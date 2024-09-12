Начнём велопрогулку в центре города — увидим величественный кремль, памятник княгине Ольге, дома-крепости и купеческие палаты. Прокатимся по набережной реки Великой и рассмотрим одну из самых больших в Европе башен — Покровскую — и загадочную Гремячую. Проедем по Ольгинскому мосту к часовне, откуда открывается красивейший вид. Посмотрим на один из первых каменных храмов в Пскове.
Также вы увидите монастырь 12 века с фресками домонгольского периода, подниметесь на бастион, построенный Петром I, проедете вдоль пятого кольца крепостных стен и осмотрите ещё много знаковых достопримечательностей. Весь путь — около 15 км.
На автомобиле
После велопрогулки мы вернёмся к кремлю и пересядем на автомобиль. Проедем через современную часть города к памятнику «Ледовое побоище» на горе Соколиха. И завершим наше насыщенное путешествие там же, где и начали — в центре города.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет. Дети от 6 до 10 лет едут на велосипеде с одним из родителей (ограничение по весу на один велосипед — 120 кг). Дети от 10 лет едут самостоятельно — мы выдаём шлемы, наколенники и налокотники. Обязательное условие — уверенная езда на велосипеде!
Автомобильная часть экскурсии проходит на Geely Coolray
Внутри кремля передвигаться можно только пешком — вы можете сделать это самостоятельно до или после нашей встречи
В стоимость включено: прокат велосипедов, проезд на автомобиле, сопровождение гида
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Пскове
Провёл экскурсии для 1131 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил. Я работаю в туризме с 2007 года, и за это время собрал команду потрясающих гидов. Будем рады поделиться своими знаниями и опытом, чтобы вы могли увезти из Пскова тёплые воспоминания и свою новую историю путешествия. С радостью организуем для вас экскурсию по Пскову и окрестностям с учётом ваших индивидуальных пожеланий.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лариса
12 сен 2024
Мы очень довольны этой экскурсией. За небольшое время мы много увидели, прочувствовали этот город, его исторические места. Отличный гид. Не устали. Рекомендуем
Олечка
30 авг 2024
Очень интересная активная экскурсия по Пскову на велосипедах. Интересный брутальный гид. Время пролетело весело и непринужденно. Немного неудобный велик для крупного человека, но на это неудобство не обращаешь внимания.
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Нина
26 авг 2024
Отличная организация экскурсии, все вовремя. Интересный маршрут с учетом наших пожеланий. Рекомендуем!
А
Артем
24 авг 2024
Замечательная экскурсия! Современная, отличная техника, передвижение на которой доставляло удовольствие и увлекательный рассказ экскурсовода!
Нина
20 авг 2024
Отличная прогулка! Для тех, кто устал от нудных классических экскурсий! Мы ознакомились с максимальным количеством достопримечательностей города. Михаил давал информацию по каждому объекту. При желании, можно остановиться и посетить любое место. Очень рекомендуем всем, кто умеет кататься на велосипеде. Михаил, большое спасибо!
А
Алексей
18 авг 2024
Всем доброго дня. Прогулка на велосипедах с элементами экскурсии нам очень понравилась. Михаил как и положено перед поездкой провел вводный инструктаж. Мы попробовали кататься по площади (Т. К на электро читать дальше
велосипедах не ездили до этого). Оказалось что это очень легко. Михаил очень коммуникабельный гид. Подстраивается моментально под пожелания отдыхающих. Огромное спасибо ему, за эту замечательную прогулку. Мы действительно на ней отдохнули и посмотрели город с разных его сторон.