.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Можно с детьмиРускеалаПрирода и пейзажиВыездныеПопулярные местаВодопад КивачВсе туры3-дневные турыКурорт Марциальные водыКарелияНа автобусе

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