Во время экскурсии 🧭 Вы узнаете историю 📖 основания Петербурга и познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города. Дополнительно Вы посетите Смоленское кладбище и войдете в часовню Ксении Блаженной.

Ксения блаженная Петербургская – Святая, к которой приезжают со всего мира. Она бродила по городу после внезапной смерти ее супруга. Еще молодая Ксения отказалась от всего имущества и стала помогать жителям города. Сначала ее называли «юродивой», но после встречи с ней у многих все дела начинали идти к лучшему. После её смерти на Смоленском кладбище построили часовенку, куда поместили мощи Святой. Известно много случаев, когда Ксения помогала решить проблемы в семье, в работе и личной жизни.

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