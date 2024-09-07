Г Галина Плёс - от крепости до курорта Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юмор, много интересного о И. Левитане. Всем рекомендуем Михаила

Е Елена Чарующий Плёс Чудесная экскурсия!

Д Дмитрий Плёс - от крепости до курорта читать дальше Мы практически не заметили как пролетели 2,5 часа. Михаил очень глубоко знает историю Плеса и не только. Мы узнали множество интересных фактов из истори Плеса и его окрестностей. В его рассказе чувствуется с какой большой любовью он относится к своему родному городу! Всем рекомендую! Потрясающая экскурсия от коренного жителя Плеса! Михаил - замечательный рассказчик и очень доброжелательный человек. Необычная и очень интересная подача материала.

Н Надежда Чарующий Плёс Большая благодарность Андрею за проведённую экскурсию!!! Чего в ней только не было! И лирика, и юмор, и мозговой штурм! Ещё и материал для дальнейшего исследования нашего любимого Плёса. Нам очень понравилось!

Т Татьяна Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе Мастер-класс очень понравился всем участникам. С Ильей узнали много нового о пейзаже. Очень грамотный, тактичный, терпеливый преподаватель, приятный в общении. Обязательно приедем еще!

Т Татьяна Чарующий Плёс Спасибо большое Андрею за Чарующий и волшебный Плес. Такого артистичного, влюбленного в свое дело и увлеченного гида я еще не встречала. Мы даже прослезились с подругой в конце экскурсии от избытка эмоций) Обязательно вернемся еще раз.

Г Гусева Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе читать дальше но интересно. Илья рассказал нам об основах построения пейзажа, о цвете, тенях, композиции💚. Всё наглядно показал, помог создать настоящие шедевры,… ну или мы ему помогли😅! Левитана плакал бы от умиления🥹 Илья, ещё раз большое спасибо! Мы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художника 💪 Это оказалось сложно,

Е Елена Плёс - от крепости до курорта читать дальше Два с половиной часа пролетели незаметно. Узнали, как раньше жили в Плесе, чем сейчас занимаются люди, о крепостях, о татаро- монголах, о соседке- Костроме, об « углах» и волжских лещах, конечно, же о Левитане, Шаляпине… Рекомендую 10 из 10. Плёс понравился, благодаря Михаилу, отдохнули душой в «Швейцарии» на берегу матушки- Волги. Браво!!!!! Михаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушать увлекательную историю о Плёсе.

О Ольга Плёс: увидеть и полюбить читать дальше и рассказала о нем подробно с любовью и обстоятельно. Приехали в Плес вечером на полтора дня. Увидели музей Левитана, картинную галерею и прокатились на теплоходе по Волге, чтобы увидеть Плес с воды. Побывали в храмах, дегустировали авторскую кухню в местных ресторанчиках. Спасибо за организацию поездки Трипстеру и Светлане. Увидели Плес и полюбили. Замечательный старинный городок, пейзажи и Волга приковывают внимание и оставляют надолго приятные воспоминания. Светлана показала Плес