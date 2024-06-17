Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Первая ночь в гостинице в Пятигорске, размещение двухместное, удобства в номере. Вторая ночь — на турбазе в горах (с минимальными удобствами, но красивыми видами). Третья ночь — размещение в отеле Skazka lodge в Приэльбрусье.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местную кухню, а в один из вечеров устроим посиделки у костра с шашлыками и вином.