  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты

Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
Я не только местный житель, но и профессиональный гид и актёр.

Я знаю всё о своём родном городе и хочу поделиться своими знаниями 🎓 с вами.

Мы отправимся на ночную прогулку 👣 по Петербургу.

Ночь самое идеальное время для изучения города.

За 3 часа вы увидите Таврический дворец и Смольный собор, прогуляетесь по набережной Невы и увидите те самые разводные мосты.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 990 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты

Что вы увидите

  • Разведение Дворцового, Троицкого и Литейного мостов с пристаней на набережной Невы
  • Шедевры исторического центра в архитектурно-художественной подсветке.
Необычная обзорная экскурсия ⛳ по ночному городу от профессионального гида, актёра и коренного петербуржца.
Белая ночь сама по себе восьмое чудо Света, но архитектурно-художественная подсветка площадей и проспектов Петербурга превращает её в одно из самых незабываемых зрелищ в мире. Ночное время позволяет нам увидеть не только главные достопримечательности 🏛️ центра Северной столицы ⭐️, но и доехать до архитектурных шедевров, находящихся в стороне от привычных обзорных маршрутов. Так, например, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.
Кульминацией путешествия станет разведение наших «крылатых» мостов — Дворцового, Троицкого и Литейного, которым мы будем любоваться с пристаней на набережной Невы.
После экскурсии 🧭, к 2 часам ночи мы доставим вас до вашего отеля в пределах исторического центра (левый берег Невы). Нет доставки на Васильевский остров 🏝️, Петроградскую и Выборгскую стороны.
Экскурсия проводится на комфортабельном микроавтобусе. Предусмотрены остановки для фото-паузы.
Внимание: льгот на экскурсию нет. Участие в экскурсии строго для детей от 7 лет.
Что входит
  • артистичный гид, любящий свое дело
  • поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга
  • увлекательный рассказ
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • не менее 5 остановок по маршруту следования
  • вид на разводящиеся мосты
  • обратный трансфер в пределах исторического центра города
Что не входит
  • осмотр достопримечательностей изнутри
Начало
🚩 Садовая ул. 17, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы).
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты
Индивидуальная экскурсия. Петербургская ночь. Мосты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий О.
Валерий О.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Валерий О. проводит ещё 3 экскурсии

Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
1 500
3 часа
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
230 отзывов
Петербургская ночь. Мосты
1 500
3 часа
Петербургская ночь. Мосты
92 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
7 990
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
32 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва