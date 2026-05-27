Всего за одни выходные вы посетите главные природные и духовные места Карелии. Прогуляетесь по экотропам «Долины водопадов» и увидите мраморный каньон в парке «Рускеала». Второй день проведёте на легендарном Валааме. Формат выберете сами — расширенная экскурсия с местным гидом или самостоятельное изучение и водная прогулка по Ладожским шхерам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1: Санкт-Петербург — экопарк «Долина водопадов» — горный парк «Рускеала» — размещение в отеле в Сортавале

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — остановка у ст. м. «Озерки»

8:00 — отправление от ст. м. «Озерки». Трассовая экскурсия «Легенды Карельского перешейка: от викингов до наших дней»

10:00 — техническая остановка по дороге в г. Приозерске

10:30 — трассовая экскурсия «Дорога в страну водопадов»

11:30 — посещение экопарка «Долина водопадов»

— оборудованная экотропа вдоль берега реки Иййоки и каскада водопадов

— дендроагросад, саамская деревня, кузница и водяная мельница

— встреча с оленями, лосями и хаски

— музей «Мёд от Добродеда» с бесплатными дегустациями карельского мёда, медовухи, иван-чая, варенья из шишек и лесных ягод

13:30 — отправление в Сортавалу и трассовая экскурсия по истории города

14:30 — обед (за доплату по желанию)

16:00 — посещение горного парка «Рускеала»

— Мраморный каньон и озеро Светлое

— Рускеальский провал, Итальянский карьер, Сад камней и другие места

19:00 — выезд из горного парка «Рускеала»

20:00–21:00 — прибытие в Сортавалу и расселение по отелям. Свободный вечер

День 2: Сортавала — программа на выбор — Санкт-Петербург

7:30–8:00 — выселение и завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)

Вариант 1. Экскурсия на остров Валаам на «Метеоре»

9:00 — отправление на Валаам

10:00 — пешеходная экскурсия по острову с местным гидом (2 часа). Гора Фавор, Знаменская часовня, Святые врата, Петропавловская церковь, Успенская трапезная церковь, церковь Валаамской иконы Божией Матери, Свято-Преображенский собор

12:30 — обед в трапезной монастыря с блюдами из натуральных продуктов по старинным рецептам (включён в стоимость)

13:30 — пешеходная экскурсия с местным гидом (1,5 часа). Никольский скит, яблоневый сад, монастырская таможня, храм во имя святителя Николая Чудотворца

Важно! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию «Никольский скит» на экскурсию «Новый Иерусалим»

16:00 — возвращение в Сортавалу на «Метеоре». Свободное время

Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер

9:00 — отправление на Валаам

10:00 — прибытие в Монастырскую бухту и самостоятельная прогулка по острову

Рекомендуем маршрут: лестница к горе Фавор — Знаменская часовня — Святые врата — ансамбль монастырского каре с Успенской церковью — Спасо-Преображенский собор

13:00 — отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам

14:00 — осмотр Ладожских шхер с воды

15:00 — прибытие в Сортавалу. Свободное время

Общее продолжение для всех программ:

18:00 — сбор группы и отправление в Санкт-Петербург. Техническая остановка по пути

22:00 — ст. м. «Озерки»

22:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества предоставляемых услуг

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем учитывать, что время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочно

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит:

трансфер на комфортном туристическом автобусе (вместимость зависит от набора группы)

размещение в отеле выбранной категории в г. Сортавала (1 ночь)

завтрак в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)

билет в горный парк «Рускеала» и экскурсия с аттестованным местным гидом

билет в экопарк «Долина водопадов»

посещение острова Валаам по выбранной программе

Оплачивается самостоятельно: