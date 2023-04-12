Ещё не бывали в Карелии или хотите увидеть её с новой стороны? Вам с нами! За 3 дня мы посетим главные достопримечательности и места, которые не показывают в большинстве туров.



Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.



Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.



Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.



Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.