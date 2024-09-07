На Рождество – экскурсии в Плёсе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Плёсе, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Плёс - от крепости до курорта
Пешая
217 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Плёс - от крепости до курорта: индивидуальная экскурсия
Золотой Плёс, жемчужина Волги, изумруд Севера - приглашаем на прогулку по «сердцу» Плёса. Узнайте о купечестве, храмах и жизни Левитана
11 сен в 14:00
12 сен в 08:00
6 000 за всё до 30 чел.
Чарующий Плёс
Пешая
441 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Плёсу
Плёс - город-музей, встречающий гостей резными наличниками и палисадниками с сиренью. Насладитесь природой и узнайте все тайны города
Начало: На Торговой площади
Завтра в 08:00
9 сен в 08:30
10 000 за всё до 5 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Плёс: увидеть и полюбить
Познакомьтесь с чарующим Плёсом: старинные улочки, музей Левитана, набережная Волги и виды с Соборной горы. История и традиции ждут вас
9 сен в 13:00
10 сен в 13:00
6 500 за всё до 8 чел.
Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по пейзажной живописи в Плёсе. Пишем маслом на холсте
Почувствуйте себя художником, создавая пейзажи Плёса на холсте. Все материалы предоставляются, а картина останется на память
9 сен в 14:00
10 сен в 10:00
от 6 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    7 сентября 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юмор, много интересного о И. Левитане. Всем рекомендуем Михаила
    Очень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юморОчень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юморОчень понравилась экскурсия. Глубокие знания как истории города Плес, так и всего региона, тонкий, ироничный юмор
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Чарующий Плёс
    Чудесная экскурсия!
  • Д
    Дмитрий
    29 августа 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Потрясающая экскурсия от коренного жителя Плеса! Михаил - замечательный рассказчик и очень доброжелательный человек. Необычная и очень интересная подача материала.
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    Мы практически не заметили как пролетели 2,5 часа. Михаил очень глубоко знает историю Плеса и не только. Мы узнали множество интересных фактов из истори Плеса и его окрестностей. В его рассказе чувствуется с какой большой любовью он относится к своему родному городу! Всем рекомендую!

  • Н
    Надежда
    26 августа 2024
    Чарующий Плёс
    Большая благодарность Андрею за проведённую экскурсию!!! Чего в ней только не было! И лирика, и юмор, и мозговой штурм! Ещё и материал для дальнейшего исследования нашего любимого Плёса. Нам очень понравилось!
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Мастер-класс очень понравился всем участникам. С Ильей узнали много нового о пейзаже. Очень грамотный, тактичный, терпеливый преподаватель, приятный в общении. Обязательно приедем еще!
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Чарующий Плёс
    Спасибо большое Андрею за Чарующий и волшебный Плес. Такого артистичного, влюбленного в свое дело и увлеченного гида я еще не встречала. Мы даже прослезились с подругой в конце экскурсии от избытка эмоций) Обязательно вернемся еще раз.
  • Г
    Гусева
    24 августа 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Мы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художника 💪 Это оказалось сложно,
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    но интересно. Илья рассказал нам об основах построения пейзажа, о цвете, тенях, композиции💚. Всё наглядно показал, помог создать настоящие шедевры,… ну или мы ему помогли😅! Левитана плакал бы от умиления🥹 Илья, ещё раз большое спасибо!

    Мы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художникаМы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художникаМы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художникаМы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художникаМы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художникаМы в полном восторге☺️! Получили колосальное удовольствие от рисования. Время пролетело незаметно😍. Прошли курс молодого художника
  • Е
    Елена
    22 августа 2024
    Плёс - от крепости до курорта
    Михаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушать увлекательную историю о Плёсе.
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    Два с половиной часа пролетели незаметно. Узнали, как раньше жили в Плесе, чем сейчас занимаются люди, о крепостях, о татаро- монголах, о соседке- Костроме, об « углах» и волжских лещах, конечно, же о Левитане, Шаляпине… Рекомендую 10 из 10. Плёс понравился, благодаря Михаилу, отдохнули душой в «Швейцарии» на берегу матушки- Волги. Браво!!!!!

    Михаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушатьМихаилу- браво!!! Доброжелательный, не уставший от нас, туристов; красиво поставленный голос и тембр- ушам комфортно слушать
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Плёс: увидеть и полюбить
    Увидели Плес и полюбили. Замечательный старинный городок, пейзажи и Волга приковывают внимание и оставляют надолго приятные воспоминания. Светлана показала Плес
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    и рассказала о нем подробно с любовью и обстоятельно. Приехали в Плес вечером на полтора дня. Увидели музей Левитана, картинную галерею и прокатились на теплоходе по Волге, чтобы увидеть Плес с воды. Побывали в храмах, дегустировали авторскую кухню в местных ресторанчиках. Спасибо за организацию поездки Трипстеру и Светлане.

  • А
    Антон
    18 августа 2024
    Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
    Отличный Мастер-класс. Приятное общение. Понятно и интересно. Замечательная картина на память в итоге. Спасибо!
    Отличный Мастер-класс. Приятное общение. Понятно и интересно. Замечательная картина на память в итоге. Спасибо!Отличный Мастер-класс. Приятное общение. Понятно и интересно. Замечательная картина на память в итоге. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Плёсу в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Плёсе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Плёс - от крепости до курорта
  2. Чарующий Плёс
  3. Плёс: увидеть и полюбить
  4. Азбука пейзажа: мастер-класс по живописи в Плёсе
Какие места ещё посмотреть в Плёсе
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Торговые Ряды
  4. Набережная
  5. Воскресенская церковь
  6. Гора Левитана
  7. Успенский Собор
  8. Церковь Воскресения Христова
  9. Церковь святой Варвары
Сколько стоит экскурсия по Плёсу в сентябре 2024
Сейчас в Плёсе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 675 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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