Псков - город-крепость, который открывает тайны средневековой Руси.
Участники экскурсии пройдут по древним улицам, посетят соборы и башни, а также увидят величественный кремль.
После этого на катере отправятся к Талабскому архипелагу, чтобы прикоснуться к духовному наследию региона и насладиться северной природой. На острове Залита можно посетить храм святителя Николая и узнать легенды этого волшебного места
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- ⛪ Посещение древних соборов
- 🚤 Катерная прогулка по озеру
- 🌿 Красота северной природы
- 📜 Легенды и истории Пскова
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Псковский Кремль
- Довмонтов город
- Троицкий собор
- Церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома
- Варлаамовская башня
- Храм святителя Николая
Описание экскурсии
Обзорная прогулка по Пскову (примерно 3,5 часа)
- Вы осмотрите Псковский Кремль и Довмонтов город — уникальный археологический комплекс с древними храмами
- Зайдёте в Троицкий собор, чтобы увидеть его торжественный интерьер и узнать, почему он считался духовным сердцем города
- Подниметесь на стены и башни Кремля и пройдёте по старинным захабам — переходам между башнями
- Снаружи рассмотрите церковь Покрова и Рождества Богородицы у Пролома и Варлаамовскую башню, а также стены окольного города — вторую линию древней крепости
- Мы подойдём к купеческим палатам, церквям и часовням, и вы услышите, как каждая из них раскрывает разные грани жизни средневекового Пскова
- Вы услышите истории о князе Александре Невском и равноапостольной княгине Ольге, которые считаются покровителями города
По окончании экскурсии у вас будет около часа свободного времени, чтобы самостоятельно пообедать. Далее на экскурсионном автобусе вы доедете до деревни Большая Толба, а оттуда на скоростном катере по Псковскому озеру мы отправимся к острову им. Залита (Талабск).
Путешествие к Талабским островам (примерно 4,5 часа)
Талабские острова знамениты не только красотой северной природы, но и духовной атмосферой. На острове Залита вы побываете в храме святителя Николая, увидите икону Божьей Матери «Благодатное Небо», услышите легенды этого волшебного уголка и подойдёте к могиле отца Николая Гурьянова — старца, к которому десятилетиями ехали за советом и утешением.
Организационные детали
- Перед поездкой на катере проводится инструктаж по технике безопасности. На борту для каждого пассажира предусмотрены спасательные жилеты
- Трансфер из Пскова до деревни Большая Толба и обратно проходит на автобусе или минивэне Hyundai Grand Starex, Mercedes или подобного класса
- Рекомендуемый возраст участников 3+
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пскова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2328 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 июн 2025
Мы не первый раз заказываем экскурсии через Трипстер и всегда получали ожидаемое. Но это иной случай. Мы стали жертвой недобросовестности организаторов.
Для нас критерий хорошей экскурсии это индивидуальная или мини-группа. Во
