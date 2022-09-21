Попасть в главную морскую цитадель петровской России можно только по «дамбе», с которой открываются фантастические виды на Финский залив и неприступные форты, окружающие остров-крепость словно сказочные богатыри. В ходе экскурсии Вы узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, вспомните о героической и трагической истории непокоренного острова, над которым ныне возвышается прекрасно отреставрированный Морской собор – главный храм российских моряков России.

Морской собор святителя Николая Чудотворца стал последним храмом, освященным в год 300-летия династии Романовых в 1913 году. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма – необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол, рисунок которого показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны. Возникший как загородная резиденция друга Петра I Александра Даниловича Меншикова, он не раз менял и владельцев, и статус, успев побывать резиденцией наследника престола, частной дачей императрицы и великокняжеской усадьбой. О непростой, но увлекательной судьбе Ораниенбаума и пойдёт речь во время трассовой экскурсии.

Большой Меншиковский дворец - дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка. Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф. Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.

Экскурсионные остановки: Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Большой Меншиковский дворец