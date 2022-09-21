Кронштадт и Ораниенбаум. Морской собор + Меншиковский дворец

Кронштадт и Ораниенбаум

Кронштадт и Ораниенбаум. Морской собор + Меншиковский дворец
Кронштадт и Ораниенбаум. Морской собор + Меншиковский дворец
Кронштадт и Ораниенбаум. Морской собор + Меншиковский дворец
Кронштадт и Ораниенбаум. Морской собор + Меншиковский дворец
Ближайшие даты:
15
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Кронштадтский футшток и Мареограф
  • Памятник Петру I
  • Якорная площадь
  • Памятник С. О. Макарову
  • Морской собор
  • Большой Меншиковский дворец
  • Китайский дворец
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Описание

Попасть в главную морскую цитадель петровской России можно только по «дамбе», с которой открываются фантастические виды на Финский залив и неприступные форты, окружающие остров-крепость словно сказочные богатыри. В ходе экскурсии Вы узнаете, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений, вспомните о героической и трагической истории непокоренного острова, над которым ныне возвышается прекрасно отреставрированный Морской собор – главный храм российских моряков России.
Морской собор святителя Николая Чудотворца стал последним храмом, освященным в год 300-летия династии Романовых в 1913 году. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма – необычные светильники-хоросы, росписи, мозаичный пол, рисунок которого показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Ораниенбаум – дворцово-парковый ансамбль, расположенный на южном берегу Финского залива недалеко от Петергофа, единственный пригородный дворцовый комплекс под Санкт-Петербургом, не получивший значительных разрушений во время Великой Отечественной войны. Возникший как загородная резиденция друга Петра I Александра Даниловича Меншикова, он не раз менял и владельцев, и статус, успев побывать резиденцией наследника престола, частной дачей императрицы и великокняжеской усадьбой. О непростой, но увлекательной судьбе Ораниенбаума и пойдёт речь во время трассовой экскурсии.
Большой Меншиковский дворец - дворец является центром и старейшим сооружением дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума. Его трёхвековая история знала и времена расцвета, и периоды упадка. Созданный в начале XVIII века по воле сподвижника Петра I А. Д. Меншикова, этот дворец стал архитектурным чудом своего времени, затмив роскошью даже Петергоф. Серьезной переделке интерьеры здания подверглись в середине XIX веке, когда оно становится собственностью герцогов Мекленбург-Стрелицких.
Экскурсионные остановки: Андреевский сквер, набережная Итальянского пруда, Зимняя пристань, Петровский парк, Якорная площадь, Большой Меншиковский дворец

по субботам в 10:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в Большом Меншиковском дворце
  • Посещение Морского собора в Кронштадте
  • Посещение музейно-исторического парка «Остров фортов»
Место начала и завершения?
Лиговский пр. , 10 / 118, гостиница «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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