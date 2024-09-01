Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле

Исследуйте Петергоф: от истории и величия дворца до живописных парков и таинственных мест.

Пройдитесь по Нижнему парку, посетите музеи и насладитесь прогулкой по парку Александрия с его уникальными достопримечательностями.
5
1 оценка
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Два знаменитых парка Петергофа за один день на автомобиле
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание водной прогулки

Отправьтесь в путешествие и исследуйте Петергоф! Я заберу вас по месту проживания на автомобиле и вы отправитесь в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров, созданную по подобию Версаля. В неспешном темпе мы прогуляемся по тенистым аллеям сразу двух знаменитых парков Петергофа и у вас будет возможность насладиться прекрасными видами этих парков, расположенных на самом берегу моря, архитектурными и скульптурными шедеврами, дворцовым убранством, а в сезон - жемчужными брызгами сотен фонтанов. Что вас ожидает:
  • Путевая экскурсия. По дороге я проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.
  • По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться по его прекрасным аллеям и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.
  • Архитектурная доминанта в ансамбле музея-заповедника — Большой дворец. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.
  • Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: /b>«Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.
  • Далее мы перейдем в соседний парк — Александрия. При желании, можно совершить прогулку по парку на паровозике, а потом с гидом осмотреть наиболее понравившиеся места.
  • В нашем путешествии мы прогуляемся по извилистым дорожкам живописного парка, увидим детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, гимнастические снаряды, где они тренировались. Посетим дворец Коттедж, поднимемся по винтовой лестнице, увидим коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.
  • Мы увидим ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды, увидим Фермерский дворец и узнаем его историю. Вместе разберемся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое «Рыцарская Карусель», как выглядит герб Александрии и кто его придумал.
Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.
Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.
• Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:
  • В автомобиле поместятся до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу).
  • Парк Александрия. Режим работы: Ежедневно 8:00-20:00. Кассы: 10:00-18:00 Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00.
  • Фермерский дворец. Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 16:45. Кассы: 10:30-16:45. Выходной день — понедельник!
  • Дворец «Коттедж» Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 17:00. Кассы: 10:30-16:55. Выходной день — понедельник!
  • Петергофский дворец. Режим работы: 10:30-18:00. Касса (для индивидуальных посетителей): 10:30-12:00, 14:30-16:00. Выходной день — понедельник!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами
  • Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи
  • Архитектурную доминанту в ансамбле музея-заповедника - Большой дворец
  • Дворец «Монплезир»
  • Дворец «Эрмитаж»
  • Парк Александрия
  • Детский огородик, где приучались к труду императорские дети
  • Дворец Коттедж
  • Настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, напоминающую домик принцессы из сказки
  • Ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды
  • Фермерский дворец
  • Финский Залив, Руинный мост и плотину
Что включено
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Билеты во все музеи и парки (также понадобится купить билет гиду в парк)
  • Петергофский дворец:/n/nВзрослые - 600 Р/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 450 Р/n/n/nПарк Александрия:/n /nВзрослые - 300 Р /n /nУчащиеся (14-18 лет) - 150 Р/n/n/nФермерский дворец:/n /nВзрослые - 400 Р/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 350 P/n/n/nДворец «Коттедж»: /n/nВзрослые - 350 P/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 300 Р
  • Личные расходы и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу
  • Обратите внимание: выходной день во дворцах Петергофа и Александрии - понедельник
  • Билеты в Большой Петергофский Дворец нужно купить онлайн за две недели, либо в порядке живой очереди в день посещения
  • Заодно купите билеты и в Нижний парк, в том числе и гиду. Обращаем ваше внимание, что посещение дворца будет в составе экскурсионной группы (до 15 человек) и проводится экскурсоводом дворца
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
  • По желанию, возьмите небольшой перекус для мини-пикника и орешки для белок
  • Цены билетов:
  • ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ
  • Режим работы: 10:30-18:00 Касса (для индивидуальных посетителей): 10:30-12:00, 14:30-16:00
  • Стоимость билетов для взрослых - 600 руб
  • Билет для учащихся (14-18 лет) - 450 руб
  • Прокатиться на паровозике по парку Александрия - 300 руб
  • ПАРК АЛЕКСАНДРИЯ
  • Режим работы: Ежедневно 8:00-20:00 Кассы: 10:00-18:00 Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00. При наличии билета в Нижний парк - билет не требуется
  • Стоимость билетов для взрослых - 300 руб
  • Билет для учащихся (14-18 лет) - 150 руб
  • ФЕРМЕРСКИЙ ДВОРЕЦ
  • Режим работы: 10:30-18:00 Вход до 16:45 Кассы: 10:30-16:45 Выходной день - понедельник
  • Билет для взрослых - 400 руб
  • Билет для учащихся (14-18 лет) - 350 руб
  • ДВОРЕЦ «КОТТЕДЖ»
  • Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 17:00 Кассы: 10:30-16:55 Выходной день - понедельник
  • Стоимость билетов Билет для взрослых - 350 руб
  • Билет для учащихся (14-18 лет) - 300 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 сен 2024

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