Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой

Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре, увидеть нетуристические локации

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Ещё не бывали в Карелии или хотите увидеть её с новой стороны? Вам с нами! За 3 дня мы посетим главные достопримечательности и места, которые не показывают в большинстве туров.

Днём в удобном темпе будем знакомиться с интересными локациями, а вечерами — наслаждаться спокойствием в живописных отелях.

Побываем на знаменитом Мраморном каньоне и полюбуемся водопадами, поднимемся на гору Паасо и колокольню заброшенной лютеранской кирхи.

Прокатимся вдоль изрезанных каменистых берегов национального парка, желающие расслабятся в чане с тёплой водой с видом на озеро.

Пейзажи запомнятся вам надолго, истории, которые вы услышите, будут увлекательными, а места, где будем обедать и ужинать порадуют отличной кухней и сервисом.
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и единение с природой
Ближайшие даты:
26
мая
23
июн
14
июл
11
авг
25
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, центр, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

На машине
Можно с детьми
Обзорные
Многодневные туры
3-дневные туры
Водные развлечения
Природа и пейзажи
Карелия
Выездные
На катере
Ладожское озеро
Популярные места

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
2 дня 17 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 17 часов
55 отзывов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Дыбенк...
12 апр
14 апр
19 апр
21 апр
от 12 550 за человека
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
101 отзыв
10 чудес Карелии за 2 дня: от водопада Кивач до Рускеалы
м. пл. Восстания / м. Дыбенко
Завтра
12 апр
15 апр
от 7 350 за человека
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
12 апр
14 апр
19 апр
21 апр
от 19 750 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ