Эта авторская прогулка — ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века. Вы окажетесь в городе накануне событий, которые навсегда изменили его уклад, культуру и облик. Мы проведем вас по старинным улицам от Большой Морской до Итальянской, откроем любимые места высшего общества, расскажем о моде того времени и поможем представить жизнь Петербурга на пороге новой эпохи.

Петербург глазами жителей начала 20 века

Бурлящая жизнь дореволюционного города, искусство декаданса и скандальные кутежи, жизнь поэтов и гвардейцев, быт великих князей и простых горожан — обо всем этом мы поговорим на прогулке, которая перенесет вас на сотню лет назад. Вы увидите город глазами высшего света, интеллигенции Серебряного века и бедных петербуржцев. Узнаете, кто диктовал моду в предреволюционном Петербурге, где и как богема Северной столицы проводила досуг и какие архитектурные шедевры стали символами той эпохи. Вместе мы приоткроем завесу прошлого, чтобы погрузиться в атмосферу блистательной столицы накануне заката.

Места, где кипела жизнь и творилась и история

Наш маршрут берет начало у одного из красивейших мест города, арки Главного штаба. Здесь вы услышите о модных домах Петербурга, роскошных ресторанах начала 20 века, работах Фаберже и яхт-клубах царской эпохи. Следом мы прогуляемся по старейшим петербургским улицам — Большой Морской, Большой Конюшенной, Итальянской и Невскому проспекту, где происходили самые заметные события в жизни высшего общества. Посмотрим на легендарное кафе «Подвал Бродячей собаки», заглянем на Манежную площадь. И, конечно, поговорим о жизни богемного Петербурга — литературного, театрального, балетного, — проходя по Итальянской улице и площади Искусств.