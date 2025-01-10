Новогодняя экскурсия, на которой вы отправитесь в центр Санкт-Петербурга изучать достопримечательности и знакомиться с праздничным городом: увидите Дворцовую площадь и красавицу-ёлку, украшенную сотнями огней; узнаете о петербургских новогодних традициях прошлых веков и нашего времени; прокатитесь по Невскому проспекту; увидите, как сияет город и узнаете больше о рождественских ярмарках.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В новогоднее время Санкт-Петербург преображается: город начинает утопать в великолепных украшениях, повсюду появляются ёлки и ярмарки, тут и там зажигаются волшебные звёзды, а ярмарки на главных площадях создают великолепное настроение и желание окунуться в сказку и праздничную кутерьму. Хотите увидеть все самые красивые места Северной столицы? Приглашаем вас на нашу новогоднюю экскурсию по городу и гарантируем: с нашими профессиональными гидами вам будет красиво и интересно. Наша экскурсия начнётся на Дворцовой площади, где вы увидите главную ёлку города — великолепное дерево, установленное возле Эрмитажа. Наш экскурсовод расскажет вам о новогодних традициях царского времени, как встречали новый год и рождество в XIX веке, какие традиции и изменения принёс XX век, где сейчас принято собираться петербуржцам на гуляния перед Новым годом, куда стоит пойти с детьми и где расположены рождественские ярмарки. Торопитесь, волшебство начинается. Но тс-с-с! Все секреты новогоднего Петербурга вы увидите и узнаете во время программы, так что мы ждём именно вас!
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Главная ёлка города
- Дворцовая набережная
- Мраморный переулок
- Марсово поле
- Набережная реки Фонтанки
- Невский проспект
- Площадь Островского
- Елисеевский гастроном
- Рождественская Ярмарка на Манежной площади
- Улица Зодчего Росси
- Аничков Дворец
- Гостиный Двор
- Красный мост
- Универмаг на Красном мосту (Au-Pont Rouge)
- Малая Морская улица
- Манеж
- Конногвардейский бульвар
- Исаакиевская площадь
- Большая Морская улица
- Дворцовый мост
- Стрелка
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида по программе
- Новогодний сувенир каждому ребёнку (до 14 лет) в подарок от нашей компании
Что не входит в цену
- Личные расходы на сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, ВОЗЛЕ киоска ГТИБ, не внутри
Завершение: Дворцовая площадь, метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
10 янв 2025
Приятный, четкий тембр голоса экскурсовода!
Т
Татьяна
10 янв 2025
Были на экскурсии 7 января. Экскурсия оставила незабываемые впечатления благодаря профессионализму и душевности нашего гида Александра. Его рассказы сделали прогулку поистине волшебной. Спасибо огромное, Александр, за этот удивительный вечер!
О
ОЛЬГА
9 янв 2025
Добрый день!
Большое спасибо за эту экскурсионную программу! Ездили вместе с сыном подростком и нам обоим очень понравилось!
Мы услышали интересный рассказ гида о традициях празднования Нового года и Рождества в России
Большое спасибо за эту экскурсионную программу! Ездили вместе с сыном подростком и нам обоим очень понравилось!
Мы услышали интересный рассказ гида о традициях празднования Нового года и Рождества в России
Д
Дарья
8 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Узнала много нового о праздниках, их истории и традициях. Посетили красивые новогодние места города, также экскурсовод подал несколько интересных идей относительно того, как ещё можно необычно провести время в Питере. Под конец экскурсии привели нас на большую рождественскую ярмарку, что стало воистину замечательным завершением дня.
К
Карпова
8 янв 2025
Прогулка по ночному новогоднему Петербургу произвела впечатление. Наш гид Зоя очень увлекательно познакомила нас с красотами города, рассказала историю празднования нового года с царских времен до нынешнего времени. Ознакомила с историей дворцов, проезжаемых мимо, что позволило нам посетить еще несколько мест, о которых мы не знали, самостоятельно после экскурсии. Спаибо огромное организаторам.
Е
Евгений
8 янв 2025
Очень Крутая организация экскурсии! Александра подобрала удобное время, организовала билеты, объяснила как удобней добираться.
Сама экскурсия интересная и познавательная! Мастерски лавировали от витража к витражу между крупных групп, чтобы все увидеть и нам никто не мешал. Александра отвечала на любые вопросы по любому экспонату - мастер своего дела.
Единственная экскурсия по историческим музеям, где детям не было скучно
Сама экскурсия интересная и познавательная! Мастерски лавировали от витража к витражу между крупных групп, чтобы все увидеть и нам никто не мешал. Александра отвечала на любые вопросы по любому экспонату - мастер своего дела.
Единственная экскурсия по историческим музеям, где детям не было скучно
О
Олеся
7 янв 2025
Ожидали большего за такую цену. На семью 4 чел. отдали ~10 т. р. и пожалели. Маршрут не интересный, спасибо за Смольный собор, все остальное весьма странное. Иссакиевский в темноте без
Н
Николай
7 янв 2025
Экскурсия не понравилась. От подачи автобуса была газель. Экскурсовод не очень интересно рассказывала. Не рекомендую.
C
Cokolova
6 янв 2025
Отличная экскурсия. Всё понравилось. И хотя на улице шёл снег, но это не мешало нам отлично провести время
Е
Емельянова
6 янв 2025
Автобус маленький, холодный, печка не работала очень замёрзли. Экскурсовод Александр молодец, очень интересно рассказывал. . На этом все впечатления. . За 5 т. р. это не экскурсия, а сплошное безобразие, больше спутником не поеду. .
Л
Людмила
5 янв 2025
Отличная экскурсия.
В Питере не первый раз, но в Новогодние праздники впервые. Понравились локации, где мы останавливались. Интересную подачу истории Новогодних ёлок и традиций представил экскурсовод. Даже техническая остановка была удачно подобрана.
Спасибо.
В очередной раз была рада побывать на экскурсии со Спутником.
В Питере не первый раз, но в Новогодние праздники впервые. Понравились локации, где мы останавливались. Интересную подачу истории Новогодних ёлок и традиций представил экскурсовод. Даже техническая остановка была удачно подобрана.
Спасибо.
В очередной раз была рада побывать на экскурсии со Спутником.
Е
Екатерина
4 янв 2025
Экскурсовод супер! Экскурсия интересная, но не для меня) Мне бы хотелось мини группу, но обзорную. К сожалению, в мини группе такой не было.
Н
Немтинова
3 янв 2025
Увидели ночной Питер, всё красиво и захватывающе.
Н
Наталья
3 янв 2025
Много увидели! Гид Алена очень интересно провела экскурсию!
Э
Эрлих
3 янв 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.