Во второй день будет «огонь»
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. Первая ночь в гостинице в Пятигорске, размещение двухместное, удобства в номере. Вторая ночь — на турбазе в горах (с минимальными удобствами, но красивыми видами). Третья ночь — размещение в отеле Skazka lodge в Приэльбрусье.
Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местную кухню, а в один из вечеров устроим посиделки у костра с шашлыками и вином.
Программа тура по дням
Прогулки по Пятигорску
Мы встретим вас в Пятигорске и заселим в отель. Вы сможете немного отдохнуть, а потом отправимся на обед и экскурсию. Гид проведет по всем главным достопримечательностям города: заглянем в легендарный «Провал» с Остапом Бендером, посмотрим на Машук и попьем целебную воду в бюветах.
Горы Верхней Балкарии
Выезжаем из гостиницы в 9 утра в сторону грузинской границы. Наша первая остановка — Язык Дракона. Это необычная скала, где получаются отличные фотографии. После этого доедем до Голубого озера, а потом прогуляемся по Черекской теснине. Приготовьтесь к фантастическим видам и впечатляющим горам! Обязательно попробуем местную кухню, а вечером, когда доберемся до долины Уштулу, устроим душевные посиделки возле костра с вином и шашлыками. Будем любоваться звездным небом и горами.
Полеты на парапланах в Чегеме
Сегодня отправляемся летать! Мы поедем на знаменитый парадром в Чегемском ущелье. Красивые скалы, фантастические виды — вы увидите все это с высоты! А по пути заедем на Чегемские водопады и пообедаем национальными блюдами.
Еще сегодня посетим уникальное место — город мертвый Эль-Тюбю — древнее село со старинными загадочными склепами. Вечером доберемся в Приэльбрусье, заселимся в гостиницу и отдохнем.
Эльбрус и катание на сапах
Проснемся, позавтракаем и отправимся на Эльбрус! Поднимемся по канатной дороге на высоту 3800 метра — Эльбрус отсюда совсем близко, две снежные вершины так и манят! Полюбуемся всей этой горной красотой, спустимся обратно до поляны Азау и помчим на Былымское озеро кататься на сапах. Это очень красивый водный маршрут — то, что нужно в конце путешествия. После этого вернемся в Пятигорск — до новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах и отелях
- Трансфер по программе
- Экскурсии и сопровождение профессионального гида
- Подъем по канатной дороге
- Прокат sup-бордов
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Пятигорска и обратно
- Питание
- Полет на параплане