Вас ждет тур, сочетающий насыщенную экскурсионную программу и возможность активного отдыха на природе в Карелии. В стоимость тура уже включены все основные билеты и экскурсии, в том числе в музей-заповедник Кижи». Вы увидите все самые интересные достопримечательности Карелии.
Выберите то, что подходит именно вам: джип-тур, сплав по реке, трекинг с хаски или тихий и спокойный день.
Выберите то, что подходит именно вам: джип-тур, сплав по реке, трекинг с хаски или тихий и спокойный день.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Остров Кижи
- Залив Кирьявалахти
Описание тура
Пятидневный тур в Карелию с проживанием в Петрозаводске и выездом из Санкт-Петербурга. Отличный вариант для тех, кто предпочитает комфортный отдых и хочет увидеть всю красоту природы Карелии. За пять дней вы успеете увидеть древние стены Александро-Свирского монастыря, интерактивный музей в городе Олонце, причудливые остатки древнего вулкана Гирваса, просторную набережную Онежского озера, знаменитый остров Кижи и горный парк «Рускеала». Отели Петрозаводска — это самые лучшие отели Карелии. Вы сможете выбрать категорию отеля, которая подойдет именно вам, чтобы отдых был максимально комфортным. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|34 450 ₽
|Отель категории «Оптима»
|39 250 ₽
|Отель категории «Экстра»
|56 950 ₽
|Отель категории «Хит»
|45 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Остров Кижи
- Залив Кирьявалахти
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 4 ночи
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение острова Кижи
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
- Трансфер на катере «Метеор» по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по о. Кижи с местным лицензированным гидом
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Сплав по реке Шуя: 2900 руб. /взр., 2500 руб./дети до 13 лет включительно. Минимальный возраст детей - 5 полных лет
- Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 9500 руб. /чел. (группа 3 человека) 12900 руб/чел. (группа 2 человека). Минимальный возраст детей - 6 полных лет
- Прогулка на каноэ по озеру Белое: 9900 руб. /чел. (мин. группа 2 человек). Минимальный возраст детей - 5 полных лет
- Трекинг с собаками хаски: 6750 руб. /чел., 3750 дети до 13 лет (мин. группа 2 человек). Минимальный возраст детей - 6 полных лет
- Катание на квадроциклах: 15500 руб. - один человек на квадроцикле, 10500 руб. - стоимость за человека при условии два человека на одном квадроцикле (мин. группа 2 человека). Ограничение для детей по росту: строго выше 150 см
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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