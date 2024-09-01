Отправьтесь в путешествие и исследуйте Петергоф! Я заберу вас по месту проживания на автомобиле и вы отправитесь в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров, созданную по подобию Версаля. В неспешном темпе мы прогуляемся по тенистым аллеям сразу двух знаменитых парков Петергофа и у вас будет возможность насладиться прекрасными видами этих парков, расположенных на самом берегу моря, архитектурными и скульптурными шедеврами, дворцовым убранством, а в сезон - жемчужными брызгами сотен фонтанов. Что вас ожидает:

Путевая экскурсия. По дороге я проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.

По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться по его прекрасным аллеям и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.

Архитектурная доминанта в ансамбле музея-заповедника — Большой дворец. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.

Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: /b>«Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.

Далее мы перейдем в соседний парк — Александрия. При желании, можно совершить прогулку по парку на паровозике, а потом с гидом осмотреть наиболее понравившиеся места.

В нашем путешествии мы прогуляемся по извилистым дорожкам живописного парка, увидим детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, гимнастические снаряды, где они тренировались. Посетим дворец Коттедж, поднимемся по винтовой лестнице, увидим коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.

Мы увидим ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды, увидим Фермерский дворец и узнаем его историю. Вместе разберемся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое «Рыцарская Карусель», как выглядит герб Александрии и кто его придумал.

Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.

Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.

• Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация: