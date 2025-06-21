первых тогда есть контакт с гидом, все хорошо видно и слышно. Во вторых небольшая группа это более четкая организация процесса. Администратор в автобусе была очень удивлена тем, что у нас в заказе мини-группа. Но внятно почему в отзывах к экскурсии у всех мини-группа, а у нас вот такая толпа она не смогла.



Нам нужно было насторожится на том моменте когда организатор сказал не обращать внимание на место встрече указанное в сообщении от Трипстера, а приходить в другое. В результате вместо мини-группы до 10 человек оказался большой автобус на 30 человек. Нас просто присоединили к какой то группе. Экскурсия не началась в 9*00, так как большая часть пассажиров автобуса неспешно завтракали. А те кто пришел на экскурсию вовремя просто сидели их и ждали.

Экскурсию вели 2 разных гида.

Сама экскурсия при условии проведения ее в мини группе думаю была бы успешна. Но в потеря получаса в начале экскурсии + реальная усталось гида после нескольких дней работы нон стопом из за праздников.

С Талабами организация была лучше. Мы ехали именно посмотреть остров. Мы заранее знали, что основная часть экскурсии основана на жизни местного священника, поэтому в начале экскурсии прослушали краткую историю острова, краткую историю жизни священника и дальше уже сами гуляли по острову и пришли на пристань к назначенному времени. Гид ничего не имела против. Было видно, что она привыкла посещать остров с маленькой группой 10 человек, а не с толпой на 2х катерах. И говорить ей было привычнее без микрофона, а тут мы все были с наушниками и ей нужно было контролировать куда она говорит.



В общем сама по себе экскурсия не плохая. Мы просто попали в дни праздников когда организатор видимо пытался продать экскурсию по максимуму. Думаю что если бы была маленькая группа, то информации было бы больше и посмотреть в том же Кремле мы тоже смогли бы больше.



В общем при заказе экскурсии отдельно уточняйте у организаторов точно ли они выполнят условие мини-группы, цена за мини группу оправдана, а вот за толпу в 30 человек совсем нет.