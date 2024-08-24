Встретим вас на ж. -д. вокзале Рязань-1 в 10:15 или в 10:35 на вокзале Рязань-2. Начнём знакомство с городом с обзорной автобусной экскурсии. Увидим те самые «грибы с глазами» и полюбуемся кружевным теремом в парке, осмотрим дом мецената Г. Рюмина и памятник Евпатию Коловрату, побываем на площади Ленина, главной в городе.

Прогуляемся по улицам Почтовой и Соборной. Покажем вам здание, где находился первый в Рязани синематограф и дом Максимилиана Факторовича, основателя всемирно известного бренда Max Factor.

Конечно же увидим Рязанский кремль, живописно расположенный у места, где река Лыбедь впадает в Трубеж. С земляного вала нам откроется невероятный вид на город. Полюбуемся Успенским собором 17 века в стиле нарышкинского барокко. Пообедаем в кафе и продолжим исследовать Рязань. На очереди — музей-усадьба И. П. Павлова, где бережно сохранили обстановку, в которой жил и работал учёный. Мы побываем в двух домах, прогуляемся по территории усадьбы и вдохнём ароматы сада.

После обеда поедем в посёлок Солотча неподалёку от Рязани. Обязательно посетим Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь 14 века. Дальше отправимся в развлекательный комплекс «В некотором царстве». Здесь и терема с роскошном резьбой, и волшебные замки, и башни со скульптурами героев былин и сказок, и даже мини-зоопарк. У вас будет 1 час, чтобы самостоятельно погулять по территории, сделать фотографии и перенестись в детство.

На обратном пути в Рязань остановимся у гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня». Покажется, будто мы вдруг заехали в скандинавский посёлок где-то в Норвегии с яркими красными домиками, зелёными лугами и даже собственным маяком. Фотографии здесь получаются очень крутые — и вряд ли кто-то поверит, что на выходные вы ездили в Рязань, а не летали в другую страну.

Вернёмся в город, заселимся в отель и отдохнём.