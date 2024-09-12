Это не классическая экскурсия с глубоким погружением в историю, а приятная поездка с осмотром главных достопримечательностей и интересных локаций вне туристических маршрутов. На велосипедах проедем там, куда нельзя попасть на машине, а на авто отправимся туда, куда непросто добраться пешком. Вы узнаете основные вехи истории Пскова и оцените очарование его архитектуры.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 4 чел.)

Описание экскурсии

На велосипедах

Начнём велопрогулку в центре города — увидим величественный кремль, памятник княгине Ольге, дома-крепости и купеческие палаты. Прокатимся по набережной реки Великой и рассмотрим одну из самых больших в Европе башен — Покровскую — и загадочную Гремячую. Проедем по Ольгинскому мосту к часовне, откуда открывается красивейший вид. Посмотрим на один из первых каменных храмов в Пскове.

Также вы увидите монастырь 12 века с фресками домонгольского периода, подниметесь на бастион, построенный Петром I, проедете вдоль пятого кольца крепостных стен и осмотрите ещё много знаковых достопримечательностей. Весь путь — около 15 км.

На автомобиле

После велопрогулки мы вернёмся к кремлю и пересядем на автомобиль. Проедем через современную часть города к памятнику «Ледовое побоище» на горе Соколиха. И завершим наше насыщенное путешествие там же, где и начали — в центре города.

Организационные детали