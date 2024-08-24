А ещё перенесёмся ненадолго в норвежскую деревушку с ярко-красными домами и скандинавскими видами, окунёмся в детство в развлекательном комплексе «В некотором царстве» и побываем в родном селе Сергея Есенина.
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право изменять порядок программы, отель, не уменьшая ее общего объёма.
Проживание. Будем жить в отеле «Ловеч» 3*, 2-местное размещение. За доплату возможно размещение в отелях «Приокская», «Форум», «Амакс», «Старый город».
Питание. В программу включены 1 завтрак и 2 обеда.
Дети. Участие в туре возможно с 6 лет, с детьми младше — под запрос.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Рязань: сказки, маяк и обзорная экскурсия
Встретим вас на ж. -д. вокзале Рязань-1 в 10:15 или в 10:35 на вокзале Рязань-2. Начнём знакомство с городом с обзорной автобусной экскурсии. Увидим те самые «грибы с глазами» и полюбуемся кружевным теремом в парке, осмотрим дом мецената Г. Рюмина и памятник Евпатию Коловрату, побываем на площади Ленина, главной в городе.
Прогуляемся по улицам Почтовой и Соборной. Покажем вам здание, где находился первый в Рязани синематограф и дом Максимилиана Факторовича, основателя всемирно известного бренда Max Factor.
Конечно же увидим Рязанский кремль, живописно расположенный у места, где река Лыбедь впадает в Трубеж. С земляного вала нам откроется невероятный вид на город. Полюбуемся Успенским собором 17 века в стиле нарышкинского барокко. Пообедаем в кафе и продолжим исследовать Рязань. На очереди — музей-усадьба И. П. Павлова, где бережно сохранили обстановку, в которой жил и работал учёный. Мы побываем в двух домах, прогуляемся по территории усадьбы и вдохнём ароматы сада.
После обеда поедем в посёлок Солотча неподалёку от Рязани. Обязательно посетим Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь 14 века. Дальше отправимся в развлекательный комплекс «В некотором царстве». Здесь и терема с роскошном резьбой, и волшебные замки, и башни со скульптурами героев былин и сказок, и даже мини-зоопарк. У вас будет 1 час, чтобы самостоятельно погулять по территории, сделать фотографии и перенестись в детство.
На обратном пути в Рязань остановимся у гостиничного комплекса «Рыбацкая деревня». Покажется, будто мы вдруг заехали в скандинавский посёлок где-то в Норвегии с яркими красными домиками, зелёными лугами и даже собственным маяком. Фотографии здесь получаются очень крутые — и вряд ли кто-то поверит, что на выходные вы ездили в Рязань, а не летали в другую страну.
Вернёмся в город, заселимся в отель и отдохнём.
На родину С. Есенина
После завтрака, в 9:30, поедем в село Константиново, на родину С. Есенина. Посетим Литературный музей, где познакомимся с жизнью и творчеством поэта, увидим его личные вещи и фотографии. Затем осмотрим усадьбу помещицы Лидии Ивановны Кашиной, которой поэт посвятил стихотворение «Зелёная причёска». Сейчас в доме находится Музей поэмы «Анна Снегина».
После экскурсии у вас будет свободное время. Желающие смогут побывать в церкви Казанской иконы Божией Матери, где крестили Есенина.
Пообедаем в кафе и поедем в село Пощупово. Посетим Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь 12-13 века. Святыню основали греческие монахи-миссионеры, они же принесли с собой из Византии чудотворную икону апостола Иоанна. В монастырь на службы водили и маленького С. Есенина.
В Рязань вернёмся к 16:00 и отвезём вас на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 300 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание: 1 завтрак и 2 обеда
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Услуги экскурсовода-сопровождающего
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Рязани и обратно
- Ужины