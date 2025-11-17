Мои заказы

Экскурсия по особняку сенатора Половцова (билеты включены)

Побывать в петербургском Доме архитектора и восхититься его внутренним убранством
Эта экскурсия — погружение в историю здания 19 века.

Вы прогуляетесь по анфиладе комнат и оцените роскошные интерьеры, изобилующие мрамором, золотом и дорогими породами дерева. И конечно, услышите увлекательные рассказы как о самом особняке, так и о разных его обитателях.
10 отзывов
Описание билета

Вы увидите:

  • Зелёную гостиную и эркер, где проходят выставки живописи, графики, фотографий
  • Дубовый зал с резными панелями и действующим камином 16 века — подлинным шедевром Итальянского Ренессанса.
  • Белый зал, построенный в стиле Людовика XV
  • Бронзовый зал в стиле эклектика, с одним из первых в Петербурге электрическим освещением — творением выдающегося зодчего М. Месмахера.

И узнаете:

  • О первоначальном владельце этого дома, российском Ротшильде — миллиардере бароне Штиглице, и о том как он подарил его в качестве приданого своей падчерице
  • Как появились бархатные стены в одной из комнат: техникой создания такой обивки владеют только 5 мастеров в мире, стоимость одной стены — свыше 70 млн рублей
  • Почему император лишил сенатора герба и не разрешал пользоваться им до конца жизни

И это только несколько историй, которые увлекут вас внутри изумительно красивых интерьеров.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — за несколько часов до экскурсии по ссылке
  • Билеты включены в стоимость
  • Посещение выставок в особняке входит в программу и стоимость экскурсии
  • Рекомендуемый возраст детей — от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный2975 ₽
Пенсионеры2805 ₽
Школьники2805 ₽
Студенты2805 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Адмиралтейская»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5636 туристов
Меня зовут Максим, я работаю гидом 4 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!

Отзывы и рейтинг

Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
анна
17 ноя 2025
Обязательно к посещению
Полина
Полина
17 ноя 2025
Сам дом архитектор - дом Половцева, очень впечатляет, очень красивые интерьеры, много что сохранилось до наших дней с 19 века, паркет и бархат на стенах, дубовая библиотека!
Что касается именно бюро
читать дальше

экскурсионного - мы заплатили за экскурсию индивидуальную 2 человека, по итогу была группа вся от этого бюро в общей сложности человек 15. Стоимость билета на сайте Дома архитектора 1500 рублей в группе, мы заплатили по 3000 рублей. Мне думается это все-таки обман. Поэтому рекомендую купить билет на сайте Дома архитектора. Экскурсия не индивидуальная и ведет ее экскурсовод музея.

Дарья
Дарья
16 ноя 2025
За ничем не примечательными фасадами казалось обычного дома скрыта жемчужина архитектурной мысли, подлинные уникальные интерьеры и технические решения поражают своими масштабами и прогрессивными идеями, примененными еще в 19 веке. Удивительная
читать дальше

судьба владельцев особняка не оставила никого равнодушными. Однозначно рекомендую к посещению, как и академию художеств барона фон Штиглица, имеющего отношение к этому дворцу, о чем вы и узнаете на этой увлекательной экскурсии.

Татьяна
Татьяна
3 ноя 2025
Очень красивое здание с богатой историей и прекрасным оформлением залов. Очень интересно и приятно было находиться в этом здании.
М
Мария
23 окт 2025
Особняк совершенно не взрачный снаружи, скрывает в себе сокровища удивительной красоты, где каждое помещение поражает своим великолепием. Однозначно рекомендую увидеть это своими глазами.
Наталия
Наталия
18 окт 2025
Экскурсия по особняку сенатора Половцова прошла великолепно!
Прекрасная, содержательная информация!
Впечатление незабываемое!
Н
Наталия
12 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Очень интересно находить в городе новые неизведанные места. Интерьеры Дома Архитектура не могут не восхищать. Низкий поклон людям, которые сохраняют и поддерживают такие изумительные и так хорошо сохранившиеся шедевры
Н
Надежда
4 окт 2025
Очень понравилось 👍
Светлана
Светлана
20 сен 2025
Великолепная экскурсия в центре города, особенно для тех, кто не первый раз в Петербурге, и основные маршруты уже посмотрел. Не новодел.
Н
Наталья
16 сен 2025
Очень яркое впечатление от интерьеров особняка. Много декора из дерева: шикарная дубовая библиотека и камин в ней из четырёх видов мрамора; оркестровая с отделкой из орехового дерева. Бальный зал с венецианским зеркалом.
И, конечно, бронзовый, он же ужинный зал - восхитительно!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

