Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации
Ещё не бывали в Карелии или хотите увидеть её с новой стороны? Вам с нами! За 3 дня мы посетим главные достопримечательности и места, которые не показывают в большинстве туров.
Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.
Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.
Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.
Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.
Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.
Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.
Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.
Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
23
июн
июн
14
июл
июл
11
авг
авг
25
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00Завершение: Санкт-Петербург, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 42 экскурсии для 11 туристов
Добрый день. Меня зовут Александр. Я социальный антрополог и люблю познавать новые места, людей, культуры. Я посетил 47 стран и получаю удовольствие от того, когда помогаю людям открывать для себя страны, города, регионы. Я считаю, что путешествие — это самая лучшая инвестиция в себя, поэтому отправляюсь в трип при любой возможности. Поездки со мной — это не сухие данные и исторические сведения, это интересные приключения с нескучной подачей информации, отличными историями и крутыми локациями.Задать вопрос
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