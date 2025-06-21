Мои заказы

Талабский экспресс: прогулка по Пскову и поездка на катере к островам

Узнайте историю Пскова и насладитесь красотой Талабских островов. Прогулка по городу и поездка на катере подарят уникальные впечатления
Псков - город-крепость, который открывает тайны средневековой Руси.

Участники экскурсии пройдут по древним улицам, посетят соборы и башни, а также увидят величественный кремль.

После этого на катере отправятся к Талабскому архипелагу, чтобы прикоснуться к духовному наследию региона и насладиться северной природой. На острове Залита можно посетить храм святителя Николая и узнать легенды этого волшебного места

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • ⛪ Посещение древних соборов
  • 🚤 Катерная прогулка по озеру
  • 🌿 Красота северной природы
  • 📜 Легенды и истории Пскова
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Талабский экспресс: прогулка по Пскову и поездка на катере к островам

Что можно увидеть

  • Псковский Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома
  • Варлаамовская башня
  • Храм святителя Николая

Описание экскурсии

Обзорная прогулка по Пскову (примерно 3,5 часа)

  • Вы осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город — уникальный археологический комплекс с древними храмами
  • Зайдёте в Троицкий собор, чтобы увидеть его торжественный интерьер и узнать, почему он считался духовным сердцем города
  • Подниметесь на стены и башни Кремля и пройдёте по старинным захабам — переходам между башнями
  • Снаружи рассмотрите церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома и Варлаамовскую башню, а также стены окольного города — вторую линию древней крепости
  • Мы подойдём к купеческим палатам, церквям и часовням, и вы услышите, как каждая из них раскрывает разные грани жизни средневекового Пскова
  • Вы услышите истории о князе Александре Невском и равноапостольной княгине Ольге, которые считаются покровителями города

По окончании экскурсии у вас будет около часа свободного времени, чтобы самостоятельно пообедать. Далее на экскурсионном автобусе вы доедете до деревни Большая Толба, а оттуда на скоростном катере по Псковскому озеру мы отправимся к острову им. Залита (Талабск).

Путешествие к Талабским островам (примерно 4,5 часа)
Талабские острова знамениты не только красотой северной природы, но и духовной атмосферой. На острове Залита вы побываете в храме святителя Николая, увидите икону Божьей Матери «Благодатное Небо», услышите легенды этого волшебного уголка и подойдёте к могиле отца Николая Гурьянова — старца, к которому десятилетиями ехали за советом и утешением.

Организационные детали

  • Перед поездкой на катере проводится инструктаж по технике безопасности. На борту для каждого пассажира предусмотрены спасательные жилеты
  • Трансфер из Пскова до деревни Большая Толба и обратно проходит на автобусе или минивэне Hyundai Grand Starex, Mercedes или подобного класса
  • Рекомендуемый возраст участников 3+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Пскова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2328 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
Екатерина
21 июн 2025
Мы не первый раз заказываем экскурсии через Трипстер и всегда получали ожидаемое. Но это иной случай. Мы стали жертвой недобросовестности организаторов.
Для нас критерий хорошей экскурсии это индивидуальная или мини-группа. Во
читать дальше

первых тогда есть контакт с гидом, все хорошо видно и слышно. Во вторых небольшая группа это более четкая организация процесса. Администратор в автобусе была очень удивлена тем, что у нас в заказе мини-группа. Но внятно почему в отзывах к экскурсии у всех мини-группа, а у нас вот такая толпа она не смогла.

Нам нужно было насторожится на том моменте когда организатор сказал не обращать внимание на место встрече указанное в сообщении от Трипстера, а приходить в другое. В результате вместо мини-группы до 10 человек оказался большой автобус на 30 человек. Нас просто присоединили к какой то группе. Экскурсия не началась в 9*00, так как большая часть пассажиров автобуса неспешно завтракали. А те кто пришел на экскурсию вовремя просто сидели их и ждали.
Экскурсию вели 2 разных гида.
Сама экскурсия при условии проведения ее в мини группе думаю была бы успешна. Но в потеря получаса в начале экскурсии + реальная усталось гида после нескольких дней работы нон стопом из за праздников.
С Талабами организация была лучше. Мы ехали именно посмотреть остров. Мы заранее знали, что основная часть экскурсии основана на жизни местного священника, поэтому в начале экскурсии прослушали краткую историю острова, краткую историю жизни священника и дальше уже сами гуляли по острову и пришли на пристань к назначенному времени. Гид ничего не имела против. Было видно, что она привыкла посещать остров с маленькой группой 10 человек, а не с толпой на 2х катерах. И говорить ей было привычнее без микрофона, а тут мы все были с наушниками и ей нужно было контролировать куда она говорит.

В общем сама по себе экскурсия не плохая. Мы просто попали в дни праздников когда организатор видимо пытался продать экскурсию по максимуму. Думаю что если бы была маленькая группа, то информации было бы больше и посмотреть в том же Кремле мы тоже смогли бы больше.

В общем при заказе экскурсии отдельно уточняйте у организаторов точно ли они выполнят условие мини-группы, цена за мини группу оправдана, а вот за толпу в 30 человек совсем нет.

Входит в следующие категории Пскова

Похожие экскурсии на «Талабский экспресс: прогулка по Пскову и поездка на катере к островам»

Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Пешая
4 часа
230 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Псков и его кремль: погружение в Средневековье
Погрузитесь в историю Пскова, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя величие Псковского кремля и его башен
Завтра в 08:00
17 апр в 08:00
7340 ₽ за всё до 20 чел.
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Пскова - на Талабские острова (на вашем авто)
Познакомьтесь с историей Талабских островов, посетите древние храмы и насладитесь видами Псковского озера на индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
17 апр в 09:00
17 800 ₽ за всё до 8 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
На катере
6 часов
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Псковская Исландия» - из Пскова на острова (всё включено)
Добраться до Талабских островов на индивидуальном катере и посетить древние храмы
Начало: Гостиница в Пскове
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
29 750 ₽ за всё до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Город-храм Псков: шедевры церковного зодчества (на вашем автомобиле)
Прогуляйтесь по Пскову и откройте для себя шедевры церковного зодчества, погружаясь в атмосферу древнего города
20 апр в 09:00
21 апр в 15:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пскове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пскове