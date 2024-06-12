Вас ждет тур, сочетающий насыщенную экскурсионную программу и возможность активного отдыха на природе в Карелии. В стоимость тура уже включены все основные билеты и экскурсии, в том числе в музей-заповедник Кижи». Вы увидите все самые интересные достопримечательности Карелии. Выберите то, что подходит именно вам: джип-тур, сплав по реке, трекинг с хаски или тихий и спокойный день.

Описание тура

Пятидневный тур в Карелию с проживанием в Петрозаводске и выездом из Санкт-Петербурга. Отличный вариант для тех, кто предпочитает комфортный отдых и хочет увидеть всю красоту природы Карелии. За пять дней вы успеете увидеть древние стены Александро-Свирского монастыря, интерактивный музей в городе Олонце, причудливые остатки древнего вулкана Гирваса, просторную набережную Онежского озера, знаменитый остров Кижи и горный парк «Рускеала». Отели Петрозаводска — это самые лучшие отели Карелии. Вы сможете выбрать категорию отеля, которая подойдет именно вам, чтобы отдых был максимально комфортным. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.