Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице

Эта авторская прогулка - ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века

5
1 отзыв
Эта авторская прогулка — ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века.

Вы окажетесь в городе накануне событий, которые навсегда изменили его уклад, культуру и облик.

Мы проведем вас по старинным улицам от Большой Морской до Итальянской, откроем любимые места высшего общества, расскажем о моде того времени и поможем представить жизнь Петербурга на пороге новой эпохи.
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице
Богемный Петербург: Прогулка по Имперской столице

Что вы увидите 🤩

  • Арка Главного Штаба
  • Итальянская улица
  • Морская и Большая Конюшенная улицы
  • Невский проспект
  • Кафе "Бродячая собака"
  • Манежная площадь.
Эта авторская прогулка — ваш билет в блистательный Петербург начала 20 века. Вы окажетесь в городе накануне событий, которые навсегда изменили его уклад, культуру и облик. Мы проведем вас по старинным улицам от Большой Морской до Итальянской, откроем любимые места высшего общества, расскажем о моде того времени и поможем представить жизнь Петербурга на пороге новой эпохи.
Петербург глазами жителей начала 20 века
Бурлящая жизнь дореволюционного города, искусство декаданса и скандальные кутежи, жизнь поэтов и гвардейцев, быт великих князей и простых горожан — обо всем этом мы поговорим на прогулке, которая перенесет вас на сотню лет назад. Вы увидите город глазами высшего света, интеллигенции Серебряного века и бедных петербуржцев. Узнаете, кто диктовал моду в предреволюционном Петербурге, где и как богема Северной столицы проводила досуг и какие архитектурные шедевры стали символами той эпохи. Вместе мы приоткроем завесу прошлого, чтобы погрузиться в атмосферу блистательной столицы накануне заката.
Места, где кипела жизнь и творилась и история
Наш маршрут берет начало у одного из красивейших мест города, арки Главного штаба. Здесь вы услышите о модных домах Петербурга, роскошных ресторанах начала 20 века, работах Фаберже и яхт-клубах царской эпохи. Следом мы прогуляемся по старейшим петербургским улицам — Большой Морской, Большой Конюшенной, Итальянской и Невскому проспекту, где происходили самые заметные события в жизни высшего общества. Посмотрим на легендарное кафе «Подвал Бродячей собаки», заглянем на Манежную площадь. И, конечно, поговорим о жизни богемного Петербурга — литературного, театрального, балетного, — проходя по Итальянской улице и площади Искусств.
🚩 Начало: Арка Главного Штаба
🏁 Место завершения: Площадь Искусств
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Личные расходы
Когда: По субботам и воскресениям в 16.00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария С.
Мария С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧐Авторские🧒Для детей👩‍🏫Для школьников🙍‍♂️Для подростков👵Для пенсионеров🏛История и архитектура⚙️Необычные☃️Зимние☀️Летние🧘На выходные👨‍👩‍👧‍👦Семейные🔭Обзорные📚Литература и искусство#Для жителей Петербурга#Гостиный двор🎫Билеты#Авторские

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
4.9
12
900
за 1 чел.
Богемный Петербург: прогулка вокруг эпохи в мини-группе
Переместиться в прошлое и взглянуть на город глазами князей, поэтов и гвардейцев начала 20 века
в субботу и воскресенье в 16:00
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4 000
за 1-8 чел.
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Петербург - одна из криминальных столиц России
Под запрос на любую дату и время
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
4.9
342
1 590
за 1 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
12:00
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Познакомьтесь с парадным образом Петербурга и жизнью главного его зодчего - Карлом Росси
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 900
за 1 чел.
Авторская кухня Петербурга: узнать и попробовать
Индивидуальная экскурсия по гастрономической столице России
Хулиганы Петербурга - Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
Индивидуальная экскурсия
5
8
1ч 45м
2 750
за 1-17 чел.
Хулиганы Петербурга - Ленинграда. Лиговка: хулиганы, ямщики, казаки
Для многих Петербург - это величественные дворцы, старинные здания и культурная столица
По договоренности с гидом
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
4.4
289
1 600
за 1 чел.
Ночной Петербург и развод мостов: на автобусе с теплоходной прогулкой
Какой Петербург в ночи
Ежедневно в 22:00
Прогулка на теплоходе "Северная Венеция" : реки, каналы и мосты
4.4
2490
1ч 15м
630
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка на теплоходе "Северная Венеция" : реки, каналы и мосты
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Ежедневно каждый час с 11:00 - 21:00
Петербург в стиле модерн
Индивидуальная экскурсия
4.9
10
9 000
за 1-4 чел.
Петербург в стиле модерн
Ритмы, моды и правила имперской столицы рубежа XIX-XX веков на авто-экскурсии
Прогулка по городским садам Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
3
990
за 1 чел.
Прогулка по городским садам Петербурга
Приглашаю вас на спокойную, медитативную прогулку по городским садам Петербурга
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
4.6
8
1ч 45м
1 199
за 1 чел.
Прогулка-феерия "Гоголь в Петербурге. Носъ"
На театрализованной прогулке вы не только прогуляетесь по центру Санкт-Петербурга, но и узнаете где...
Суббота и воскресенье в 15.30
«Петропавловка» — начало всех начал
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
3 900
за 1-6 чел.
«Петропавловка» — начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга

Мария С. проводит ещё 4 экскурсии

Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
4.9
26
1ч 30м
650
за 1 чел.
Спас на Крови снаружи и внутри. Прогулка вокруг эпохи
В центре Петербурга есть уникальный по красоте собор
понедельник, четверг, суббота, воскресенье 13.30
Казанский собор снаружи и внутри
4.9
12
1ч 30м
650
за 1 чел.
Казанский собор снаружи и внутри
Казанский собор - один из главных собор Петербурга
понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Исаакиевский собор снаружи и внутри
4.5
21
650
за 1 чел.
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Приглашаю вас на прогулку по Сенатской и Исаакиевской площади - туда, где восседает Медный всадник
понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
2ч 30м
1 700
за 1 чел.
Петербург впервые: авто-экскурсия в мини-группе
По субботам в 12.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺