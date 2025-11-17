Эта экскурсия — погружение в историю здания 19 века.
Вы прогуляетесь по анфиладе комнат и оцените роскошные интерьеры, изобилующие мрамором, золотом и дорогими породами дерева. И конечно, услышите увлекательные рассказы как о самом особняке, так и о разных его обитателях.
Описание билета
Вы увидите:
- Зелёную гостиную и эркер, где проходят выставки живописи, графики, фотографий
- Дубовый зал с резными панелями и действующим камином 16 века — подлинным шедевром Итальянского Ренессанса.
- Белый зал, построенный в стиле Людовика XV
- Бронзовый зал в стиле эклектика, с одним из первых в Петербурге электрическим освещением — творением выдающегося зодчего М. Месмахера.
И узнаете:
- О первоначальном владельце этого дома, российском Ротшильде — миллиардере бароне Штиглице, и о том как он подарил его в качестве приданого своей падчерице
- Как появились бархатные стены в одной из комнат: техникой создания такой обивки владеют только 5 мастеров в мире, стоимость одной стены — свыше 70 млн рублей
- Почему император лишил сенатора герба и не разрешал пользоваться им до конца жизни
И это только несколько историй, которые увлекут вас внутри изумительно красивых интерьеров.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — за несколько часов до экскурсии по ссылке
- Билеты включены в стоимость
- Посещение выставок в особняке входит в программу и стоимость экскурсии
- Рекомендуемый возраст детей — от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2975 ₽
|Пенсионеры
|2805 ₽
|Школьники
|2805 ₽
|Студенты
|2805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Адмиралтейская»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5636 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
анна
17 ноя 2025
Обязательно к посещению
Полина
17 ноя 2025
Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших дней с 19 века, паркет и бархат на стенах, дубовая библиотека!
Что касается именно бюро
Дарья
16 ноя 2025
За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и технические решения поражают своими масштабами и прогрессивными идеями, примененными еще в 19 веке. Удивительная
Татьяна
3 ноя 2025
Очень красивое здание с богатой историей и прекрасным оформлением залов. Очень интересно и приятно было находиться в этом здании.
М
Мария
23 окт 2025
Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим великолепием. Однозначно рекомендую увидеть это своими глазами.
Наталия
18 окт 2025
Экскурсия по особняку сенатора Половцова прошла великолепно!
Прекрасная, содержательная информация!
Впечатление незабываемое!
Н
Наталия
12 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно находить в городе новые неизведанные места. Интерьеры Дома Архитектура не могут не восхищать. Низкий поклон людям, которые сохраняют и поддерживают такие изумительные и так хорошо сохранившиеся шедевры
Н
Надежда
4 окт 2025
Очень понравилось 👍
Светлана
20 сен 2025
Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел.
Н
Наталья
16 сен 2025
Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в ней из четырёх видов мрамора; оркестровая с отделкой из орехового дерева. Бальный зал с венецианским зеркалом.
И, конечно, бронзовый, он же ужинный зал - восхитительно!
