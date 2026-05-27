Прогулка по рекам и каналам — это must-see в Петербурге. Вариантов, как покататься по знаменитой Фонтанке или Неве так много, что, кажется, сложно придумать что-то новое. Но мы попробовали и создали Блюберри — прогулочный катер от команды Nevatrip. Здесь ничего лишнего, только реки и каналы, стол с легкими закусками, шум Невы и смех близких людей. При этом адаптировать прогулку можно как угодно: от экскурсии и первого знакомства с городом до самого питерского дня рождения в кругу самых близких. А значит всего пара кликов — и ваше уникальное впечатление путешествие в Питере уже забронировано. В чем особенность прогулки?

Современный катер Blueberry комфорт-класса с 3 зонами отдыха.

Классические маршруты по центру Петербурга, Финскому заливу или под развод мостов (До конца апреля ночные рейсы проходят без маршрута под разводные мосты.).

Возможность принести свою еду и алкоголь на борт.

Возможность взять с собой животных и маленьких детей.

Обогреватель и тент для комфорта в любую погоду.

•Гибкое расписание: ежедневно с 11:00 до 03:00. Маршрут катания Прогулка стартует от набережной реки Фонтанки, 64. Маршрут зависит от выбранной длительности:

До 2 часов — прогулка по центральным рекам и каналам с выходом в Неву. Вы увидите Исаакиевский собор, Зимнюю канавку, Эрмитаж, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.

От 2 до 3 часов — прогулка по центральным рекам и выход в Финский залив.

От 3 часов — прогулка по любым водным артериям города с возможностью отправиться в пригороды: Петергоф, Кронштадт, Стрельна.

•От 2 часов 15 минут — ночная прогулка с наблюдением разводки главных мостов города. Важная информация: