Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 основания Петербурга и познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города. Дополнительно Вы посетите Смоленское кладбище и войдете в часовню Ксении Блаженной.
Ксения блаженная Петербургская – Святая, к которой приезжают со всего мира. Она бродила по городу после внезапной смерти ее супруга. Еще молодая Ксения отказалась от всего имущества и стала помогать жителям города. Сначала ее называли «юродивой», но после встречи с ней у многих все дела начинали идти к лучшему. После её смерти на Смоленском кладбище построили часовенку, куда поместили мощи Святой. Известно много случаев, когда Ксения помогала решить проблемы в семье, в работе и личной жизни.
Вы увидите:
Казанский собор
Исаакиевский собор (остановка)
Зимний дворец
Стрелка Васильевского острова (остановка)
Крейсер Аврора
Петропавловская крепость (остановка)
Часовня Ксении Петербургской (остановка)
Что входит
Услуги гида
Туристический автобус
Что не входит
Личные расходы (еда. напитки, сувениры, свечи и др. )
Начало и место завершения
🚩 Невский пр., 87/2
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.