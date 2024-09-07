2.5 часа
Индивидуальная
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
11 сен в 14:00
12 сен в 08:00
6 000₽ за всё до 30 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плёсу
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:00
9 сен в 08:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Познакомьтесь с чарующим Плёсом: старинные улочки, музей Левитана, набережная Волги и виды с Соборной горы. История и традиции ждут вас
9 сен в 13:00
10 сен в 13:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
9 сен в 14:00
10 сен в 10:00
от 6 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина7 сентября 2024Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юмор, много интересного о И. Левитане. Всем рекомендуем Михаила
- ЕЕлена5 сентября 2024Чудесная экскурсия!
- ДДмитрий29 августа 2024Потрясающая экскурсия от коренного жителя Плеса! Михаил - замечательный рассказчик и очень доброжелательный человек. Необычная и очень интересная подача материала.
- ННадежда26 августа 2024Большая благодарность Андрею за проведённую экскурсию!!! Чего в ней только не было! И лирика, и юмор, и мозговой штурм! Ещё и материал для дальнейшего исследования нашего любимого Плёса. Нам очень понравилось!
- ТТатьяна25 августа 2024Мастер-класс очень понравился всем участникам. С Ильей узнали много нового о пейзаже. Очень грамотный, тактичный, терпеливый преподаватель, приятный в общении. Обязательно приедем еще!
- ТТатьяна25 августа 2024Спасибо большое Андрею за Чарующий и волшебный Плес. Такого артистичного, влюбленного в свое дело и увлеченного гида я еще не встречала. Мы даже прослезились с подругой в конце экскурсии от избытка эмоций) Обязательно вернемся еще раз.
- ГГусева24 августа 2024Мы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художника 💪 Это оказалось сложно,
- ЕЕлена22 августа 2024Михаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушать увлекательную историю о Плёсе.
- ООльга21 августа 2024Увидели Плес и полюбили. Замечательный старинный городок, пейзажи и Волга приковывают внимание и оставляют надолго приятные воспоминания. Светлана показала Плес
- ААнтон18 августа 2024Отличный Мастер-класс. Приятное общение. Понятно и интересно. Замечательная картина на память в итоге. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Плёсу в сентябре 2024
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