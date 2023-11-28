Выходные в Карелии на 3 дня
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Петрозаводску. Центр Karelian Design. Экскурсии на выбор: музей-заповедник «Кижи», питомник ездовых собак и оленей
Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска.
07:50 По прибытии поезда № 18 гид встречает на перроне у здания ж/д вокзала с табличкой «Выходные в Карелии».
Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своем транспорте, подходят к месту встречи.
Завтрак в уютном кафе.
*Если туристы приезжают позднее (поезд № 92 в 09:18), для них будет организована встреча на ж/д вокзале и бесплатный трансфер для встречи с группой на маршруте.
В таком случае туристы завтракают самостоятельно.
Экскурсия по столице Карелии (продолжительность: 2–2,5 часа).
Петрозаводск — младший брат Санкт-Петербурга, рожденный с ним в один год.
Основал его в 1703 году Петр Великий.
Вас ждет знакомство с историческим центром, памятником Петру I, губернаторским парком.
Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом.
Гид также покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы сможете отведать блюда национальной кухни.
Посещение центра Karelian Design.
Это знакомство с традиционными для региона материалами через работы карельских ремесленников, эксклюзивная дизайнерская мебель в интерьере в карельском стиле, собственная линейка одежды и текстиля с принтами на основе вышивок Национального музея Карелии.
Также представлена сувенирная продукция: интерьерный декор из карельской березы, шунгита, керамики, гипса, с использованием традиционной вышивки, ягеля, карельских ароматов, петроглифы.
Все предметы в шоуруме — авторская работа мастеров из Карелии.
Обед с элементами национальной кухни.
Размещение в гостинице «Северная» 4* — находится в историческом центре города Петрозаводск. Рядом с ней расположены музеи, сувенирные магазины, кафе и рестораны.
За дополнительную плату экскурсии на выбор:
1. Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронируется заранее, продолжительность: 6 часов).
Проводится в период летней навигации на Онежском озере (до середины октября).
Стоимость:
- взрослый — 5 300 руб. /чел.;
- пенсионер — 4 900 руб. /чел.;
- ребенок 6–16 лет — 4 900 руб. /чел.;
- ребенок от 2 до 5 лет (включительно) — 3 300 руб. /чел.;
- ребенок до 2 лет (не включительно) — бесплатно.
Обязательно: Бронирование и оплата экскурсии при заказе тура.
2. Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей (продолжительность: 3 часа).
Стоимость — 2 000 руб. /чел.
Уникальный горный парк Рускеала
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Экскурсия на целый день «Уникальный горный парк «Рускеала» (продолжительность: 12 часов).
Переезд в горный парк «Рускеала» (260 км).
По пути остановка на Рускеальских водопадах, где проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие».
Сейчас это прекрасное место для прогулок и фото на фоне природе.
Здесь можно пройти по экотропе с навесными мостиками и посмотреть на водопады сверху (за доп. плату: взрослый — 400 руб. /чел.; дети, пенсионеры, студенты — 300 руб. /чел.).
Экскурсия в горном парке «Рускеала».
Здесь в 18-19 веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.
А ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади.
Аналогов нет ни в России, ни в Европе!
В свободное время (за доп. плату) можно посетить экскурсию «Подземная Рускеала» или экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться на троллее и полюбоваться видом на Мраморное озеро с высоты птичьего полета (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.
* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.
Возвращение в Петрозаводск вечером.
«Марциальные воды». Вулкан Гирвас. Водопад Кивач
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия «Первый российский курорт «Марциальные воды» — вулкан Гирвас — водопад Кивач» (продолжительность: 8 часов).
Знакомство с интересной историей курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке.
Дегустация воды из трех целебных источников.
Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 1721 году по чертежам самого императора.
Далее увидим древний вулкан Гирвас — уникальный по своей красоте природный объект.
Представьте только — он жил более полутора миллиардов лет назад.
Здесь и застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, и густые сосновые боры.
Посещаем еще один природный шедевр водопад «Кивач».
Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора. .».
Действительно, падающая вода, ее мощь — завораживают.
Здесь же вы увидите настоящую карельскую березу и посетите музей Природы.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отъезд вечерними поездами после 17:00.
До новых встреч в Карелии!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Петрозаводска (завтрак — «шведский стол»).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|Гостиница «Северная»
|22 200
|25 400
|21 400
|Гостиница «Petra»
|23 000
|27 700
|22 000
Скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Северная» 4
Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.
К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.
В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.
Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.
Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.
Гостиница «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока. Можно заказать комплексные завтраки.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске)
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 1 обед)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение центра «Karelian Design»
- Экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия на курорт "Марциальные воды", вулкан Гирвас и в заповедник "Кивач"
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида по программе (3 дня)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Услуги, не включенные в стоимость тура
- Трансфер от/до аэропорта
- Экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (бронируется заранее):взрослый - 5 300 руб. /чел. пенсионер - 4 900 руб. /чел. ребенок 6-16 лет - 4 900 руб. /чел. ребенок от 2 до 5 лет (включительно) - 3 300 руб. /чел. ребенок до 2 лет (не включительно) - бесплатно
- Взрослый - 5 300 руб. /чел
- Пенсионер - 4 900 руб. /чел
- Ребенок 6-16 лет - 4 900 руб. /чел
- Ребенок от 2 до 5 лет (включительно) - 3 300 руб. /чел
- Ребенок до 2 лет (не включительно) - бесплатно
- Экскурсия в питомник ездовых собак и северных оленей - 2 000 руб. /чел
- Прогулка по экотропе у Рускеальских водопадов: взрослый - 400 руб. /чел. дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Взрослый - 400 руб. /чел
- Дети, пенсионеры, студенты - 300 руб. /чел
- Дополнительные программы на территории горного парка "Рускеала" (приобретаются на месте, заранее не бронируются):экскурсия "Подземная Рускеала"экспозицию деревянных скульптур "Обитель ангелов" катание на троллее (zip-line)
- Экскурсия «Подземная Рускеала»
- Экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов»
- Катание на троллее (zip-line)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки в туре?
Скидки на тур:
- ребенок до 6 лет — 1 000 руб.;
- ребенок от 7 до 16 лет — 500 руб.;
- пенсионер от 60 лет — 400 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Андрею от принимающей стороны - просто так рассказывать о Карелии может человек любящий Родину. И о войнах, (вспомнили своих пап и дедушек), и читать стихи, и дать возможность услышать кантеле.
И в завершении поездки удивила "рыбачка" Оля не только интересным рассказом о природе и заповедных местах, а пониманием того, что карельская девушка может всё….. И рыбу поймать, и грибов насолить.
Огромное спасибо экскурсоводам Людмиле и Андрею! Время пролетело незаметно благодаря интересной подаче материала.
Жаль,что нет разнообразия по отелям. Выбрали гостиницу Северная,но,к сожалению,она не соответствует 4*.
Очень маленькие номера,тапочки только для вида, шампунь и гель для душа-самого низкого качества.
Завтраки тоже оставляют желать лучшего. Расположение у гостиницы отличное,но пожалуй,на этом все.