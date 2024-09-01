Исследуйте Петергоф: от истории и величия дворца до живописных парков и таинственных мест.
Пройдитесь по Нижнему парку, посетите музеи и насладитесь прогулкой по парку Александрия с его уникальными достопримечательностями.
Пройдитесь по Нижнему парку, посетите музеи и насладитесь прогулкой по парку Александрия с его уникальными достопримечательностями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание водной прогулки
Отправьтесь в путешествие и исследуйте Петергоф! Я заберу вас по месту проживания на автомобиле и вы отправитесь в самую знаменитую загородную резиденцию русских императоров, созданную по подобию Версаля. В неспешном темпе мы прогуляемся по тенистым аллеям сразу двух знаменитых парков Петергофа и у вас будет возможность насладиться прекрасными видами этих парков, расположенных на самом берегу моря, архитектурными и скульптурными шедеврами, дворцовым убранством, а в сезон - жемчужными брызгами сотен фонтанов. Что вас ожидает:
- Путевая экскурсия. По дороге я проведу путевую экскурсию, чтобы подготовить вас к посещению Петергофа. Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и вновь обрёл великолепие.
- По прибытии в Петергоф мы отправимся в Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами. Когда-то по этим аллеям ходили императорские особы и европейские послы, простым людям доступ был закрыт. Сейчас же у вас появится возможность прогуляться по его прекрасным аллеям и узнать историю этого удивительного места. Вы увидите Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи.
- Архитектурная доминанта в ансамбле музея-заповедника — Большой дворец. На экскурсии по интерьерам дворца в сопровождении местного гида вы погрузитесь в водоворот исторических событий и дворцовых тайн.
- Вместо посещения Большого дворца можно выбрать один из малых музеев: /b>«Монплезир» — любимый дворец Петра Первого, «Эрмитаж», где находится уникальный подъёмный стол, или «Марли», где сохранилось множество подлинных вещей первого российского императора.
- Далее мы перейдем в соседний парк — Александрия. При желании, можно совершить прогулку по парку на паровозике, а потом с гидом осмотреть наиболее понравившиеся места.
- В нашем путешествии мы прогуляемся по извилистым дорожкам живописного парка, увидим детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, гимнастические снаряды, где они тренировались. Посетим дворец Коттедж, поднимемся по винтовой лестнице, увидим коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.
- Мы увидим ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды, увидим Фермерский дворец и узнаем его историю. Вместе разберемся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое «Рыцарская Карусель», как выглядит герб Александрии и кто его придумал.
Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.
Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:.
• Мы прогуляемся к заливу, пройдем по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина, узнаем, что помнят вековые деревья парка, покормим уток, которые живут в полынье и, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт. Важная информация:
- В автомобиле поместятся до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу).
- Парк Александрия. Режим работы: Ежедневно 8:00-20:00. Кассы: 10:00-18:00 Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00.
- Фермерский дворец. Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 16:45. Кассы: 10:30-16:45. Выходной день — понедельник!
- Дворец «Коттедж» Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 17:00. Кассы: 10:30-16:55. Выходной день — понедельник!
- Петергофский дворец. Режим работы: 10:30-18:00. Касса (для индивидуальных посетителей): 10:30-12:00, 14:30-16:00. Выходной день — понедельник!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк с его многочисленными каскадами и скульптурами
- Большой каскад, фонтан «Самсон» и небольшие фонтаны-шутихи
- Архитектурную доминанту в ансамбле музея-заповедника - Большой дворец
- Дворец «Монплезир»
- Дворец «Эрмитаж»
- Парк Александрия
- Детский огородик, где приучались к труду императорские дети
- Дворец Коттедж
- Настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, напоминающую домик принцессы из сказки
- Ажурную готическую капеллу, готический колодец в котором нет воды
- Фермерский дворец
- Финский Залив, Руинный мост и плотину
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты во все музеи и парки (также понадобится купить билет гиду в парк)
- Петергофский дворец:/n/nВзрослые - 600 Р/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 450 Р/n/n/nПарк Александрия:/n /nВзрослые - 300 Р /n /nУчащиеся (14-18 лет) - 150 Р/n/n/nФермерский дворец:/n /nВзрослые - 400 Р/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 350 P/n/n/nДворец «Коттедж»: /n/nВзрослые - 350 P/n/nУчащиеся (14-18 лет) - 300 Р
- Личные расходы и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал)
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу
- Обратите внимание: выходной день во дворцах Петергофа и Александрии - понедельник
- Билеты в Большой Петергофский Дворец нужно купить онлайн за две недели, либо в порядке живой очереди в день посещения
- Заодно купите билеты и в Нижний парк, в том числе и гиду. Обращаем ваше внимание, что посещение дворца будет в составе экскурсионной группы (до 15 человек) и проводится экскурсоводом дворца
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, возьмите небольшой перекус для мини-пикника и орешки для белок
- Цены билетов:
- ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ
- Режим работы: 10:30-18:00 Касса (для индивидуальных посетителей): 10:30-12:00, 14:30-16:00
- Стоимость билетов для взрослых - 600 руб
- Билет для учащихся (14-18 лет) - 450 руб
- Прокатиться на паровозике по парку Александрия - 300 руб
- ПАРК АЛЕКСАНДРИЯ
- Режим работы: Ежедневно 8:00-20:00 Кассы: 10:00-18:00 Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00. При наличии билета в Нижний парк - билет не требуется
- Стоимость билетов для взрослых - 300 руб
- Билет для учащихся (14-18 лет) - 150 руб
- ФЕРМЕРСКИЙ ДВОРЕЦ
- Режим работы: 10:30-18:00 Вход до 16:45 Кассы: 10:30-16:45 Выходной день - понедельник
- Билет для взрослых - 400 руб
- Билет для учащихся (14-18 лет) - 350 руб
- ДВОРЕЦ «КОТТЕДЖ»
- Режим работы: 10:30-18:00. Вход до 17:00 Кассы: 10:30-16:55 Выходной день - понедельник
- Стоимость билетов Билет для взрослых - 350 руб
- Билет для учащихся (14-18 лет) - 300 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
1 сен 2024
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