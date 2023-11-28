1 день

Экскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленей

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.

07:50 По прибытии поезда № 18 гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».

Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.

Завтрак в уютном кафе.

*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.

В таком случае туристы завтракают самостоятельно.

Экскурсия по столице Карелии (продолжительность: 2–2,5 часа).

Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.

Основал его в 1703 году Петр Великий.

Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.

Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.

Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.

Посещение центра Karelian Design.

Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии.

Также представлена сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.

Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.

Обед с элементами национальной кухни.

Размещение в гостинице «Северная» 4* — находится в историческом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.

За дополнительную плату экскурсии на выбор:

1. Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронируется заранее, продолжительность: 6 часов).

Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября).

Стоимость:

взрослый — 5 300 руб. /чел.;

пенсионер — 4 900 руб. /чел.;

ребенок 6–16 лет — 4 900 руб. /чел.;

ребенок от 2 до 5 лет (включительно) — 3 300 руб. /чел.;

ребенок до 2 лет (не включительно) — бесплатно.

Обязательно: Бронирование и оплата экскурсии при заказе тура.

2. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность: 3 часа).

Стоимость — 2 000 руб. /чел.