Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр

Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Мы придумали не просто путешествие в горы, а приключение, объединяющее сразу четыре стихии! Сначала будет «земля» — будем много ходить по Пятигорску и поднимемся на Машук.

Во второй день будет «огонь»
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— устроим посиделки возле костра с шашлыками и вином — и все это высоко в горах среди сказочных видов. Третий день — «воздух» — полетаем на парапланах в Чегемском ущелье. И четвертый день — «вода» — покатаемся на сапах по Былымскому озеру.

Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. Первая ночь в гостинице в Пятигорске, размещение двухместное, удобства в номере. Вторая ночь — на турбазе в горах (с минимальными удобствами, но красивыми видами). Третья ночь — размещение в отеле Skazka lodge в Приэльбрусье.

Питание. Не входит в стоимость тура. Будет возможность попробовать местную кухню, а в один из вечеров устроим посиделки у костра с шашлыками и вином.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Пятигорску

Мы встретим вас в Пятигорске и заселим в отель. Вы сможете немного отдохнуть, а потом отправимся на обед и экскурсию. Гид проведет по всем главным достопримечательностям города: заглянем в легендарный «Провал» с Остапом Бендером, посмотрим на Машук и попьем целебную воду в бюветах.

Прогулки по ПятигорскуПрогулки по ПятигорскуПрогулки по ПятигорскуПрогулки по Пятигорску
2 день

Горы Верхней Балкарии

Выезжаем из гостиницы в 9 утра в сторону грузинской границы. Наша первая остановка — Язык Дракона. Это необычная скала, где получаются отличные фотографии. После этого доедем до Голубого озера, а потом прогуляемся по Черекской теснине. Приготовьтесь к фантастическим видам и впечатляющим горам! Обязательно попробуем местную кухню, а вечером, когда доберемся до долины Уштулу, устроим душевные посиделки возле костра с вином и шашлыками. Будем любоваться звездным небом и горами.

Горы Верхней БалкарииГоры Верхней БалкарииГоры Верхней БалкарииГоры Верхней Балкарии
3 день

Полеты на парапланах в Чегеме

Сегодня отправляемся летать! Мы поедем на знаменитый парадром в Чегемском ущелье. Красивые скалы, фантастические виды — вы увидите все это с высоты! А по пути заедем на Чегемские водопады и пообедаем национальными блюдами.

Еще сегодня посетим уникальное место — город мертвый Эль-Тюбю — древнее село со старинными загадочными склепами. Вечером доберемся в Приэльбрусье, заселимся в гостиницу и отдохнем.

Полеты на парапланах в ЧегемеПолеты на парапланах в ЧегемеПолеты на парапланах в ЧегемеПолеты на парапланах в Чегеме
4 день

Эльбрус и катание на сапах

Проснемся, позавтракаем и отправимся на Эльбрус! Поднимемся по канатной дороге на высоту 3800 метра — Эльбрус отсюда совсем близко, две снежные вершины так и манят! Полюбуемся всей этой горной красотой, спустимся обратно до поляны Азау и помчим на Былымское озеро кататься на сапах. Это очень красивый водный маршрут — то, что нужно в конце путешествия. После этого вернемся в Пятигорск — до новых встреч!

Эльбрус и катание на сапахЭльбрус и катание на сапахЭльбрус и катание на сапах

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах и отелях
  • Трансфер по программе
  • Экскурсии и сопровождение профессионального гида
  • Подъем по канатной дороге
  • Прокат sup-бордов
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Пятигорска и обратно
  • Питание
  • Полет на параплане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Минеральные воды, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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