Индивидуальная прогулка на катере Blueberry по рекам и каналам

Камерная прогулка на современном катере комфорт-класса для компании до 11 человек. Маршрут по центру Петербурга, Финскому заливу или развод мостов.

Берите друзей, родных, закуски и напитки, а затем отправляйтесь вместе с нами в самое яркое путешествие по Северной столице!
Описание экскурсии

Прогулка по рекам и каналам — это must-see в Петербурге. Вариантов, как покататься по знаменитой Фонтанке или Неве так много, что, кажется, сложно придумать что-то новое. Но мы попробовали и создали Блюберри — прогулочный катер от команды Nevatrip. Здесь ничего лишнего, только реки и каналы, стол с легкими закусками, шум Невы и смех близких людей. При этом адаптировать прогулку можно как угодно: от экскурсии и первого знакомства с городом до самого питерского дня рождения в кругу самых близких. А значит всего пара кликов — и ваше уникальное впечатление путешествие в Питере уже забронировано. В чем особенность прогулки?
  • Современный катер Blueberry комфорт-класса с 3 зонами отдыха.
  • Классические маршруты по центру Петербурга, Финскому заливу или под развод мостов (До конца апреля ночные рейсы проходят без маршрута под разводные мосты.).
  • Возможность принести свою еду и алкоголь на борт.
  • Возможность взять с собой животных и маленьких детей.
  • Обогреватель и тент для комфорта в любую погоду.
•Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00. Маршрут катания Прогулка стартует от набережной реки Фонтанки, 64. Маршрут зависит от выбранной длительности:

  • До 2 часов — прогулка по центральным рекам и каналам с выходом в Неву. Вы увидите Исаакиевский собор, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
  • От 2 до 3 часов — прогулка по центральным рекам и выход в Финский залив.
  • От 3 часов — прогулка по любым водным артериям города с возможностью отправиться в пригороды: Петергоф, Кронштадт, Стрельна.

•От 2 часов 15 минут — ночная прогулка с наблюдением разводки главных мостов города. Важная информация:

  • Стоимость рассчитана на компанию от 1 до 11 человек независимо от количества участников круиза.
  • В прогулку дополнительно закладывается 15 минут на посадку, высадку и подготовку катера.
  • Время аренды неограниченно — можете забронировать как дневной, так и ночной рейс.
  • Билет электронный и единый для всех гостей, печатать не нужно — достаточно показать с экрана телефона.
  • Можете приносить свою еду и алкоголь, но просьба не брать сильно пачкающиеся продукты и напитки.
  • Стоимость варьируется по дням недели и времени: будни от 12 990 ₽/час, выходные от 13 990 ₽/час.
  • Минимальная длительность: 1 час 15 минут для дневных рейсов, 2 часа 15 минут для ночных.
  • Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевский собор
  • Зимняя канавка
  • Эрмитаж
  • Дворцовый мост
  • Адмиралтейство
  • Медный всадник
  • Благовещенский мост
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Аничков мост
  • Мариинский театр
  • Новая Голландия
Что включено
  • Услуги капитана
  • Спасательные жилеты для взрослых и детей (включая жилет для собаки)
  • Комплекты одноразовой посуды
  • Набор бокалов и стаканов на всех гостей
  • Туалет
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная реки Фонтанки, 64
Завершение: НАБ.Р. Фонтанки, 64
Когда и сколько длится?
Когда: Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00.
Экскурсия длится около 1 часа 9 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

16 250 ₽ за экскурсию